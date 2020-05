AMAZONA.de Experience Day III – verschoben

Experience Day III abgesagt

Ein Satz mit X, das wird wohl nix.

Liebe Freunde,

den Experience Day III müssen wir wegen Corona leider verschieben. Sobald sich die Situation entspannt, geben wir einen neuen Termin bekannt. Aber es gilt: „Aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“.Stay tuned. Euch alles Liebe aus der Redaktion!

Wichtige Info: Am 20. Jun(o) 20 findet der EXPERIENCE DAY III statt

Nun ist es soweit, ab sofort könnt ihr euch für den dritten EXPERIENCE DAY am 20. Jun(o) 2020 in München einen Platz reservieren. Das geht ganz einfach, indem ihr unserer „Suzie Q“ (genau die, die immer die tollen Gewinnspiele organisiert), eine PM an ihren AMAZONA.de-Account schickt: HIER PER PM ZUSAGEN.

Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr selbst einen Account habt, aber schließlich soll das keine öffentliche Party werden, sondern ein Community-Treffen. :-). Ihr erhaltet dann ebenfalls per PM eine Bestätigung und steht schließlich mit eurem Avatar-Namen auf der Gästeliste.

Das Event findet direkt in der AMAZONA.de Redaktion in Karlsfeld (Münchner Norden) statt.

Und hier nun die vorläufige Flohmarktliste, von der ich aber annehme, dass sie noch wachsen wird. Wer also noch etwas anzumelden hat – bitte zeitnah an mich schicken, ich ergänze die Liste täglich.

Flohmarktliste für 20. Jun(o) 20

(noch leer)

Zeitrahmen / Verpflegung / Eintritt

Losgehen wird es um 15 Uhr und den Laden dicht machen wir um 21 Uhr. Für Getränke und Verpflegung wird gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Programm & Areas

Es ist vielleicht übertrieben, es Programm zu nennen, aber immerhin haben wir 4 Areas, die Unterschiedliches bieten werden.

2nd Hand und Food Area

Wer Lust hat etwas zu verkaufen, kann hier gerne einen Platz auf einem unserer stabilen Holztische bekommen und sein Gear privat anbieten. Wer das vorhat, sollte uns bis Anfang Februar den Produktnamen schicken, dann erstellen wir eine Liste und stellen diese dann online. Evtl. lockt das noch einige weitere Besucher an ;)

Wir werden Getränke bereitstellen und Häppchen machen. Unentgeltlich versteht sich. Wer aber zwischendurch Lust hat, kann auch gerne zum Italiener fahren (5 Minuten) oder zum Supermarkt gehen (gleich neben dem Haus). Aber keiner wird verhungern oder verdursten :-)

Live-Music Stage

Wir suchen wieder ein oder zwei Live-Acts, die in unserem Studio unentgeltlich performen möchten. PA und Mischer sind vorhanden, aber Equipment müsst ihr selbst mitbringen. Wer hier Lust hat, schreibt mir bitte direkt eine PM.

Relaxing Lounge

Hier ist Platz für ein gemütliches Beisammensein, eine Tasse Kaffee und Nerd-Talk.

Beim letzten Treffen wurde in der Lounge ein Synergy I ausgestellt und vorgeführt. Das Highlight für Runde III steht noch nicht fest.

Das Ausstellungsstück war ein Synergy I plus, von dem nur fünf Stück gebaut wurden und das vorhandene Instrument das letzte erhaltene darstellt – sofern bekannt. Dabei handelt es sich um einen digitalen Synthesizer, Baujahr 1981, mit 16 Bit Stereoausgabe (!), additiver und FM-Synthese, 6 Oktaven Keyboard und einer bewegten Geschichte: Erst stand dieser in einem Tonstudio in Kalifornien, wo er unter anderem von Michael Jackson und Hall & Oates für Produktionen eingesetzt wurde. Dann verschlug es ihn kurzzeitig zur Nachfolgefirma von Digital Keyboards, Mulogic. Danach ging es in ein Tonstudio in Texas und von da in das Studio des momentanen Besitzers Lutz Haller, der damit auch das Album Synergized Cover Art komplett aufgenommen hat. (Link zur Homepage www.hallermusic.de)

Experience Area

Das Beste immer zum Schluss

In der Experience Area werdet ihr eine Auswahl an kultigen Synthesizern finden. Neuheiten wie den Moog One, Klassiker wie John Bowens Solaris, Kultstücke wie den Oberheim OB-Xa oder auch Rares wie den Andromeda Rebirth. Dazu kommen noch ein paar Vintage-Drummachines. Insgesamt kommen wir am Ende auf ca. 30 Ausstellungsstücke.

Alle Exponate können übrigens ausgiebig angetestet werden. Sollte noch jemand Lust haben, selbst ein Ausstellungsstück mitzubringen, finden wir sicher in einer der Areas noch einen schönen Platz. Bitte auch das vorher kurz mit mir per PM absprechen.

Unsere Sponsoren

An dieser Stelle auch an ganz ganz großes Danke an unsere drei Sponsoren, die das Event überhaupt erst möglich gemacht haben.

Photogalerie aus den ersten beiden Runden

Im ersten Stock hatten uns Torsten Bäumer und Dietmar Belloff live unterhalten. Ganz spontan hatte sich „Fredi“ dazu gesellt und die Synth-Lines mit feiner Gitarren-Improvisation veredelt. Das war echt hörenswert.

Und auch das kleine Buffet von Suzie Q sollte nicht vergessen werden und hat durchaus eine Fotostrecke verdient ;-)

Im zweiten Stock hat uns Peter Kliegelhöfer perfekt mit seinem PPG Wave 2.3 unterhalten. Natürlich antestbereit versteht sich:

Und auch die Exponate des Flohmarkts wurden fleißig getestet. Einziges Problem: Ich konnte es wieder mal nicht lassen und habe mir einen SH-101 gekauft :-)

Und der sonst schwer frequentierte Agenturkicker blieb an diesem Tag unangetastet: