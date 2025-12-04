SLAB - ein Controller (nicht nur) für Serato

Mit AlphaTheta SLAB kommt ein neuer MIDI-Pad-Controller auf den Markt, der perfekt auf Serato Studio, Serato Sample und DJ Pro abgestimmt ist, aber auch mit anderen DAWs funktioniert.

AlphaTheta SLAB

Die Marke Serato ist den meisten Lesern vermutlich aus dem DJ-Bereich bekannt. Allerdings gibt es mit Serato Studio auch eine vollwertige DAW und mit Serato Sample eine Software für das Beatmaking.

Mit AlphaTheta SLAB kommt nun ein dazu passender MIDI-Pad-Controller auf den Markt, der mit 16 Pads mit Anschlagdynamik und Aftertouch, einer Transportsektion, OLED-Display sowie weiteren Tasten ausgestattet ist. Neben dem Serato-Modus bietet SLAB auch einen FX-Modus, über den sich mehrere Effekte über die Pads steuern lassen.

Über die vier berührungsempfindlichen Endlosregler hat man Zugriff auf Funktionen wie Stems, Equalizer, Effekte und weitere Parameter, dazu gibt es einen LED-Touchstrip, über den sich Parameter steuern lassen.

Auch eine Transportsektion ist wie gesagt vorhanden, so dass man die verbundene DAW direkt vom SLAB-Controller aus steuern kann. Das große Drehrad dient dabei zum Navigieren im Menü. Weitere Funktionen umfassen Note Repeat, Delete, Quantize uvm..

AlphaTheta SLAB ist ab sofort zum Preis von 299,- Euro erhältlich und morgen werden wir euch den Controller bereits in einem Test detailliert vorstellen.