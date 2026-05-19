Allen & Heath legt mit neuer SQ+ Serie nach

Auf den Thomann Live Days hat Allen & Heath eine neue Digitalpult-Serie vorgestellt. Keith Johnson und Daniel Lauer erklären die überarbeitete Version der etablierten SQ-Serie und zeigen Demos und Beispiele der neuen Features. Die SQ+ Serie erweitert die drei bekannten Pulte, der SQ5, SQ6 und SQ7.

Allen & Heath SQ+ im Überblick

Die neue SQ+ Serie glänzt in einem neuen schwarzen Design, behält jedoch den gleichen Rahmen und Größe wie bei den bekannten SQ-Pulten. Besonders auffällig ist der größere 9-Zoll-Touchscreen mit höheren Kontrasten und einer besseren Sichtbarkeit.

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Features der Allen & Heath SQ+ Serie

Zu den neuen Features zählt unter anderem ein ausgiebiges Deep-Processing auf jedem Kanal mit einzelnen einfügbaren Effektslots. Die bereits vorhanden acht Effektslots können nun um vier weitere Effektslots erweitert werden. Dabei handelt es sich um vier Ultra Effekt Slots. Die Ultra Effekt Unit mit den Add Ons ist hardwareseitig direkt verbaut. Zu den neuen Effekten zählen der beliebte CompStortion, der Source Expander, ein Dual Threshold Expander, viele Tools zum Vocal-Tuning und vieles mehr. Die Effekte waren bisher bereits bei den Serien Avantis und dLive verfügbar.

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Hier eine Übersicht über die neuen Features: