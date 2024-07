Allnighter DJ-Set – alle Grundlagen

Die ganze Nacht will vernünftig bestritten werden

Allnighter DJ-Set – nachdem wir euch in den letzten Wochen die grundsätzliche Handhabung der einzelnen Slots während einer Veranstaltung nähergebracht haben, gibt es natürlich noch weitere Möglichkeiten, wie ihr als DJ die Nacht zum Tag machen könnt. Wenn keine anderen DJs gebucht sind, andere DJs abgesagt haben oder das Budget nur für euch als aufgehenden Stern am DJ-Himmel reicht, dann müsst ihr eine Extra-Schicht einlegen und ein Allnighter DJ-Set spielen.

Wie teilt sich die Nacht beim Allnighter DJ-Set auf?

Die Grundlagen der einzelnen Slots bleiben natürlich gleich, aber ihr seid der Dirigent dieser Nacht, der keine Rücksicht auf Kollegen nehmen muss und immer weiß, welcher Song schon gespielt wurde und welcher nicht.

Zum einen ist das die perfekte Übung, denn seien wir mal ehrlich, auch wenn man es liebt, Songs aufzulegen und ein schönes Setup zu Hause hat, die wenigsten legen zu Hause sechs bis acht Stunden am Stück auf, oder? Außerdem hat man natürlich kein vollwertiges Club-Setup oder ständig das neueste Equipment im Spiel- und Spaßraum stehen.

So kann ein langer Abend in der DJ-Booth in vielerlei Hinsicht zur Bewährungsprobe werden, die man aber natürlich meistens zu meistern weiß. Wichtig ist, dass ihr euch gut vorbereitet, ruhig bleibt und vor allem genug Energie für ein so langes Set habt.

Die Vorbereitung eurer Musik für das Allnighter DJ-Set

Was die Vorbereitung betrifft, so haben wir euch hier schon Tipps gegeben, wie ihr eure Musiksammlung organisieren könnt. Wir sind der Meinung, dass es wirklich von Vorteil ist, drei allgemeine Playlists für Warm-up, Maintime und Closing zu haben, auf die ihr eure gesamte Musik verteilt, und zusätzlich kleinere Playlists anzulegen. Zum Beispiel kann man eine halbe Stunde mit French-House-Klassikern füllen, von music sounds better with you bis hin zu lady hear me tonight, dann ist es schön einen Ort zu haben, wo all diese Schätze schnell zu finden sind.

Das nimmt einem in dem Moment etwas Arbeit ab und man bleibt trotzdem flexibel und spielt kein vorgefertigtes Set. Es ist zum Beispiel auch gut, eine Playlist mit absolut sicheren Hits zur Hand zu haben, um entweder dem Publikum ein wenig einzuheizen oder den Dancefloor schnell wieder zu füllen, wenn etwas schiefgelaufen ist und ja, es kommt vor, dass man den Dancefloor mit dem falschen Song zu Beginn der Nacht leerspielt. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen, denn ihr habt die ganze Nacht Zeit, euren Fehler wieder gutzumachen. Wenn ihr euch allerdings etwas verzettelt und die Nervosität aufgrund der leeren Tanzfläche euch überrumpelt, kann es schon mal zu einem kleinen Blackout kommen, daher ist ein gekonnter Griff zu Playlists voller Hits ein guter Begleiter auf dem Weg zu einer tollen Nacht in der DJ-Booth.

Natürlich solltet ihr euch auch für jede Tageszeit ein paar Tracks zurechtlegen, die von der Länge her auch ein kurzes Ausruhen ermöglichen.

Die Handhabung der DJ-Booth beim Allnighter DJ-Set

Aprospros DJ-Booth: Wenn ihr ein Allnighter DJ-Set spielt ist dies natürlich euer persönliches Domizil und dahingehend ist es sinnvoll, die Zeit vor Beginn der Veranstaltung zu nutzen, um alles euren Wünschen anzupassen.

Das bedeutet, dass ihr nach einem ausgiebigen Soundcheck den Monitor-Lautsprecher ganz nach euren Bedürfnissen einstellen könnt. Verkabelt euer Equipment in aller Ruhe und da ihr wirklich viel Zeit zum Auflegen habt, könnt ihr auch ein wenig mit eurem Setup experimentieren.

Neben den USB-Sticks könnt ihr also auch ein paar Platten mitnehmen und wer möchte, kann sich auch an einer Drum-Machine versuchen. In der Booth ist genug Platz und ihr wisst, dass ihr nicht mitten in der Nacht hinten am DJ-Mixer Geräte ein- und abstecken müsst.

Außerdem bleibt es so für euch hinter dem Pult spannender, denn weder ihr noch das Publikum wollt einen DJ, der irgendwann nach Schema F spielt. Wenn ihr also genug Platz in eurem DJ-Pult habt, könnt ihr den Plattenkoffer ruhig hochstellen, damit ihr in eurer Sammlung blättern könnt.

Ein Tipp, den wir euch generell mit auf den Weg geben möchten, ist, dass ihr die Höhe eures Setups möglichst so einstellt, dass ihr keine Rückenschmerzen bekommt. Denn glaubt uns, nach vier bis fünf Stunden merkt man, dass es nicht so toll ist, wenn man sich ständig nach vorne beugen muss.

Vorbereitung ist alles, ob bei den Getränken oder der Lautstärke

Da ihr auch nicht ständig zur Bar laufen sollt, ist es ratsam, sich direkt eine oder zwei Flaschen Wasser zu holen und diese dann in angemessener Entfernung zum DJ-Equipment zu platzieren. Denn wenn ihr tanzt und das hoffen wir natürlich, schließlich wird Musik gespielt, die ihr liebt, ist eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr wirklich nicht zu unterschätzen.

Letzten Dezember durften wir ein Allnighter DJ-Set spielen und obwohl wir nur zu zweit waren und den ganzen Abend in der DJ-Booth verbracht haben und quasi auf der Stelle getanzt haben, hat uns das iPhone am nächsten Tag eine zurückgelegte Strecke von ca. 20 km angezeigt. Das und die Temperaturen im Club, die durch die Nebelmaschine leicht salzige Luft und die Länge des Sets können einem schon einiges abverlangen. Wer also noch Platz im DJ-Koffer hat, kann natürlich auch ein Handtuch und ein frisches T-Shirt mitnehmen. Natürlich kann man dann auch noch den einen oder anderen Snack in Form einer Nussmischung oder eines Proteinriegels einpacken, das kann wirklich dankbar sein. Vorher empfehlen wir auf jeden Fall eher etwas Leichtes zu essen und keine Experimente mit dem Abendessen zu machen.

Was die Getränke angeht, können wir verstehen, dass es verlockend ist, ordentlich zu feiern, aber gerade am Anfang solltet ihr ein bisschen piano machen. Trinkt ein Bier und vielleicht einen Kurzen gegen die Nervosität, aber konzentriert euch auf die ersten Stunden des Abends.

Ansonsten solltet ihr mit dem Clubbetreiber oder Veranstalter abklären, um wie viel Uhr es losgeht und wann wirklich Schluss ist.

So könnt ihr den Spannungsbogen eures Sets richtig ausrichten und wisst, wann auch für euch Schluss ist. Gerade in unserem Artikel zum Thema Closing DJ-Set haben wir darüber gesprochen, wie unterschiedlich man sein Set ausrichten kann und ob man zum Ende hin eher langsamer und leiser wird oder die Ekstase gnadenlos vorantreibt bis die Lichter im Club angehen. Auch das sind Gedanken, die man sich unserer Meinung nach vor dem Gig machen sollte, um nicht planlos zu sein. Aber wie bei allem, sollte man sich natürlich auch nach dem Publikum richten.

Nutzt die Flexibilität, wenn ihr die ganze Nacht spielt

Der Vorteil, wenn man den ganzen Abend alleine spielt, ist natürlich, dass es keine starren Zeitpläne gibt und man weiß, von wann bis wann das Warm-up geht oder wann die Maintime beginnt.

Wenn man also merkt, dass man das Publikum schon recht früh am Abend auf die Tanzfläche gelockt hat, kann man direkt darauf aufbauen. Gerade hier ist es wichtig, als DJ flexibel zu sein und den Moment zu nutzen, um die Party auf das nächste Level zu heben.

Außerdem ist es sinnvoll, mit dem Veranstalter über die Lautstärke zu sprechen. Wenn man alleine in der DJ-Booth steht, ist es schwierig, die Lautstärke auf dem Dancefloor richtig einzuschätzen. Gerade wenn der Club keinen Tontechniker vor Ort hat, ist es blöd, mitten in der Maintime aus der DJ-Booth auf den Dancefloor zu gehen und ein paar Sekunden zuzuhören.

Deshalb ist es gut, wenn ihr vorher mit eurem Ansprechpartner besprecht, dass ihr einmal pro Stunde ein Feedback vom Dancefloor bekommt, ob es zu laut oder zu leise ist, damit ihr die Anlage optimal nutzen könnt.

Vergesst nicht, euer DJ-Set aufzunehmen!

Außerdem möchten wir euch raten, eure Allnighter DJ-Sets auf jeden Fall aufzunehmen. Zum einen habt ihr so im Idealfall gleich mehrere Mixtapes, zum anderen könnt ihr euer Set im Nachhinein selbst genießen und auf Fehler überprüfen und für den nächsten All-Nighter habt ihr mit dem Anfang des Sets auch eine ideale Passage, um einen Soundcheck zu machen. Wer noch ein passendes Aufnahmegerät sucht, für den haben wir hier unsere Übersicht verlinkt.

Da ihr auch auf euch allein gestellt seid, solltet ihr euren DJ-Koffer doppelt und dreifach kontrollieren und natürlich auch ein Notfallkit beim Allnighter DJ-Set dabeihaben, um Probleme auf der Bühne schnellstmöglich unter Kontrolle zu bringen.Was wir für kleine Notfälle immer im DJ-Koffer haben, haben wir hier für euch aufgelistet.

Das Wichtigste neben dem USB-Stick und den Kopfhörern ist natürlich, dass ihr Spaß habt, denn diese Energie überträgt sich meistens auf das Publikum und es ist erstaunlich, wie viel Energie man dann zurückbekommt, sodass man die ganze Nacht auflegen kann. Lasst euch am Anfang genügend Zeit anzukommen und in den Groove zukommen und meist verselbstständigt sich dann die Nacht selbst.