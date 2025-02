Update 1.6 für die SQ-Pulte

Die Digitalpulte aus dem Hause Allen & Heath erfreuen sich seit vielen Jahren großer Beliebtheit. Seit 2017 bzw. 2018 gehört die aktuelle SQ-Serie zum Portfolio des Herstellers und die Digitalmixer bekommen mit der Allen & Heath SQ Firmware 1.6 neue Funktionen spendiert.

Allen & Heath SQ-Firmware 1.6

Hier zunächst der Verweis auf unseren Test zu den drei Digitalmischpulten, die je nach Version unterschiedliche Ausstattungen bieten:

Mit der neuen Firmware V1.6 ist es nun u.a. möglich, jede der drei Stereo-Matrizen in ein Paar Mono-Matrizen aufzuteilen, was die Verwendung von bis zu sechs Mono-Matrizen und neue Möglichkeiten für Speaker-Fills oder ein Multiroom-Audio-Management ermöglicht.

V1.6 führt dazu auch eine Reihe von szenenbezogenen Verbesserungen ein, die den Workflow deutlich verbessern sollen. Die neue Cue-List-Funktion vereinfacht die Szenenverwaltung und ermöglicht das schnelle Einfügen und Umordnen von Szenen. Dazu ermöglicht die Integration von MIDI Show Control den Abruf nach Cue-Nummern zusätzlich zur Szenennummer, was sowohl besonders für Theater- oder Musicalproduktionen nützlich ist.

Darüber hinaus sorgt die Scene-Crossfade-Option für sanfte Pegelwechsel zwischen Szenen und es gibt die Möglichkeit Eingänge und Mischungen zwischen Mono und Stereo auf Szenenbasis zu ändern.

Ein weiteres neues Feature der Firmware 1.6 ist die Möglichkeit SQ-Drive und das USB-Audiointerface gleichzeitig zu nutzen, was die redundante Aufnahme auf Computer und SQ-Drive erlaubt.

Abgerundet wird das Update durch die neuen Deep-Kompressoren Bus und OptTronik, die einzeln oder als Teil des Compressor Pack II-Bundles auf der Allen & Heath-Website erhältlich sind.

Hier findet ihr die Übersicht zum SQ Firmware Update 1.6 samt Download-Link.

Hier das Video zur neuen Firmware:

Allen & Heath SQ-7

Im Oktober letzten Jahres stellte Allen & Heath die beiden Digitalpulte SQ-5 und SQ-6 vor, nun folgt das Allen & Heath SQ-7. Damit umfasst die 96 kHz-SQ-Mixer Serie also drei Digitalpulte.

Das SQ-7 basiert auf der gleichen XCVI-96kHz-FPGA-Engine wie die bereits eingeführten Modelle SQ-5 und SQ-6 und bietet darüber hinaus erweiterte Kontroll- und I/O-Optionen in einem größeren Format mit 33 Fadern, 32 Preamps, 16 Custom Soft Keys und 8 frei konfigurierbaren Soft Rotary Controls.

Das Allen & Heath SQ-7 ist eine 48-Kanal-Konsole, die voll kompatibel mit externen I/O-Expandern wie etwa der tragbaren DX168-96kHz-Stagebox ist. Eingänge und Mixes können insgesamt 192 Fader-Strips zugeordnet werden, die in sechs Layern organisiert sind. Dank 16 Softkeys und 8 frei konfigurierbaren Soft Rotary Controls kann der Workflow des Mixers individuell auf die Bedürfnisse der Show und des Engineers eingestellt werden.

Zusätzlich soll es bald Dante-, Waves- und SLink-Audio-Netzwerkkarten geben.

Mit dem SQ-Drive der SQ-7 Konsole können Stereo- und Multitrack-Aufnahmen mit 96 kHz Auflösung direkt auf ein USB-Speichermedium erfolgen. Die SQ-Digitalpulte können aber auch an einen PC oder Mac über USB angeschlossen werden und werden so per Plug & Play zu einem 32×32 Audiointerface, das in Kürze auch MIDI- und DAW-Kontrollfunktionen erhalten soll.

Ein weiteres interessantes Feature für AV-Kunden sind zwei unabhängige, voll integrierte und zuweisbare Automatic Mic Mixer (AMM), die auch zu einem umfangreichen 48-Kanal-AMM kombiniert werden können.

Schon zeitnah sollen die ersten SQ-7 Mischpulte ausgeliefert werden, der Preis wird bei 4.290,- Euro liegen.