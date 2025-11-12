ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Alto TMD16, Digitalmixer

Kompakter Digitalmixer mit Touch-Fader

12. November 2025
alto tmd16 digitalmixer

Alto TMD16, Digitalmixer

Der Alto TMD16 ist ein neuer 16-Kanal-Digitalmischer, der für kleinere Musikveranstaltungen, Veranstaltungszentren und Proberäume konzipiert ist. Die wichtigsten Informationen dazu findet ihr in unserer News.

Alto TMD16, Digitalmixer

Der Alto TMD16 verfügt über sieben kapazitive 100-mm-Touch-Fader samt 18-stelligen LED-Anzeigen, einem 7-Zoll-Farbdisplay und 10 dedizierten Encoder mit Druckfunktion. Laut Alto haben Nutzer hierüber Zugriff auf den integrierten parametrischen Equalizer, Kompressor und weitere Effekte sowie eine Preset-Verwaltung.

ANZEIGE

alto tmd16 bedienoberfläche

Der TMD16 bietet insgesamt 16 x 12 analoge Ein- und Ausgänge, wovon die ersten acht als Mikrofon-/Line-Kanäle (Combo-Anschlüsse), die Kanäle 9-12  mit XLR/TRS-Anschlüssen ausgelegt sind. Kanal 13/14 steht mit RCA- und 15/16 als Miniklinkenanschluss zur Verfügung.

alto tmd16 bedienoberfläche

Der Ausgangsbereich umfasst Main-, vier Subgruppen-, drei Aux-, einen FX-Ausgang (XLR), zwei Monitor-TRS-Ausgänge und einen Kopfhörerausgang. Die Rückseite des Alto TMD16 wird mit einem Footswitch, USB- und Control (RJ45)-Anschlüssen, einem Stromanschluss und einem Power On/Off-Schalter abgerundet.

Alto TMD16 digitalmischpult

ANZEIGE

Neben dem Streaming über Bluetooth ermöglicht der Digitalmixer auch Aufnahme und Playback über USB. Und neben der Steuerung direkt am Pult ermöglicht die Alto Pro Mix Control App für iOS und Android das Remote-Mixing von jedem Ort im Veranstaltungsort aus über Bluetooth LE.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Weitere Features des Digitalmixers in der Übersicht:

  • parametrische EQs auf allen Kanälen
  • Kompressoren auf allen Ein- und Ausgängen
  • Effekt-Sektion mit Reverb, Delay, Chorus, Kompressor/Limiter und 7-Band-EQ
  • einfache Preset-Verwaltung und Mixer-Konfiguration

Der TMD16 wird zeitnah zum Preis von 699, US-Dollar im Handel erhältlich sein.

ANZEIGE

Links

ANZEIGE
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Zoom LiveTrak L6max, Digitalmixer und Recorder

Zoom LiveTrak L6max, Digitalmixer und Recorder

11.09.2025 |11
Test: PreSonus StudioLive Series III SE 16, Digitalmischpult

Test: PreSonus StudioLive Series III SE 16, Digitalmischpult

04.09.2025 |15
Test: Allen & Heath QU-5D, QU-6, QU-7 Digitalmischer

Test: Allen & Heath QU-5D, QU-6, QU-7 Digitalmischer

14.08.2025 |5
Test: LD Systems MAUI 11 G3 MIX, Säulenlautsprecher mit Digitalmixer

Test: LD Systems MAUI 11 G3 MIX, Säulenlautsprecher mit Digitalmixer

10.04.2025 |2
Test: Universal Audio LUNA 2.0 Pro, Digital Audio Workstation

Test: Universal Audio LUNA 2.0 Pro, Digital Audio Workstation

10.11.2025 |12
Midas HD96 2.3 Update, Digitalpult

Midas HD96 2.3 Update, Digitalpult

07.11.2025 |1
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X