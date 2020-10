AMAZONA.de Experience Day III Vintage-Synthesizer-Event

Experience Day III am 24.10. - ABGESAGT

Liebe Freunde,

es ist zum Mäuse melken, aber der Experience Day, der heute in einer Woche in München stattfinden sollte, muss abgesagt werden. :(

Wir hatten trotz Corona wirklich zahlreiche Anmeldungen und auch ein umfassendes Hygienekonzept, aber auch die täglich Verschlechterung der Lage sehen wir uns gezwungen, das Event abzusagen.

Zum einen erhalten wir nun fast täglich Absagen von ursprünglichen Teilnehmern (was wir gut verstehen können), zum anderen kann es aber auch sein, dass wir kurzfristig durch die Behörden ein Verbot für das Event erhalten. Die Situation frustriert uns genauso wie euch, hatte wir doch endlich mal wieder darauf gehofft, viele von euch wiederzusehen.

Aber keine Bange. Wir geben nicht auf – wir verschieben den EDIII nur. Versprochen!

Eure AMAZONA.de-Redaktion

PS: Allen Teilnehmern schicken wir heute Nachmittag eine kurze Info und ein AMAZONA.de-T-Shirt als klitzekleines Trostpflaster.

Unsere Meldung vom September 2020

Die Anmeldung …

… geht ganz einfach, indem ihr unserer „Suzie Q“ (genau die, die immer die tollen Gewinnspiele organisiert), eine PM an eurem AMAZONA.de Account schickt: HIER PER PM ZUSAGEN.

Das funktioniert natürlich nur, wenn ihr selbst einen Account habt, aber schließlich soll das keine öffentliche Party werden, sondern ein Community-Treffen. :-). Ihr erhaltet dann ebenfalls per PM eine Bestätigung und steht schließlich mit eurem Avatar-Namen auf der Gästeliste.

Das Event findet direkt in der AMAZONA.de Redaktion in Karlsfeld (Münchner Norden) statt.

Flohmarktliste für 24. Oktober 2020

Ab sofort können Teilnehmer ihre Flohmarkt-Teile bei mir per PM anmelden. Aber auch hier gilt: Bitte nicht täglich wechselnde Listen schicken (hatten wir das letzte Mal) – das sorgt für unnötige Verwirrung und ist auch für die Interessenten nicht schön, die extra nach München kommen, um ein bestimmtes Gerät aus der Liste kaufen zu wollen.

Schaut öfters mal rein in diesen Artikel, denn erfahrungsgemäß wächst die Liste in den nächsten Wochen. Außerdem kann natürlich auch jeder am Event-Tag kurzfristig unangemeldete Produkte mitbringen, die zum Verkauf stehen. Ich mache mal den Anfang :)

ARP AVATAR mit NEW ENGLAND MOD: 2.200,- Euro

E-Mu Emulator II+ mit Floppy Emulator: 3.400,- Euro

GRP A2: 1.400,-€

Korg MonoPoly: 1.500,-€

Kurzweil K2000R 400,-€

Roland SH-7: 3.200,-€

Studio Electronics SE-1X: 1.300,-€

Zeitrahmen / Verpflegung / Eintritt

Losgehen wird es um 12 Uhr und den Laden dichtmachen werden wir um 19 Uhr. Für Getränke und Verpflegung wird gesorgt. Der Eintritt ist frei.

Hygiene-Konzept:

In den Gängen der AMAZONA.de-Redaktion gilt Maskenpflicht. Wer in einer der Aereas einen Platz ergattert hat, ist von der Maskenpflicht befreit. Alle Besucher müssen sich bitte mit Adresse registrieren. In jedem Stockwerk stehen Desinfektionsspender zur Verfügung. Im Experience Room werden immer nur maximal 5 Personen gleichzeitig an die Synthesizer können. Dafür verteilen wir die Exponate aber auf alle drei Stockwerke. Weitere Maßnahmen werden bei Event-Beginn am Einlass auf Infozetteln verteilt.

GANZ WICHTIG:

Bitte unbedingt eigenen Kopfhörer mitbringen!!!

Programm & Aereas

Es ist vielleicht übertrieben, es Programm zu nennen, aber immerhin haben wir 4 Aereas, die Unterschiedliches bieten werden.

2nd Hand und Food Aerea

Wer Lust hat, etwas zu verkaufen, kann hier gerne einen Platz auf einem unserer stabilen Holztische bekommen und sein Gear privat anbieten. Bitte einfach anmelden und nach Eingang der Anmeldebestätigung seine zu verkaufenden Produkte ab sofort mir per PM mitteilen. Ich ergänze dann kontinuierlich die oben abbildete Flohmarktliste.

Wir werden Getränke bereitstellen und Häppchen anbieten. Unentgeltlich versteht sich. Wer aber zwischendurch Lust hat, kann auch gerne zum Italiener fahren (5 Minuten) oder zum Supermarkt gehen (gleich neben dem Haus). Aber keiner wird verhungern oder verdursten :-)

Live-Music Stage

Wir suchen wieder einen oder zwei Live-Acts, die in unserem Studio unentgeltlich performen möchten. PA und Mischer sind vorhanden, aber Equipment müsst ihr selber mitbringen. Wer hier Lust hat, schreibt mir bitte direkt eine PM.

Relaxing Lounge

Hier ist Platz für ein gemütliches Beisammensein, eine Tasse Kaffee und Nerd-Talk. Hier werden wir diesmal einen ARP 2600 FS zum Anspielen bereitstellen.

Experience Aerea

Das Beste immer zum Schluss:

In der Experience Aerea werdet ihr eine Auswahl an ca. 30 kultigen Synthesizern und Drumcomputern finden. Diesmal gibt es wieder einiges an neuen Teilen zu sehen und zu testen, wie z. B. einen Yamaha CS-30 oder einen Roland SH-7, aber auch mal Digitales wie den Korg Prophecy, Casio CZ-1 oder einen Yamaha DX11. Die endgültige Ausstellungsliste wird noch bekanntgegeben. Auf vielfachen Wunsch wird aber auch nochmals gezeigt werden ein Moog One, John Bowens Solaris und der Andromeda Rebirth.

Unter den Klopfgeistern wird es eine restaurierte MPC60, aber auch eine originale TR-808 geben. Vielleicht in Kombination it einer TR-909 … mal sehen :)

Alle Exponate können übrigens ausgiebig angetestet werden. Sollte noch jemand Lust haben, selbst ein Ausstellungsstück mitzubringen, finden wir sicher in einer der Aereas noch einen schönen Platz. Bitte auch das vorher kurz mit mir per PM absprechen.

Unsere Sponsoren

An dieser Stelle auch ein ganz großes Danke an unsere drei Sponsoren, die das Event überhaupt erst möglich gemacht haben.

Special Guest

Wir dürfen uns auf Thomas Siedler freuen, hier besser bekannt als Doc Analog, der Synthesizer und elektronische Geräte repariert. bzw. restauriert und vor allem auf Vintage-Synthesizer spezialisiert ist.

Photogalerie aus den ersten beiden Runden

Im ersten Stock hatten uns Torsten Bäumer und Dietmar Belloff live unterhalten. Ganz spontan hatte sich „Fredi“ dazu gesellt und die Synth-Lines mit feiner Gitarren-Improvisation veredelt. Das war echt hörenswert.

Und auch das kleine Buffet von Suzie Q sollte nicht vergessen werden und hat durchaus eine Fotostrecke verdient ;-)

Im zweiten Stock hat uns Peter Kliegelhöfer perfekt mit seinem PPG Wave 2.3 unterhalten. Natürlich antestbereit versteht sich:

Und auch die Exponate des Flohmarkts wurden fleißig getestet. Einziges Problem: Ich konnte es wieder mal nicht lassen und habe mir einen SH-101 gekauft :-)

Und der sonst schwer frequentierte Agenturkicker blieb an diesem Tag unangetastet: