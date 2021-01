AMAZING Readers Music: Svensyntetics – Custerdome Of Sinaplenty

Svensyntetics macht seinem Namen alle Ehre

Wie bereits angekündigt, stellen wir nun wieder regelmäßig die Musik unserer Leser vor. Lief das bisher unter dem Namen ALBUM RELEASE, wollen wir aber durch den neuen (zweideutigen) Serientitel „AMAZING Readers Music“ noch mal deutlich darauf klar machen, dass es sich NICHT um irgendwelche Releases handelt, sondern ausschließlich um Musik von Lesern.

Wir werden die Musik auch für sich selbst stehen lassen und immer mit einem Interview oder Statement koppeln, nicht aber mit einer Rezension.

Ich finde es einfach spannend, dadurch eine ganz andere Art von Release zu bieten, denn das einzige, was für uns erst einmal zählt, ist „Part of the Family zu sein“. Entsprechend hoffe ich auf viele Leser und Meinungen. Unklar, Kritik ist auch hier erlaubt, ich empfehle aber den Weichspüler vor dem Kommentieren einzuschalten. Und wer hier fleißig Kritik übt, der oder die möge doch bitte auch die Eier in der Hose/Rock haben und uns seine eigenen Werke schicken.

Der Spaß an der Sache steht in dieser Serie im Vordergrund, nicht die Professionalität. Somit sollten sich auch Einsteiger angesprochen und aufgerufen fühlen, uns ihre Tracks, EPs und Alben zukommen zu lassen.

Sven Synthetics alias Sven Rossweg

Über den jungen Mann gibt es viel zu sagen, unter anderem auch, dass er bei AMAZONA.de als Autor tätig ist und seine ganze Leidenschaft der elektronischen Musik gehört. Bereits der Titel seines neuesten Albums ist außergewöhnlich … und lang:

The Custerdome Of Sinaplenty Inflicted On The Looming Effect Of A Pool Of Tears

Und da wundert es nicht, dass auch seine Antworten auf meine Fragen gerne ausschweifen, aber das ist absolut ok, denn Platz haben wir hier im Magazin wirklich genügend.

Peter:

Hi Sven, wie ging es los bei dir mit dem Wunsch, selbst Musik zu produzieren?

Sven:

Musik hat mich schon immer fasziniert. Anfangs war ich ein begeisterter Hörer und interessierte mich für Stereoanlagen. Ich verschlang in der örtlichen Bibliothek deshalb den Musik Express und Rolling Stone, aber auch audiophile Magazine wie Stereoplay und Audio. Das monatliche Taschengeld wurde in ein CDs investiert. Als Teenies organisierten wir Partys, auf denen wir bunt gemischt alles auflegten, was uns gefiel. Trotz offensichtlichem musikalischen Interesse wurde ich aber nicht gefördert. Das hat mich aber nicht aufgehalten. Mit Cassetten erstellte ich Mixtapes, wir produzierten mit ihnen Hörspiele oder es war auch mal möglich, ein Casio Keyboard von Freunden auszuleihen, auf dem ich dann klimperte. Die Aufnahmen habe ich heute noch. Irgendwann merkte ich auch, dass falsch gesteckte Kabel in HiFi-Komponenten sehr interessante Töne erzeugen konnten. Techno erzeugte in mir den Wunsch, DJ zu werden und das wurde dann auch umgesetzt. Ich besorgte mir ein Vinyl-Setup und war wöchentlich im Plattenladen anzutreffen.

Peter:

Wie kam es zum ersten Synthesizer-Kontakt?

Sven:

Als DJ und als Hörer fragte ich mich schnell, wie man diese Musik macht. Ich wusste es zwar, aber in der badischen Provinz hat man schwer Zugang zu den Produktionsmitteln. Ich war noch vor Techno von Jean Michel Jarre und Yello fasziniert. In den Instrumentengeschäften bei Freiburg gab es wirklich rein gar nichts, was mir weiterhelfen konnte. Irgendwann lernte ich dann jemanden kennen, der mir die Grundlagen beibrachte.

Peter:

Kannst du dich noch an deinen ersten Synthesizer erinnern? Blöde Frage, na klar kannst du… aber erzähl uns, welcher das war.

Sven:

Mein Setup bestand aus einem 486er, Logic Discovery und Recycle. Im Computer war eine AWE 64 verbaut, deren EMU-8000 Chip würde ich meinen ersten Synthesizer nennen. Diese Soundkarte hatte 512 kB Speicher und ich holte wirklich alles aus ihr raus, was nur ging. Ich kaufte mir sogar unglaublich 4 MB RAM für 174 DM. Das war purer Luxus. Ein Keyboards Autor veröffentlichte irgendwann eine NRPN Liste für die AWE 64 und mit dem M-Audio Oxygen 8 hatte ich dann Echtzeitzugriff auf die Synthesizer/Sampler-Parameter. Diesem Autor bin ich heute immer noch extrem dankbar. Die SF2 Sounds wurden im Vienna Soundfont Studio erstellt. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, dass das ein sehr komfortabler Sound-Editor war. Mein erster Hardware-Synthesizer war aber der Clavia Nord Micro Modular. Ich nutze heute immer noch den Nord Modular. Dank ihm ist der Eurorack Hype an mir vorbeigegangen, weil ich zu diesem Zeitpunkt wirklich ständig am Patchen war. Es war mir dadurch möglich, diesen Hype etwas distanzierter zu verfolgen. Um 2007 entschied ich mich, mich voll auf das Produzieren zu konzentrieren, weil die digitalen Möglichkeiten des Auflegen das Djing entwerteten. Ich beobachtete aber immer die Programme und mit Traktor Version 3 bin ich wirklich happy und freue mich mittlerweile, wenn die Möglichkeiten der Software von DJs kreativ genutzt werden. Überhaupt spannend, wenn Liveact und Auflegen miteinander immer mehr verschmelzen.

Peter:

Und wann folgte dann das erste Release?

Sven:

Ich brannte Demo-CDs, die ich im Freundeskreis verteilte. Mit Myspace konnte man dann die Musik der ganzen Welt zugänglich machen und ich kam in Kontakt mit Menschen aus anderen Ländern, mit denen ich Stems hin und her geschickt habe. Myspace wurde von Soundcloud abgelöst. Irgendwann wurde ich gefragt, ob ich nicht einen Track remixen wolle. Das war meine erste digitale Veröffentlichung für ein französisches digitales Label.

Peter:

Was war das für Musik?

Sven:

Seit ich Musik mache, möchte ich mich nicht auf einen Stil festlegen lassen. Grob umschrieben würde ich sagen, dass ich elektronische Musik mache, ich nutze aber auch akustischen Instrumente und in der Tradition der Einstürzenden Neubauten und Insterburg & Co nutze ich alles, was Geräusche produziert, was ich im Schrottcontainer, Baumarkt, Küche oder auf der Straße finde. Frei nach dem Motto von Pierre Schaeffer, dass jedes Geräusch Musik sein kann. Tatsächlich ist die Eigenschaft, akustische Ereignisse als Musik wahrzunehmen, eine kulturelle Errungenschaft, denn auch einem ungeübter Hörer wird das beste Orchester nur wie Lärm vorkommen. Das merkt man auch aus der Zeit, als Klaus Schulze noch Konzerte gab. Schulze spielte schon, aber das Publikum nahm die Musik auf der Bühne nicht als Musik wahr, sondern dachte, die Synthesizer werden eingestellt oder gestimmt und plapperten deswegen noch. Auch Jean Michel Jarre berichtet darüber, dass Exemplare von Oxygàne wieder zurückgeschickt wurden, weil das Rauschen am Anfang als ein Herstellungsfehler interpretiert wurde. Daher kann und will mich nicht auf House, Techno, Trip-Hop, Electronica oder was es alles gibt festlegen lassen, weil das aus meiner Sicht Worthülsen sind. Kritiker von Genres würden noch anmerken, dass diese nur erschaffen wurden, um Musik besser verkaufen zu können.

Ich bin nicht an formelhafter Musik interessiert: Mich haben schon immer Musiker fasziniert, die Neues ausprobiert haben und Alben in allen möglichen Stilen veröffentlicht haben, auch wenn sie in der Wahrnehmung auf ein Genre reduziert werden, wie z. B. Prince, Frank Zappa oder Miles Davis. Diese Künstler kann man nicht auf ein Stück reduzieren, um sie wirklich zu verstehen, muss man einen Überblick über ihr Werk haben. Warum soll ich mich auf ein Genre eindampfen lassen, wenn ich diese Bandbreite von Musikalität auf der Klangpalette zur Verfügung habe?

Ich empfinde es als eine Herausforderung, Kunst zu erschaffen, die unausgetretenen Pfaden folgt. Kunst kann so interessant sein, die Genre-Sprenger faszinieren mich. Ich brauche keine Band, die wie die Rolling Stones klingt, dann höre ich lieber das Original. Ob mir das in meiner Musik gelingt? Schwer zu sagen, ich arbeite dran. Ich habe mal einen Track im Stil von Paul Van Dyk produziert, aber das war letztendlich unglaublich langweilig, weil es dabei nur um Erwartungshaltungen geht und dazu konsequenterweise Regeln eingehalten werden müssen. Auch wenn ich es kann, warum soll ich es tun? An Synthesizern und Samplern ist doch der Aspekt der Klangforschung interessant! Ich empfände es als Horror, als Musiker auf ein Genre festgelegt zu sein.

Peter:

Das aktuelle Projekt wurde auf LSB 27 veröffentlich, was hat es damit auf sich?

Sven:

Der Auslöser war Ingmar Koch, den ihr hier auch schon ausführlich vorgestellt habt. Ingmar lernte ich zum ersten Mal in einem Plattenladen in Freiburg kennen. Ich legte Die Neue Frankfurter Elektronik-Schule von Air Liquide auf den Plattenteller und war sofort fasziniert. Natürlich wollte ich diese bei nächster Gelegenheit präsentieren, was auf einer Juze Party geschehen sollte. Im Zeichen des Höhepunkt von Der Dritte Raum und ihrer Trommelmaschine war das keine gute Idee. Mir wurde zu verstehen gegeben, dass ich diesen Müll stoppen solle. Nachträglich verständlich, denn das war halt in einer süddeutschen Kleinstadt und dort ist die Wahrnehmung von Techno eine ganz andere gewesen als in Berlin oder einer sonstigen Techno-Metropole.

Irgendwann kam ich mit ihm auf Kontakt auf Facebook. Er rief öffentlich dazu auf, Mixe für die wöchentliche Radioshow Liquid Sky Radio auf dem Freien Sender Alex Berlin zu produzieren. Ich machte einen einstündigen Mix in Logic Pro, was damals endlich Elastic Audio konnte. Es war sicher kein traditioneller Techno-Mix mehr, sondern eine wilde Collage, mit den Bordmitteln von Logic erstellt. Das gefiel Ingmar wohl und ich durfte mehr machen. Es wurden dann auch Mixe erstellt, die mit Videos unterlegt wurden und auf Liquid Sky TV, im Regionalprogramm von TV Sender aus Berlin und NRW ausgestrahlt wurden. Die Mixe können auf Mixcloud und YouTube angehört und angesehen werden.

Dies und anderes führte dazu, dass ich einen Track für eine Compilation für das legendäre Label Force Inc machen durfte und mein Remix auf eine Dr Walker / OMSK Information auf Vinyl veröffentlicht wurde, auf dessen Kult-Label Djungle Fever, im Jahr 2020.

Peter:

Und wie kam es speziell zu dieser Veröffentlichung?

Sven:

Ingmar ist öfters mal spontan und fragte mich, ob wir nicht eine EP auf LSB27 machen sollen. Einfach so, schnell. Die Ansage war, dass es eine Herausforderung für den Hörer sein solle. Ich bin dann mein Archiv durchgegangen und teilte ihm mit, dass ich da nicht wirklich so was habe und dass es dann länger dauert, so etwas zu produzieren. Daraufhin meinte er ok, dann muss ich mir was anderes überlegen und es selber machen. Also sperrte ich mich einige Tage im Studio ein und improvisierte wie wild drauf los. Das ist für mich eher ungewöhnlich, weil ich eigentlich ziemlich genau produziere, viel mit Automation arbeite und wirklich wochenlang frickeln kann, bis ich das Gefühl von Perfektion habe. Jetzt weiß ich aber, dass ich auch schnell und spontan produzieren kann. Es ging darum, Entscheidungen zu treffen, sich festzulegen und die Aufnahmen in einem bis zwei Takes im Kasten zu haben. Das Ergebnis ist dadurch sehr ehrlich, pur und roh, weil die DAW tatsächlich hauptsächlich als Aufnahmemedium genutzt wurde und die Musik mit externem Sequencer, Synthesizer und Effektgeräte live eingespielt wurde. Auf Frank Zappa Alben steht immer Overdubs: a lot. Bei mir waren es nur sehr wenig. Danke Peter, dass ich deinen SH-101 nutzen durfte.

Peter:

Welche Synthesizer hast du genutzt?

Sven:

Für jeden Track gab es ein unterschiedliches Setup. Ich habe keine der Tracks mit denselben Instrumenten und demselben Setup produziert. Für manche Tracks habe ich Patches im Nord Modular erstellt. Es wurden der Moog Subsequent 37, der Moog Minitaur, IK Multimedia UNO Drum, Erica Synth Bassline, Zen Delay, IK Multimedia Mixbox, Roland SH-101, d16 Nepheton, Nanoloop auf dem Gameboy Advance, Logic Pro und Zoom V3. Aufgenommen wurde mit dem Arturia Audio Fuse Studio und in das the t.bone SC 1100 habe ich „gesungen“. Alle diese Tools zeichnen sich durch die Möglichkeit von Echtzeitkontrolle und der Möglichkeit, Rhythmus und Sequenzen programmieren zu können aus. Der D16 Nepheton ist das einzige Software-Instrument, das zum Einsatz kam. Ich programmierte erst Patterns, die ich mit einem MIDI-Controller steuerte und durch das Zen Delay jagte und sofort als Audio aufnahm. Danach habe ich zu diesem Track die restlichen Spuren gespielt. Das war aber wirklich bei jedem Track unterschiedlich, aus einer Entscheidung im Moment entstanden. Ein Track war fertig und jetzt? Dann wählte ich als nächstes dies und jenes, einfach weil ich dachte, es passt oder ich wollte wissen, wie die Kombination funktioniert.

Peter:

Lass uns mal abschweifen: Was macht denn Ingo alias Dr Walker so? Ist er gut in Portugal angekommen?

Sven:

Ingmar verfolgt unglaublich viele Projekte, zu der mittlerweile auch die Entwicklung von Instrumenten gehört, deren erstes Projekt das Zen Delay war. Da ist gerade auch Gewinnspiel im Gange: Der verrückteste Track mit Zen Delay wird auf Vinyl zur Superbooth 2021 veröffentlicht. Ingmar baut ein neues Studio in Portugal auf, er pflanzt im Rahmen eines Wiederaufforstungsprojekts 27027 Bäume. Das Projekt freut sich auf Patreon über Unterstützung.

Die Label Arbeit ist nur ein kleiner Teil. Ich weiß, dass Ingmar immer auf der Suche nach interessanten Musikerinnen ist, weil diese gerade in der elektronischen Musik unterrepräsentiert sind. Es stehen tolle Veröffentlichungen von Nadja Lind und Stine M an. Geplant sind Alben mit Dr Walker und Daniel Katzenstab. Für das kommende 10Cars Album durfte ich ein Remix machen. Außerdem kooperiert Ingmar mit Matt Black von Coldcut auf dessen Label Ninja Tune, wo auch eine Solo-LP von Dr Walker erscheinen wird. Das ist aber noch lang nicht alles, denn drei Filme für Festivals, Kino und TV sind in Vorbereitung. Außerdem gibt es bald ein neues Erica Synths „liquid sky dada noise 2“ und im Januar feiert Air Liquide seinen 30. Geburtstag. Die Liste ist endlos und seine Umtriebigkeit überrascht mich immer wieder.

Peter:

Und wie geht es mit dir weiter?

Sven:

Der Traum wäre, langfristig von all dem sein finanzielles Auskommen bestreiten zu können, aber diesen Traum haben viele und deswegen ist es wichtig, nach allen Seiten offen zu sein. (Vielleicht kannst hier das Bild „der arme Poet“ von Carl Spitzweg einfügen, Peter. Nur Scherz ;-)

Ich möchte das alles natürlich ausbauen, mehr Musik machen, mehr veröffentlichen, mehr schreiben und in das Thema Videos arbeite ich mich derzeit auch verstärkt ein. Es stehen Remixe und andere Projekte an, über die aber noch nicht geredet werden darf.

Ich hätte aber niemals gedacht, dass ich diese Chancen bekomme. Dass meine Kompetenzen als Fachautor und Musiker geschätzt werden, ist für mich absolut nicht selbstverständlich. Ich fühle mich eigentlich immer noch als Fan und denke, dass es 27000 Leute gibt, die das alles besser können und kompetenter sind als ich. Aber davon lasse ich mich nicht beirren oder aufhalten.

