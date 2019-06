Alles über Kopierschutz wie iLok, eLicenser, Dongles & Co

Sicherheit für Studio-Software

Manchmal könnte man sich selbst ohrfeigen! So geschehen neulich bei der Umgestaltung meiner Studioumgebung. Tisch neu gemacht, Bildschirme tiefer gestellt, neues Masterkeyboard, alles ergonomisch angeordnet. Beim frisch Verkabeln passiert es dann: ;ein aktiver USB-Hub erhält das falsche Netzteil. Das Problem, an dem aktiven Hub hängt ein passiver Hub, in dem seit Jahren meine Dongles stecken. An Bord: Ein iLok 1.Generation, ein e-Licenser, ein alter Logic Dongle und ein USB-Stick mit weiteren Lizenzen. Ergebnis der Aktion: Zwei der vier Lizenzgeber sind hinüber und werden nicht mehr erkannt. Damit ist ein Großteil meiner Software nicht mehr nutzbar, der Supergau.

Sicherlich bin ich nicht der erste, der solch einem Szenario entgegensieht und sich fragt, welches Lizenzsystem in solchen Fällen das Beste ist. In diesem Artikel stellen wir euch die wichtigsten Systeme mit ihren Vor- und Nachteilen vor. Wir starten mit i wie …

Lizenzierung über einen iLok

Nun denn, der iLok wird mit einer Software, dem iLok License Manager, verwaltet. Dabei muss nicht zwangsläufig ein iLok als Hardware vorhanden sein, denn es gibt auch die Möglichkeit einer Freischaltung direkt auf dem Rechner oder aber in der iLok Cloud. Welche der drei Möglichkeiten angeboten werden, ist dem jeweiligen Hersteller überlassen, der auf das iLok-Lizenzsystem zugreift.

Innerhalb des License Managers lassen sich die Autorisierungen auch verschieben. Also packe ich nun einfach meine Autorisierungen auf den Rechner und kann weiterarbeiten, richtig? Gut, iZotope erlaubt nur den Hardware-Schutz mit iLok, da muss ich dann schauen, wie sich das lösen lässt.

Soweit die Theorie, leider sieht die Praxis etwas anders aus. Der iLok wird nicht erkannt, also ist kein Zugriff möglich, fertig.

Meine Suche nach einer Lösung führt mich beim iLok-Anbieter zu RMA, die Return Merchandise Autorisation. Also einfach auf der iLok-Support-Seite den Fall schildern und die geben dann meine Lizenzen wieder frei? Nicht ganz, zunächst einmal ist die Erstellung einer RMA mit Kosten verbunden. 49,95 Dollar sind dafür an den iLok-Anbieter PACE Anti-Piracy zu überweisen. Dafür bekomme ich nun meine Lizenzen wieder, die sich ja sicher anhand meines Accounts überprüfen lassen?

Nein, es kommt noch schlimmer, der defekte iLok ist mit Zollerklärung in die USA zu schicken. Erst danach, wenn er dort eingetroffen ist und überprüft wurde, sind die Autorisierungen wieder freigegeben. Das kann im Ernstfall zwischen einer und mehreren Wochen dauern. PACE erklärt sich bereit, bei Übernahme der Versandkosten den defekten iLok zu ersetzen. Da das aber eine weitere Zeitverzögerung bedeutet hätte, habe ich darauf verzichtet, diese Option zu wählen und habe mir lieber einen neuen iLok hier vor Ort besorgt.

Kosten der Aktion: Die 49,95 Dollar an PACE, neuer iLok für 46,- Euro und 19,89 Euro Versand, kein billiger Spaß. Hinzu kommt die Zeit, in der man seine Software nicht nutzen kann, das kann noch viel teurer werden.

Um das zu vermeiden, hat PACE das ZDT, Zero Downtime Angebot, am Start. Für 30,- US-Dollar im Jahr werden die Lizenzen im Ernstfall für 2 Wochen sofort freigegeben, dieser Zeitraum sollte genügen, um das vorab geschilderte Prozedere durchzuführen. Hat man sich nicht schon vorab zu ZDT entschieden, kann das auch noch bei der Meldung der RMA dazugebucht werden. Hier verlangt PACE dann aber noch einen „kleinen“ Aufpreis von 100,- US-Dollar.

Lizenzierung über e-Licenser

Glücklicherweise hat der Steinberg Key mein persönliches Desaster überlebt. Hierauf befindet sich u. a. meine Wavelab-Autorisierung. Auch andere Firmen nutzen den Lizenz-Key, so ist bei mir noch die Korg Legacy Collection über den Stick freigeschaltet. Verwaltet werden die Lizenzen mit dem eLicenser Control Center.

Neben der Autorisierung auf dem Dongle kann alternativ auch ein Lizenzcode direkt auf den Rechner geschrieben werden. Wird Rechner oder Betriebssystem erneuert, steht hier eine Reaktivierung an.

Lizenzen vom Soft-eLicenser können auch auf den USB-eLicenser übertragen werden, der umgekehrte Weg ist allerdings nicht möglich, wieso auch immer.

Geht der USB-eLicenser verloren oder ist defekt, so können die enthaltenen Lizenzen auf einen neuen Stick transferiert werden. Voraussetzung hierfür ist aber, dass der Key vorab in einem MySteinberg Konto registriert wurde. Dann verspricht Steinberg Zero Downtime sofortige Abhilfe.

Im Verlustfall kann über das MySteinberg Konto eine 25 Betriebsstunden laufende Ersatzlizenz angefordert werden. Die kann aber nur auf einen USB-eLicenser übertragen werden. Wer sich also keine zeitlichen Ausfälle seiner Steinberg Software leisten kann, sollte einen Ersatz-Stick bereithalten. Mit knapp 20,- Euro ist diese Absicherung sicher nicht zu teuer bezahlt. Nach Überprüfung durch den Steinberg Support erhält der Kunde dann seine unbegrenzten Lizenzen zurück.

Wer sich also absichern möchte, kann das bei Steinberg kostengünstig tun. Das MySteinberg Konto ist kostenfrei, der Ersatz-Stick ist günstig zu kriegen.

Lizenzierung über einen USB-Stick

Ein weiteres Opfer meiner Aktion: der USB-Dongle. Viele Software-Anbieter erlauben inzwischen auch eine Autorisierung auf einem normalen USB Stick. So z. B. der Hersteller Waves. Die israelische Firma ist auf meinem Rechner mit einem umfangreichen Paket vertreten. Verwaltet werden die Lizenzen mit Waves Central.

Hier lassen sich die Autorisierungen zwischen USB-Devices, Rechner und My License Cloud verschieben. Das kann so oft wie gewünscht geschehen. Wenn aber, wie bei mir, die Lizenzen auf dem Stick liegen und der nicht mehr erkannt wird, versagt die Portierung.

Aber Waves zeigt sich da kulant. In Waves Central lässt sich unter dem Eintrag „Licenses“ der Untereintrag „Recover Licenses“ erreichen. Hier lassen sich die Autorisierungen wieder freischalten und können nun problemlos auf einen neuen Stick transferiert werden.

Wer nun aber denkt, super, dann lege ich mir doch einige Sticks als Reserve an, hat sich leider geschnitten. Waves erlaubt dieses Verfahren nur ein Mal im Jahr. Trotzdem, wer in früheren Zeiten von der oft komplizierten Autorisierungspolitik von Waves abgeschreckt wurde, hier hat sich seit Waves Central viel zum Besseren gewendet.

Noch einfacher gelingt die Wiederherstellung bei der Plugin Alliance. Hier kann einfach im Account auf der Website der defekte Stick deaktiviert werden, dafür wird der Neue aktiviert und kann nun benutzt werden.

Zudem sind in der Regel pro Plugin drei Autorisierungen möglich, das gibt zusätzliche Sicherheit. Das eben beschriebene Verfahren verbraucht aber keine weitere Lizenz.

Genau so unproblematisch gelingt die Rettung bei Overloud. Auch hier, altes USB-Device deaktivieren und das Plugin auf einem neuen Device erneut aktivieren. Und auch hier werden drei unabhängige Autorisierungen erlaubt.

Kosten für das Wiedererlangen meiner Lizenzen: 5,- Euro für einen neuen USB Stick.

Lizenzierung über den Logic Dongle

Hier stellt sich die Sache ganz einfach dar. Der Dongle hat die Aktion zwar überlebt, wird aber ohnehin nicht mehr benötigt. Der Grund für meinen Dongle: Ich habe noch lange mit Waveburner gearbeitet. Das Programm machte genau das, was ich zur CD-Erstellung benötigte, um schnell und sauber zu arbeiten. Ja, ich habe tatsächlich im Bereich Chor- und Orchester-Recording noch Kundschaft, die das Ergebnis fix und fertig auf CD gebrannt haben möchte.

Den Logic Dongle habe ich daher einfach stecken lassen, da ich mir nie ganz sicher war, ob Waveburner ihn abfragt oder nicht. Für Logic wird er schon seit Ewigkeiten nicht mehr gebraucht, ich glaube Logic 7 war die letzte Version, die über einen Dongle gesichert wurde.

Nun denn, seit der letzten Betriebssystem Aktualisierung auf OS 10.12. hat sich Waveburner aber erledigt, leider nicht mehr lauffähig. Wird wohl Zeit, dass ich mich an Steinbergs Wavelab gewöhne.