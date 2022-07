AMAZONA.de-Community: Neues Profil und neues Feature für deine Events

Dein AMAZONA.de-Profil kann nun noch mehr!

Wäre es nicht genial, man könnte hier auf AMAZONA.de ganz einfach auch seine Events bewerben? Welche Events? Eben einfach altes, wo ihr euch der Öffentlichkeit präsentiert. Ob das ein Live-Konzert ist, ein Online-Workshop oder was immer ihr wollt.

Um das zu ermöglichen, haben euer User-Profil mächtig aufgeblasen und bei der Gelegenheit gleich noch mehr Features eingebaut. AMAZONA.de erreicht mittlerweile monatlich über eine halbe Million Leser (Unique iPS) – da lohnt es sich durchaus, dieses neue Feature auch zu nutzen.

Euer neues User-Profil auf AMAZONA.de

Hier als Beispiel mal mein User-Profil Startbild mit der integrierten neuen Navigation:

Euer Profilbild und Profilhintergrund sind nun miteinander verschmolzen. Darunter findet ihr eine kleine Navigation. Innerhalb dieser Navigation könnt ihr nun nach Herzenslust eure Musik, eure Videos UND vor allem eure Events präsentieren.

Eure Live- und Online-Events auf AMAZONA.de

Während alle integrierten Daten wie Playlists und Videos auf eurer Profilseite bleiben, werden die Events an zwei Orten zusätzlich ausgespielt. Und zwar über die Eventseite (diese findet ihr oben in der Menüleiste, wo sich zuvor die Syntacheles-Liste befand und über die Sidebar auf der Startseite. Dort zeigen aktuell die nächsten drei gelisteten Events an.

Im Augenblick sind da nur Platzhalter enthalten und müssten nun auch von euch mit Leben erweckt werden. Sollte das Listig von Events gut angenommen werden, können wir uns auch vorstellen, die Events redaktionell zu begleiten. Geplant ist eine monatliche Reportage über künftige Events und Feedback von Besuchern zu vergangenen Events.

Events von Rock bis Techno, von Workshop bis Talk

Alles geht, nichts muss. Wir werden auch Hersteller dazu auf ihre Produktpräsentationen als Events in unsere Liste zu setzen. Ob es sich um eine Produkttour durch Shops handelt oder eine Web-Show ist – alles ist erlaubt. Aber am liebsten sehen wir natürlich Listings eurer nächsten Live-Auftritte.

Und wer weiß, wenn wir in der Nähe des Auftritts einen AMAZONA.de-Autor haben, kommen wir auch noch vorbei und berichten darüber.

Das ist nur der Anfang

Mit der jetzigen Version der Event-Seite und dem neuen Profil stehen wir ganz am Anfang. Ideen zur Verbesserung der Features haben wir schon, aber seht es uns nach, dass noch nicht alles fertig programmiert werden konnte. Aktuell sind so z. B. noch keine Fotos in der Event-Liste möglich. Aber all das wird nach und nach ergänzt werden.

Trotzdem sind wir natürlich sehr an euren Vorschlägen interessiert, wie wir eure User-Profile und Events noch mehr aufmotzen können, damit ihr mit eurer Musik und euren Produktionen ein noch größeres Publikum erreicht.

Syntacheles-Liste ade

Nicht ganz, aber fast. Über 20 Jahre hat die Syntacheles-Liste gute Dienste geleistet beim Ein- oder Verkauf von gebrauchtem Studioequipment und Synthesizern. Doch die Zeiten haben sich geändert. Früher konnte die Syntacheles-Liste recht genau den Gebrauchtmarktwert abbilden auf Basis von unzähligen abgeschlossenen Versteigerungen. Heute findet man allerdings kaum noch Versteigerungen auf den Online-Märkten, sondern Festpreise. Damit sind wir wieder im Zeitalter des KEYBOARDS-Kleinanzeigemmarkt angekommen. Ob die Preise nämlich erzielt werden oder nicht, bleibt einem komplett verschlossen. Würde die Syntachels-Liste von nun ab also einen Durchschnittswert von Sofortangeboten ermitteln, würde das sie angegebenen Preis nur ungewollt in die Höhe treiben.

Die Syntacheles-Liste bleibt euch aber auch weiterhin erhalten (wenn auch mit eingefrorenem Status aus den Jahren 2021, 2021) und dient ein wenig nostalgischen Zwecken. Ihr findet sie von nun ab am Ende der Seite neben Kontakt und Inpressum.