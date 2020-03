AMAZONA.de T-Shirt for free Aktion 2020

ROAARR - Ab in die Sättigung

Amazona.de ist mal wieder neugierig!

Wir haben alle mehr oder weniger viel Equipment im Leben benutzt, vielleicht verkauft … und plötzlich wieder gekauft. Es gibt da aber etwas wie die „große Liebe“ – vielleicht nicht bei allen, aber bei vielen. Dieser eine Synth, die ganz spezielle Gitarre, der unverzichtbare Speaker … eben das ganz Besondere.

Wir wollen von euch wissen: Was ist euer ganz besonderes „Herzens-Tool“?

Und klar – wir belohnen das!

Mit dem AMAZONA.de T-Shirt – nennen wir es mal EDITION ;-) – haben wir ganz bewusst ein Motiv gewählt, das jede Musikrichtung abdeckt und auch Toningenieure begeistern könnte. Und wer meint, wir haben da mit dem Pegel einen Fehler gemacht – der irrt gewaltig.

Wenn es irgendwie geht, fahren wir mit AMAZONA.de immer voll in die Sättigung , das sind wir euch schuldig ;-)

Dein Lieblingsgear-Foto gegen ein T-Shirt

Egal, ob es nur kleines Geld gekostet hat oder ihr jahrelang hinsparen musstet; egal, ob es ein Riesenteil oder ganz winzig ist; egal, ob nagelneu oder museumsreif – macht uns einfach ein tolles Foto von eurem Lieblingsgear.

Wir haben 50 T-Shirts zu verschenken!!! Wenn es mehr Einsendungen gibt als 50, entscheidet nicht die Reihenfolge, sondern das Foto. Also gebt euch ein wenig Mühe. Bitte aber auf gar keinen Fall Pressebilder schicken – die fliegen sofort raus. Und wahrscheinlich haben auch keine Bilder von Schraubenziehern oder Noppenschaum eine Chance, denn wir wollen nunmal wirklich wissen, an was ihr hängt.

Wichtig – die Fotos müssen von euch sein

Warum? Weil wir die 50 Bilder auch veröffentlichen. Und zwar mit eurem Avatarnamen und der Begründung (siehe Texteingabefeld unten), warum ihr eben jenes spezielle Tool gewählt habt.

Und so wird das Ergebnis auch eine tolle Sache für die Community. Wenn ihr also richtig mitmacht – gibt’s sicher auch viele Kommentare und spannende Diskussionen.

Euer veröffentlichtes Bild, mit Link zu eurer Webseite oder Soundcloud-Page etc.

Muss nicht sein, ist aber willkommen. Gerne könnt ihr in das Textfeld zusätzlich auch Werbung für eine eure Musiker-Pages machen. Es gibt sicher am Ende viele Neugierige, die sich gerne mal durch eure Tracks hören wollen.

Und leider muss auch der Hinweis sein:

Wir behalten uns das Recht vor, die nächstgrößere Konfektionsgröße bzw. Shirts aus den vergangenen Kollektionen zu versenden, falls die aktuellen Versionen in eurer Größe vergriffen sind.



Dein Lieblings-Gear Avatarname *

Name Deines Lieblings-Tools *

Foto auswählen (max. 4 MB) *

Bitte erkläre uns kurz, warum du dich für dieses Produkt entschieden hast *

Anschaffungsdatum *

T-Shirt Größe * Damit wir dir das T-Shirt zuschicken können, benötigen wir deine Adresse.

Vor- und Nachname *



Straße und Hausnummer *



PLZ und Stadt *

Bestätigen * Ich erkläre mich ausdrücklich mit den Teilnahmebedingungen einverstanden. Das hochgeladene Bild ist von mir und ich bin damit einverstanden, dass dieses zusammen mit meinem Avatarnamen und meinem Text für die Bildbeschreibung von Amazona.de und seinen angeschlossenen Social-Media Kanälen veröffentlicht werden darf. Ein Anspruch auf einen Gewinn leitet sich durch meine Teilnahme nicht ab. Felder mit * sind Pflichtfelder.