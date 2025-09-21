Alte Songs gehen bei TikTok viral

Wie TikTok und Co. die Charts beeinflussen

TikTok ist neben Instagram momentan DIE Plattform für die Generation Z und so könnte man meinen, dass hier vor allem aktuelle Musik eine Rolle spielt. Doch auch die Songs, die die Generation X und selbst die Babyboomer durch ihre Jugend begleiteten, spielen bei TikTok und Instagram eine Rolle.

Die Musikindustrie ist ein schnelllebiges Geschäft – heute dominiert ein Song die Charts, morgen ist er schon wieder vergessen. Doch in den letzten Jahren hat sich ein spannender Gegentrend entwickelt: Alte Songs, die längst aus dem Radio verschwunden schienen, erleben dank Sozialer Medien wie TikTok und den Instagram Reels spektakuläre Wiederauferstehung. Stücke aus den 60ern, 70ern, 80ern oder auch den frühen 2000ern gehen viral, landen plötzlich wieder in den Charts und erreichen ein Publikum, das bei ihrer ursprünglichen Veröffentlichung noch nicht einmal geboren war.

Wir wollen daher heute mal schauen, welche Songs derzeit im Trend sind, warum genau diese Titel ein Comeback feiern und welche Mechanismen hinter dieser Retro-Welle stecken.

Evergreens und vergessene B-Seiten und

Alphaville – „Forever Young“: Nostalgie trifft auf Algorithmus

Ein Song, der seit Kurzem in den Sozialen Medien viral geht, ist „Forever Young“ von Alphaville. Der Song aus dem Jahr 1984 ist in Deutschland und international ein Klassiker, der nie in Vergessenheit geriet und nach wie vor täglich im Radio zu hören ist. Doch durch eine TikTok-Welle landete der Song plötzlich wieder in den Charts.

Ausgelöst wurde der Trend durch kurze, emotionale Clips, in denen der Song als Soundtrack für Lebensrückblicke, Familienvideos oder Coming-of-Age-Szenen genutzt wurde. Das 40-jährige Jubiläum des Songs und eine Neuauflage durch David Guetta und Ava Max befeuerten den Hype zusätzlich.

Wie eingangs bereits erwähnt, sind es hier die User aus der Generation Z gewesen, die einen Song für ihre Videos wählten, der bereits viele Jahre vor ihrer Geburt veröffentlicht wurde. Während „Forever Young“ für die Generation X ein nostalgisches Erinnerungsstück darstellt, entdeckten die jungen Social-Media-User die Hymne über Jugend, Vergänglichkeit und Freiheit ganz neu für sich.

Connie Francis – „Pretty Little Baby“: Vom B Side-Schlaflied zum TikTok-Hit

Ein besonders eindrucksvolles Beispiel dafür, wie TikTok einen Song aber auch aus der Versenkung holen kann, ist der Song „Pretty Little Baby“ von Connie Francis aus dem Jahr 1962. Ursprünglich war das Stück nur eine B-Seite – also ein Lied, das die Plattenfirma nicht einmal als besonders hitverdächtig einstufte.

Kylie Jenner, nutzte den Song für eines ihrer Videos und brachte damit den Stein ins Rollen.

Ruckzuck wurde der Song auf TikTok für Tier-Videos, Mode-Clips und nostalgische Montagen verwendet, ging viral und generierte plötzlich Millionen von Streams. Innerhalb weniger Wochen stieg die wöchentliche Hördauer von unter 50.000 auf über 2,4 Millionen Plays allein in den USA.

Bemerkenswert ist dabei auch die persönliche Ebene: Connie Francis selbst gab in einem Interview zu, dass sie sich kaum an die Aufnahme erinnern konnte.

Und doch wurde dieser längst vergessene Titel von Prominenten wie Kylie Jenner und Kim Kardashian geteilt – und so weitergetragen in den globalen TikTok-Feed. Der Song erreichte noch kurz vor dem Tod der Sängerin im Juli 2025 ein Millionenpublikum. Ein tragisch-schöner Beweis dafür, dass die Macht der Sozialen Medien selbst jahrzehntealte Musik wieder lebendig machen kann.

TikTok als musikalische Zeitmaschine

Wo früher Radiosender und Plattenlabels entschieden, welche Songs Gehör finden, bestimmt heute ein Algorithmus, welches Lied die nächste Welle reitet. Der entscheidende Punkt: Auf TikTok zählt nicht das Alter eines Songs, sondern seine Meme-Tauglichkeit. Passt ein Song zu einer Challenge, einem Trend oder einem bestimmten Meme-Format, kann er unabhängig von seiner Entstehungszeit viral gehen.

Auf den künstlerischen Aspekt der Videos scheint es dabei nicht anzukommen. So ging der Song „Dreams“ von Fleetwood Mac bereits im Jahr 2020 viral, nachdem er klangliche Untermalung für ein Video mit einem Skateboard fahrenden, Cranberry-Saft trinkenden Herren genutzt wurde.

Dass eine Autopanne und die anschließende Fahrt mit dem Skateboard zur Arbeit ihn weltweit bekannt und den Song „Dreams“ von Fleetwood Mac zurück in die Charts holen sollte, hat Nathan Apodaca, der in den Sozialen Medien unter dem Namen “Doggface“ unterwegs ist sich damals wohl kaum träumen lassen.

Doch nicht nur schräge Inhalte, die einen bisweilen nicht unbedingt nachvollziehbaren Hype auslösen, können auch Filme und Serien alte Songs wiederaufleben lassen. So passiert bei Kate Bushs „Running Up That Hill“, das durch die Serie „Stranger Things“ neu zum Leben erweckt wurde. Und so erklingt der Sound des Fairlight CMI von einst heute aus den Smartphones dieser Welt.

Die anschließende TikTok-Welle trug dann ihr Übriges dazu bei, dass der Song erneut in die weltweiten Charts gespült wurde.

Seitdem erfreut sich der Song auf der Plattform in sehr unterschiedlichen Video-Genres großer Beliebtheit. Sei es in dramatische POV-Videos (für die älteren Semester unter uns: POV steht für „Point of View“), emotionalen Storytelling-Clips oder natürlich Sport- und Natur-Videos.

Die Psychologie der Nostalgie

Klar, für all diejenigen, die derartige Songs noch aus ihrer Jugend kennen, spielt vor allem die Nostalgie, die man mit ihnen verbindet, eine große Rolle. Musik weckt Erinnerungen und transportiert Emotionen. Besonders in unsicheren Zeiten suchen viele Menschen nach Vertrautem und Trostspendendem. Alte Hits bieten genau das: Sie stehen für „bessere Zeiten“. Selbst, wenn damals nicht alles besser war, so hilft uns ein bisschen romantische Verklärung hierbei bisweilen ein wenig auf die Sprünge.

Was ist aber mit der Generation Z? Sie können doch eigentlich mit den Songs keine positiven Erinnerungen an eine „bessere Zeit“ verbinden, oder? Und die Antwort lautet ganz klar: Doch, obwohl sie die damalige Zeit nicht selbst erlebt haben, so sind die aktuellen Revivals der Songs auf TikTok und Co. nichts anderes als die Wiederkehr von Schlaghosen und Oberlippenbart. Irgendwann kommt doch nahezu alles wieder einmal in Mode. Retro-Ästhetik pur.

Das Zusammenspiel von Sozialen Medien und Streaming-Diensten

Der Einfluss des viralen Potenzials von TikTok auf die Charts wäre ohne Streaming-Dienste allerdings nicht möglich. Sobald ein Song auf TikTok gehypt wird, suchen Millionen Nutzer ihn auf Spotify, Apple Music oder YouTube. Diese Abrufzahlen schlagen sich wiederum in den offiziellen Charts nieder. So konnte „Forever Young“ 2025 erneut in die deutschen Top 100 einsteigen, während Songs wie „Dreams“ oder „Running Up That Hill“ sogar weltweit hohe Chart-Platzierungen erreichten.

Chancen und Risiken für die Musikindustrie

Für Künstlerinnen und Künstler bietet der Trend große Chancen: Ein vergessenes Werk kann plötzlich neue Relevanz erlangen, zusätzliche Einnahmen generieren und junge Fans finden. Labels wiederum profitieren, indem sie ihre Kataloge reaktivieren und neu vermarkten.

Aber nicht alle finden den neuen Trend so wunderbar. Viele Newcomer beklagen, dass die virale Macht alter Hits ihnen den Platz in den Playlists streitig macht. Denn wenn ein 40 Jahre alter Song die Chart-Spitze erreicht, bleibt weniger Raum für neue Stimmen. Außerdem besteht die Gefahr, dass kurzfristige Trends wichtiger werden als künstlerische Innovation.

Die virale Wiederentdeckung alter Songs ist mehr als nur ein popkulturelles Phänomen – sie verändert die Musiklandschaft nachhaltig. TikTok und Co. haben gezeigt, dass Musik zeitlos ist, solange sie Emotionen weckt und in neue Kontexte gesetzt wird. Ein Lied aus den 60ern kann genauso viral gehen wie ein brandneuer Release, wenn es den Nerv der Community trifft.

Für die Musikindustrie bedeutet das: Katalogpflege ist wichtiger denn je. Für Künstlerinnen und Künstler heißt es: Geduld – vielleicht wartet irgendwo im Archiv ein Song darauf, durch einen Zufall wiederentdeckt zu werden. Und für das Publikum gilt: Musikgeschichte wird heute nicht nur geschrieben, sondern auch neu gemixt und recycelt – in 15 Sekunden Clips, die zeigen, dass ein guter Song niemals alt wird.

Worauf muss ich als Creator unbedingt achten?

Plattformen stellen eigene Musikbibliotheken bereit, die bereits lizenziert sind. Wer Musik direkt in der App auswählt, ist meist auf der sicheren Seite. Kritisch wird es, wenn man selbst Dateien hochlädt – etwa MP3s aus Spotify oder iTunes. Solche Clips können gesperrt werden, im schlimmsten Fall drohen Abmahnungen.

Neben den rechtlichen Aspekten spielt auch die kreative Umsetzung eine große Rolle. Besonders wirkungsvoll sind Videos, die exakt auf den Takt oder eine prägnante Songstelle geschnitten sind. Oft reicht ein 15-30 Sekunden Schnipsel, um die gewünschte Stimmung zu transportieren.

Trends sind eine gute Orientierung – aber der größte Erfolg stellt sich häufig ein, wenn man Musik auf unerwartete Weise kombiniert. So entsteht Originalität, die den Algorithmus belohnt.