Alternative- und Metal-Releases August 2024

Alternative und Metal – diese Songs sind im August neu am Start!

Die Relases August 2024 sind am besten im Schatten zu genießen, denn in diesem Monat geht es auf musikalisch heiß her. Die Guitar & Bass-Redaktion hat sich mal ein bisschen umgeschaut und einige neue Singles aus den Bereichen Alternative und Metal für diesen Monat herausgepickt.

Best of Alternative, Releases August 2024

The Killers: Bright Lights

Seit 2002 mischen The Killers jetzt schon auf dem Markt mit. Die vier Jungs aus Las Vegas haben bereits einige Grammy- und AMA-Nominierungen vorzuweisen und in ihren Regalen stehen MTV VMAs und NMW-Awards. 2008 war ihr Song „Human“ von dem Album „Day & Age“ der meistgestreamte Song des Jahres. Doch auch danach erreichten ihre Songs und Alben immer wieder Bestplatzierungen in den Charts dieser Welt.

2020 wurde das Album „Imploding The Mirage“ ohne Gitarrist Dave Keuning eingespielt, da dieser mehr Zeit für seine Familie haben wollte und bei dem 2021 erschienen Album „Pressure Machine“ war Bassist Mark Stoermer aus gesundheitlichen Gründen nicht mit am Start. Im Jahr 2023 kam dann die Nachricht, dass das Album, an dem sie damals arbeiteten, verworfen wurde, weil es einfach nicht den Vorstellungen der Band entsprach.

Bei der aktuellen Single „Bright Lights“ sind dann mit Brandon Flowers, Dave Keuning, Ronnie Vannucci Jr. und Mark Stoermer aber alle Mitglieder der Originalbesetzung wieder an Bord.

Sie ist kraftvoll, energiegeladen und The Killers durch und durch.

Snow Patrol: All

„This is not a love song …” lautet die erste Zeile der neuen Single von Snow Patrol, aber ich glaube, die Jungs lügen, denn „All“ klingt doch sehr nach einem Love-Song. Dabei aber nicht schmalzig, sondern mit der zauberhaften Verzweiflung, die dem Gesang von Gary Lightbody immer innewohnt.

Die Alternative-Rock-Band deren Mitglieder aus Glasgow und Belfast stammen, ist spätestens seit ihrer Single „Chasing Cars“ aus dem Jahr 2006 weltweit bekannt. Zwischen2012 und 2018 gönnten sich eine Pause, um sich dann mit dem Album „Wildness“ zurückzumelden. Dann wurde es wieder still um die drei Briten. Jetzt sind Nathan Connolly, Gary Lightbody und Johnny McDaid mit den Arbeiten an ihrem neuen Albums „The Forest is the Path“ (Erscheinungsdatum 13. September 2024) am Start und All ist ein erster Vorgeschmack auf das, was uns erwartet.

Bright Eyes: Rainbow Overpass

Seit 1995 ist Conor Oberst mit dem Projekt „Bright Eyes“ am Start. Die Liste der ehemaligen Mitglieder des Projektes und derjenigen, die Oberst live auf der Bühne unterstützt haben, ist schier endlos. Mike Mogis und Nate Walcott konnten sich dann als einzige Wegbegleiter von Conor Oberst bei den Bright Eyes behaupten. Zusammen haben die Jungs aus Nebraska jetzt das Album „Five Dice, All Threes“ in Eigenregie aufgenommen, die durchaus als eine Rückbesinnung auf die älteren Bright-Eyes-Alben zu verstehen sei. Irgendwo zwischen Chaos und Tanzbarkeit, Emotionalität und Kühnheit sei es ein Kunstwerk an sich. Für das im September erscheinende zehnte Album haben sich die Bright Eyes dann auch noch Verstärkung in Form von Cat Power, Matt Berninger von The National und Alex Orange Drink von The So So Glos mit ins Boot geholt.

„Rainbow Overpass“ ist die zweite Single, die uns in diesen Relases August 2024 Lust auf die LP „Five Dice, All Threes“ machen soll. In Deutschland wird sie übrigens exklusiv und limitiert auch auf Ghostly-Blue-Doppel-Vinyl auf den Markt kommen. Wem das noch nicht reicht, der kann im November auch noch zu einem der drei Live-Gigs tigern, denn die Jungs werden in Köln und Berlin und – aufgepasst! – beim Rolling Beach Stone am Weißenhäuser Strand zu sehen sein.

Best of Metal, Releases August 2024

LORDI: Made of Metal

Und da ist sie: eine Ode an ein Smartphone. Denn genau das ist die neue Single „Made of Metal“ der finnischen Hardrock-Band LORDI. 1992 gegründet, sind die Jungs und die Lady rund um Mr. Lordi seit 2002 auf den Bühnen der Welt unterwegs, um die Menschen mit liebevoll gestalteten Kostümen und eingängigen Songs zu erfreuen. Das 5G-Smartphone OnePlus Nord 4 als erstes komplett metallisches Mobiltelefon beeindruckte Mr. Lordi (Gesang), Mr. Kone (Gitarre), Mr. Hiisi (Bass), Mr. Mana (Schlagzeug) und Ms. Hella (Keyboards) nun so sehr, dass die kreischenden Gitarrenriffs und die donnernden Drums einen Lobgesang auf dieses Wunderwerk der Technik begleiten.

Bei dieser Band zählt halt einfach nur „Metal“ und das zeigen sie in dem Video von OnePlus.

Tja, Lordi sind halt einfach METAL. Und daher musste diese Single auch unbedingt einen Platz in den Releases August 2024 bekommen. Also, in diesem Sinne: Never settle, I am made of metal!

Hanabie: Metamorphose

Wenn es eine Band gibt, die hinsichtlich der Kongruenz von Musik und Optik der Musikanten Kitty um Längen schlägt, dann ist es Hanabie. In der Presse werden die 4 Ladys aus Japan bisweilen als Girl-Band bezeichnet, was ihnen in meinen Augen aber in keiner Weise gerecht wird. Sie haben es geschafft, einen wirklich eigenen Stil zu kreieren, den sie als „Harajuku-Core“ bezeichnen. „Harajuku“ ist die Bezeichnung ein Stadtviertel Tokios, dessen Zentrum der gleichnamige Bahnhof bildet. Es ist bekannt für seine besondere Liebe zu grellen Farben, ausgefallenen Designs und einer ganz eigenen Lebenseinstellung. Diese findet sich dann in Perfektion sowohl in der optischen als auch akustischen Erscheinung von Yukina (Screamings), Matsuri (E-Gitarre, Gesang), Hettsu (E-Bass, Hintergrundgesang) und Chika (Schlagzeug). Bei dieser Verbindung zwischen japanischer Subkultur und internationaler Metal-Szene treffen dann Manga-Outfits auf richtig harte Gitarren-Riffs, extrem aggressive Shouts und Screamings und Japanischen Pop-Gesang. Eine spannende Mischung, die Kitty oder Enter Shikiri fast schon alt aussehen lässt. Dabei üben die vier Japanerinnen in ihren Songs und Videos ganz offen auch Kritik an den strikten Normen der japanischen Gesellschaft und das kommt nicht nur unzähligen Menschen in ihrem Heimatland gut an, sondern führte auch zu einer ausverkauften Europa-Tour.



In diesem Jahr waren sie übrigens auch bei Rock am Ring und Rock am Park zu sehen und es gibt Gerüchte, dass sie im kommenden Jahr auf dem Wacken Open-Air am Start sein könnten. Das wäre dann ja mal ein ordentlicher Farbklecks zwischen all den Kutten.

Für uns ist die aktuelle Single „Metamorphose“ daher definitiv ein Song, der in den Releases August 2024 auftauchen sollte.

Staind: Full of Emptiness

Staind sind zurück! Und das mit dem wohlbekannten Konzept. Die neue Single „Full Of Emptiness“ ist durch und durch Staind. Seit 1993 machen die Jungs um Sänger und Gitarrist Aaron Lewis Mike Mushok nun bereits gemeinsam Musik. Den ersten Plattenvertrag zogen sie 1998 an Land. 1999 erschien dann das von Terry Date produzierte Debütalbum „Dysfunction“.

Der internationale Durchbruch gelang der Band aus New England mit dem Album „Break the Cycle“, das insgesamt fünfmal Platin erhielt. 2012 gingen die Jungs aus Springfield dann erst einmal alle ihre eigenen Wege und kamen erst 2019 wieder als Staind zusammen. Corona legte der Reunion dann aber einige Steine in den Weg, so dass die erste komplette Tour erst 2022 startete. Nach dem 2023 erschienen Album „Confessions of the Fallen“, auf dem Aaron Lewis und Mike Mushok auch durchaus mal in die Welt der Synthesizer eingetaucht sind, ist die Single „Full of Emptiness“ eine Zugabe auf der Deluxe-Version eben jenes Albums aus dem Vorjahr.