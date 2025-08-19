ANZEIGE
Alto TS108C, TS112C, Säulenlautsprecher

Zwei Säulenlautsprecher-Systeme von Alto

19. August 2025
alto ts108c ts112c säulenlautsprecher

Alto TS108C, TS112C, Säulenlautsprecher

Alto Professional stellt zwei neue Säulenlautsprecher-Systeme vor. Alto TS108C und Alto TS112 sind mit Class-D-Verstärkern ausgestattet und sollen vor allem für DJs und Musiker interessant sein, die für kleinere Locations mobile und einfach zu transportierende PA-Systeme benötigen.

Die beiden Säulenlautsprecher-Systeme Alto TS108C und TS112C sind funktional ähnlich aufgebaut, unterscheiden sich aber hinsichtlich der Verstärkungsleistungen. Dazu bietet der Säulenlautsprecher Alto TS112C einen größeren integrierten Mixer.

Alto TS108C, TS112C, Säulenlautsprecher

Alto TS108C

Alto Professional bewirbt die beiden neuen Systeme mit einem klaren Klang und einem geringen Platzbedarf. So ist das Alto TS108C mit einem 8-Zoll-Woofer und sechs 2,75-Zoll-Hochtönern ausgestattet. Insgesamt stehen pro Seite 300 W Leistung (200 W LF plus 100 W HF) zur Verfügung.

Signale lassen sich über den integrierten 3-Kanal-Mixer mit XLR/TRS-Combo-Eingängen, 2-Band-Equalizer, Reverb-Effekt und XLR-Mix-Ausgängen abmischen. Dazu bietet das Alto TS108C-System eine integrierte Bluetooth-Schnittstelle und vier DSP-gesteuerte Modi für unterschiedliche Umgebungen/Einsatzgebiete. Gesteuert werden kann das System drahtlos über die Alto Pro App.

Alto TS108C, TS112C, Säulenlautsprecher

Weitere technische Daten zum Alto TS108C:

  • Peak System / RMS Power 600w Peak / 300w RMS System (200w LF + 100w HF)
  • Max SPL (1M) 123dB
  • Sensitivity (1W / 1M) 92dB
  • LF Driver 8” / 6 Ohm
  • HF Drivers 6 x 2,75” / 8 Ohm
  • Array Impedance 6 Ohm
  • Coverage (H x V) 100º x 30º
  • Frequency Response (-3 dB / -10 dB) 55 Hz – 15 kHz / 35 Hz – 20 kHz
  • Sub Dimensions (H x W x D) 495 mm x 318 mm x 396 mm
  • Column Dimensions (H x W x D) 472 mm x 86 mm x 97 mm (x3)
  • Assembled Height 1,86m
  • Weight 15,9kg

Alto TS112C

Etwas größer dimensioniert ist das Alto TS112C-System. Dieses bietet einen 12-Zoll-Subwoofer sowie acht 2,75-Zoll-Hochtöner. Insgesamt stehen hier pro Seite 600 W Leistung zur Verfügung (400w LF + 200w HF).

Der integrierte Mixer wartet mit fünf Kanälen auf, ist ansonsten aber identisch zum Mixer des TS108C.

Alto TS108C, TS112C, Säulenlautsprecher

Weitere technische Daten zum Alto TS112C:

  • Peak System / RMS Power 1200w Peak / 600w RMS System (400w LF + 200w HF)
  • Max SPL (1M) 127dB
  • Sensitivity (1W / 1M) 94dB
  • LF Driver 12” / 4 Ohm
  • HF Drivers 8 x 2,75” / 8 Ohm
  • Array Impedance 4 Ohm
  • Coverage (H x V) 110º x 30º
  • Frequency Response (-3 dB / -10 dB) 50 Hz – 15 kHz / 30 Hz – 20 kHz
  • Sub Dimensions (H x W x D) 587 mm x 401 mm x 485 mm
  • Column Dimensions (H x W x D) 739 mm x 104 mm x 106 mm (x2)
  • Assembled Height 2m
  • Weight 24,1kg

Ab Anfang September sollen die beiden neuen Systeme von Alto Professional im Handel erhältlich sein. Preislich geht es ab 499,- US-Dollar los.

Links

Ähnliche Artikel
