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Allen & Heath SQ+, Digitalmischpulte

Allen & Heath legt mit neuer SQ+ Serie nach

19. Mai 2026
Allen & Heath SQ+, Digitalmischpulte (Quelle: Allen & Heath)

Allen & Heath SQ+, Digitalmischpulte (Quelle: Allen & Heath)

Auf den Thomann Live Days hat Allen & Heath eine neue Digitalpult-Serie vorgestellt. Keith Johnson und Daniel Lauer erklären die überarbeitete Version der etablierten SQ-Serie und zeigen Demos und Beispiele der neuen Features. Die SQ+ Serie erweitert die drei bekannten Pulte, der SQ5, SQ6 und SQ7.

Allen & Heath SQ+ im Überblick

Das neue Allen & Heath SQ5+ bei den Thomann Live Days. Allen & Heath SQ+

Das neue Allen & Heath SQ5+ bei den Thomann Live Days

Die neue SQ+ Serie glänzt in einem neuen schwarzen Design, behält jedoch den gleichen Rahmen und Größe wie bei den bekannten SQ-Pulten. Besonders auffällig ist der größere 9-Zoll-Touchscreen mit höheren Kontrasten und einer besseren Sichtbarkeit.

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Rückseite des Allen & Heath SQ5+. Allen & Heath SQ+

Rückseite des Allen & Heath SQ5+

Features der Allen & Heath SQ+ Serie

Zu den neuen Features zählt unter anderem ein ausgiebiges Deep-Processing auf jedem Kanal mit einzelnen einfügbaren Effektslots. Die bereits vorhanden acht Effektslots können nun um vier weitere Effektslots erweitert werden. Dabei handelt es sich um vier Ultra Effekt Slots. Die Ultra Effekt Unit mit den Add Ons ist hardwareseitig direkt verbaut. Zu den neuen Effekten zählen der beliebte CompStortion, der Source Expander, ein Dual Threshold Expander, viele Tools zum Vocal-Tuning und vieles mehr. Die Effekte waren bisher bereits bei den Serien Avantis und dLive verfügbar.

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Die große Allen & Heath SQ7+ in der Ansicht. Allen & Heath SQ+

Die große Allen & Heath SQ7+ in der Ansicht

Hier eine Übersicht über die neuen Features:

  • 4 RackUltra FX Engines
  • hochwertige Hallräume
  • Vocal Tuning und Pitch-Effekte
  • Saturation, Distortion Effekte
  • Amp-Modelling
  • mehr gleichzeitig laufende Plugins
  • komplexere Dynamikbearbeitung
  • neue DEEP Add-ons ohne zusätzliche Latenz
  • PlusPack-Bundle mit vielen kostenlosen Add-ons zum Start
  • größerer 9″-Touchscreen
  • bessere Lesbarkeit bei Sonne
  • Viele Erweiterungskarten (Dante, Madi, Waves)

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Preis

  • SQ5+: 3.599,- Euro
  • SQ6+: 4.499,- Euro
  • SQ7+: 5.599,- Euro
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Noah Seiler RED

Als selbstständiger Tontechniker für verschiedene Firmen und Künstler:innen primär im Live Bereich unterwegs. Ebenfalls Erfahrung im Bereich der automatisierten Lichtsteuerung für Bands.

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