AMAZONA.de Weihnachtsaktion 2021

Dein Foto einer "Weihnachtsdeko" gegen ein Geschenk von uns!

Liebe AMAZONA.de-User, lasst uns zu dieser schönen Weihnachtszeit noch mal gemeinsam Spaß haben! Dafür bekommt auch jeder von euch ein Geschenk von uns!

Instrument oder Studio weihnachtlich dekorieren & ein AMAZONA.de T-Shirt gewinnen

Die Teilnahme ist ganz leicht. Dekoriere dein Instrument oder gerne auch gleich dein ganzes Studio im weihnachtlichen Stil und schicke uns ein Foto davon, gerne auch mit dir darauf! Wer zum Beispiel nur eine Weihnachtskugel auf die Gitarre legt, kann natürlich auch mitmachen :)

Schickt Euer Bild bitte an lina.schmermer@proxenos.de und bestätige kurz in der E-Mail, dass wir dein Bild veröffentlichen dürfen, denn wir werden es direkt nach Erhalt in diesem Artikel hochladen. Gerne würden wir dein Bild auch auf dem AMAZONA.de Facebook- und/oder Instagram Account posten. Nenne uns gerne deinen jeweiligen Benutzernamen, dann können wir dich verlinken.

Als Dankeschön erhältst du von uns ein cooles AMAZONA.de T-Shirt. (Nur solange der Vorrat reicht – aber keine Bange, wir haben n och jede Menge) und nenn uns in diesem Zuge auch noch deine Adresse und deine Größe. (L, XL oder XXL). Bei den Größen gilt ebenfalls: Wunschgröße wird erfüllt so lange vorhanden – danach gibts dann halt die Größen die übrig sind :)

Das war noch nicht alles!

Nach und nach werden wir eure Bilder in diesem Artikel veröffentlichen. Teilt uns gerne mit, welche Bilder euch besonders gut gefallen! Denn am Ende warten auf die 4 besten Bilder noch extra Geschenke. Ein Gewinner bekommt von uns ein weihnachtliches Überraschungspaket!

Die drei anderen Gewinner dürfen sich jeweils über ein CXI 6 RP-SNOW-SILENT Cordial Kabel im Wert von 54,- Euro (UVP) freuen!

Die SNOW-Kabel von Cordial

Die Cordial SNOW-Kabel sind bei MusikerInnen, im Tonstudio und in der Event-Technik ein Begriff. Schließlich erreichen sie gerade durch ein gewisses Understatement besondere Aufmerksamkeit: Sie erscheinen in strahlendem Weiß. Schön anzusehen sind diese Kabel allemal – jedoch ist das bei Weitem nicht alles. Wesentlich sind ihre Qualitäten in puncto Akustik, Handling und Langlebigkeit. Zum Beispiel das schneeweiße Gitarrenkabel CXI RP-snow-silent.

Basierend auf der bewährten doppelt geschirmten Meterware CIK 122, ist es besonders flexibel, bruchfest und vor störenden Außeneinflüssen geschützt. An einem Ende ist das CXI RP-SNOW-SILENT mit einem extravaganten weißen NEUTRIK®-Stecker konfektioniert – und ein besonderer Clou befindet sich am anderen Ende: Der rechtwinklige NEUTRIK® silentPLUG sorgt durch seine besondere Technik für geräuschloses Ein- und Ausstecken am Instrument!

Weitere Infos zu den SNOW-Kabeln von Cordial findet ihr HIER.

Einsendeschluss:

Bitte schickt uns die Bilder sofort.

Die Teilnahmemöglichkeit für dieses Gewinnspiel endet am 19. Dezember 2021 um 24 Uhr.

Bestätigung Teilnahme

Mit seiner Teilnahme erklärt sich der User ausdrücklich damit einverstanden, dass bei der Bekanntgabe sein Vorname, die Initiale seines Nachnamens, sein AMAZONA.de-Avatarname sowie sein Wohnort öffentlich durch AMAZONA.de bekannt gegeben werden dürfen.

Wir freuen uns auf viele kreative und ausgefallene Bilder mit den schönsten, lustigsten und verrücktesten Weihnachtsdeko Ideen für eure Instrumente und Studios :)