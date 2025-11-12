Kompakter Digitalmixer mit Touch-Fader

Der Alto TMD16 ist ein neuer 16-Kanal-Digitalmischer, der für kleinere Musikveranstaltungen, Veranstaltungszentren und Proberäume konzipiert ist. Die wichtigsten Informationen dazu findet ihr in unserer News.

Alto TMD16, Digitalmixer

Der Alto TMD16 verfügt über sieben kapazitive 100-mm-Touch-Fader samt 18-stelligen LED-Anzeigen, einem 7-Zoll-Farbdisplay und 10 dedizierten Encoder mit Druckfunktion. Laut Alto haben Nutzer hierüber Zugriff auf den integrierten parametrischen Equalizer, Kompressor und weitere Effekte sowie eine Preset-Verwaltung.

Der TMD16 bietet insgesamt 16 x 12 analoge Ein- und Ausgänge, wovon die ersten acht als Mikrofon-/Line-Kanäle (Combo-Anschlüsse), die Kanäle 9-12 mit XLR/TRS-Anschlüssen ausgelegt sind. Kanal 13/14 steht mit RCA- und 15/16 als Miniklinkenanschluss zur Verfügung.

Der Ausgangsbereich umfasst Main-, vier Subgruppen-, drei Aux-, einen FX-Ausgang (XLR), zwei Monitor-TRS-Ausgänge und einen Kopfhörerausgang. Die Rückseite des Alto TMD16 wird mit einem Footswitch, USB- und Control (RJ45)-Anschlüssen, einem Stromanschluss und einem Power On/Off-Schalter abgerundet.

Neben dem Streaming über Bluetooth ermöglicht der Digitalmixer auch Aufnahme und Playback über USB. Und neben der Steuerung direkt am Pult ermöglicht die Alto Pro Mix Control App für iOS und Android das Remote-Mixing von jedem Ort im Veranstaltungsort aus über Bluetooth LE.

Weitere Features des Digitalmixers in der Übersicht:

parametrische EQs auf allen Kanälen

Kompressoren auf allen Ein- und Ausgängen

Effekt-Sektion mit Reverb, Delay, Chorus, Kompressor/Limiter und 7-Band-EQ

einfache Preset-Verwaltung und Mixer-Konfiguration

Der TMD16 wird zeitnah zum Preis von 699, US-Dollar im Handel erhältlich sein.