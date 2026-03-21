ALM Busy Circuits Quaid Gigaslope, Eurorack-Modul

Mächtiger 4-fach Modulator

ALM Busy Circuits Quaid Gigaslope ist nicht einfach nur ein flexibler Modulator, der Hüllkurve, LFO oder Step-Sequencer sein kann, sondern ist es gleich auf vier Kanälen.

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ALM Busy Circuits Quaid Gigaslope

In einem Modularsystem braucht man an allen Ecken und Enden Modulationsmöglichkeiten. Das 52 TE breite, aber nur 32 mm tiefe Modul Gigaslope kann auf vier Kanälen Signale ausgeben, die sich sehr flexibel konfiguriert lassen. Im Vergleich zum Vorgängermodul Megaslope kamen hier viele neue Funktionen hinzu. Das Modul kommt gänzlich ohne Display und Menüs aus.

Jede „Slope“, sprich Signalverlauf, kann bis zu 13 Stages beinhalten, die entweder einzeln für sich stehen oder sich mit anderen Stages überlappen können. Jede Stage verfügt über einen Level-Fader, einen Time-Regler und einen Curve-Regler. Die Anzahl der Stages pro Slope lässt sich drei einstellen. Über vier CV-Eingänge lassen sich Level und Time jeder Stage und Reset von externen Quellen steuern.

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Eine Slope lässt sich entweder triggern oder kann frei Laufen. Dafür gibt es die drei Modi Envelope, Loop und Step. Am Ende jeder Stage oder jeder Slope können Trigger-Signale ausgegeben werden, um beispielsweise mehrere Envelope-Slopes zu noch komplexeren Verläufen zu verketten. Speziell für den Step-Sequencer-Modus wurden ein Qunatizer mit 12 Skalen und eine LED-Anzeige für die Tonhöhen implementiert.

Ab wann ALM Busy Circuits Quaid Gigaslope erhältlich sein wird, wurde noch nicht mitgeteilt. Der Preis beträgt 682,95 Euro (umrechnungsbedingt) zzgl. Versand und Importkosten aus Großbritannien.