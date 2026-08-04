Wie der Tonabnehmer den Sound deiner Gitarre prägt

Tonabnehmer (oder engl.: Pickups) bestimmen den Klang einer E-Gitarre maßgeblich – und dennoch ranken sich um sie bis heute zahlreiche Mythen. In diesem Teil der AMAZONA Gitarren-Akademie werfen wir einen Blick unter die Abdeckung und erklären verständlich, wie Pickups funktionieren und warum ihre Bauart den Sound so stark beeinflusst.

Kurz & knapp Worum geht es? Im zweiten Teil der AMAZONA Gitarren-Akademie erklären wir die Grundlagen von Tonabnehmern (Pickups), ihre Funktionsweise und ihren Einfluss auf den Klang einer E-Gitarre. Grundlagen: So funktionieren Tonabnehmer und warum elektromagnetische Induktion den Gitarrensound erst möglich macht.

So funktionieren Tonabnehmer und warum elektromagnetische Induktion den Gitarrensound erst möglich macht. Pickup-Typen: Single-Coil, Humbucker und P90 im Vergleich – Aufbau, Klang und typische Einsatzgebiete.

Single-Coil, Humbucker und P90 im Vergleich – Aufbau, Klang und typische Einsatzgebiete. Praxis: Warum Pickup-Position und -Höhe den Klang stärker beeinflussen können, als viele vermuten.

Warum Pickup-Position und -Höhe den Klang stärker beeinflussen können, als viele vermuten. Wissen: Spannende Hintergründe zum Quack-Sound, Humbucker und weiteren Mythen rund um Pickups.

Spannende Hintergründe zum Quack-Sound, Humbucker und weiteren Mythen rund um Pickups. Ausblick: Die Gitarren-Akademie führt euch Schritt für Schritt durch alle wichtigen Themen rund um die E-Gitarre.

Affiliate Links Seymour Duncan TB-4 Zebra Kundenbewertung: (44) 109,00€

ANZEIGE

Nachdem wir uns im ersten Teil der Gitarren-Akademie mit Aufbau und Funktionsweise der E-Gitarre beschäftigt haben, geht es diesmal an eines ihrer wichtigsten Bauteile: den Pickup.

Kaum ein anderes Thema wird unter Gitarristen so leidenschaftlich diskutiert. Single-Coil oder Humbucker? Vintage oder High-Output? Aktiv oder passiv? Oft wird dabei über den Klang gesprochen, ohne zu verstehen, warum sich verschiedene Tonabnehmer überhaupt unterschiedlich anhören.

Genau das ändern wir heute. Wir schauen uns an, wie ein Pickup funktioniert, warum seine Bauweise den Klang beeinflusst und weshalb bereits wenige Millimeter Höhenunterschied den Sound deutlich verändern können.

Was macht ein Tonabnehmer überhaupt?

Der Tonabnehmer – auf Englisch Pickup – wandelt die Schwingungen der Gitarrensaiten in elektrische Signale um. Das funktioniert komplett ohne Mikrofon oder Lautsprecher. Stattdessen macht sich der Pickup ein physikalisches Prinzip zunutze: die elektromagnetische Induktion.

Im Inneren des Tonabnehmers befindet sich ein Magnet, um den mehrere Tausend Windungen dünnen Kupferdrahts gewickelt sind. Der Magnet erzeugt ein Magnetfeld, das die Stahlsaiten der Gitarre umgibt.

Sobald eine Saite angeschlagen wird, bewegt sie sich also innerhalb dieses Magnetfeldes. Dadurch verändert sich das Magnetfeld ständig und in der Kupferspule entsteht eine kleine elektrische Spannung. Genau dieses Signal gelangt anschließend über das Gitarrenkabel zum Verstärker. Je stärker die Saite schwingt, desto größer wird das elektrische Signal.

Hier zeigt sich dann auch deutlich, warum E-Gitarren diese an den Fingerkuppen schmerzenden Stahlsaiten benötigen. Nylon- oder Bronzesaiten würden mit einem magnetischen Pickup kaum oder gar nicht funktionieren.

🔬 Technik erklärt ANZEIGE Der Pickup erzeugt selbst keinen Ton. Er wandelt lediglich die Schwingung der Metallsaiten über elektromagnetische Induktion in eine elektrische Spannung um, die anschließend vom Verstärker verarbeitet wird.

Warum klingt nicht jeder Pickup gleich?

Obwohl alle magnetischen Pickups nach demselben Prinzip arbeiten, unterscheiden sie sich in vielen Details. Einfluss auf den Klang haben unter anderem:

Magnetmaterial

Anzahl der Wicklungen

Drahtstärke

Bauform

Position auf der Gitarre

Abstand zur Saite

Schon kleine Änderungen an nur einem einzigen dieser sechs Punkte können hörbare Auswirkungen auf Lautstärke, Dynamik und Frequenzgang haben.

Single-Coil-Pickups – klar, offen und brillant

Der klassische Single-Coil besteht – wie der Name bereits erahnen lässt – aus nur einer einzigen Spule. Bekannt wurde dieser Pickup-Typ vor allem durch die Firma Fender mit ihren Modellen Stratocaster und Telecaster und prägt seit den 50er-Jahren unzählige Aufnahmen aus Rock, Blues, Country, Funk und Pop.

Seine Stärken liegen vor allem in einer sehr direkten Ansprache sowie einer hohen Transparenz. Die typischen Eigenschaften sind:

brillante Höhen

straffe Bässe

sehr gute Saitentrennung

hohe Dynamik

Dadurch wirken Single-Coils oft lebendig und reagieren äußerst sensibel auf die Spielweise.

Affiliate Links Fender Noiseless Set Strat Vintage WH Kundenbewertung: (123) 200,00€

Das klingt ja jetzt schon so, als wäre der Single-Coil so ziemlich alles, was wir brauchen. Aber alles hat seine Schattenseiten, so auch diese Bauform des Tonabnehmers. Die Dinger brummen nämlich. Und wer schon mal mit einer Strat im Übungskeller unter der Neonröhre gestanden hat, der weiß sehr gut, was ich meine. Der Grund ist einfach: Eine einzelne Spule funktioniert gleichzeitig wie eine kleine Antenne.

Netzteile, Neonröhren oder Computer erzeugen elektromagnetische Störungen, die als das bekannte und gefürchtete 50-Hz-Brummen hörbar werden lassen. Dieses Nebengeräusch gehört praktisch zum Charakter klassischer Single-Coils und es gibt Gitarristen die behaupten, dass etwas, was nicht brummt, auch nicht gut klingen könne. Nun ja …

💡 Schon gewusst? Warum brummt ein Single-Coil? Ein Single-Coil arbeitet nicht nur als Tonabnehmer, sondern leider auch als kleine Antenne. Dadurch empfängt er elektromagnetische Störungen aus der Umgebung, etwa von Netzteilen, Leuchtstoffröhren oder Computermonitoren. Das bekannte 50-Hz-Brummen war in den 1950er-Jahren so störend, dass Gibson-Ingenieur Seth Lover den Humbucker entwickelte. Dessen zwei gegensinnig gewickelte Spulen löschen die eingestreuten Störsignale weitgehend aus – daher auch der Name „Humbucker“, also „Brumm-Unterdrücker“.

Humbucker – zwei Spulen gegen das Brummen

In den 1950er-Jahren entwickelte Gibson eine clevere Lösung gegen das Brummen. Anstatt nur eine Spule zu verwenden, wurden zwei Spulen miteinander kombiniert. Dabei sind sie elektrisch gegensinnig verschaltet und besitzen entgegengesetzte Magnetpole. Dadurch löschen sich die eingestreuten Störgeräusche gegenseitig aus. Daher stammt auch der Name Humbucker, frei übersetzt also „Brumm-Unterdrücker“.

Neben den geringeren Nebengeräuschen verändert diese Konstruktion gleichzeitig aber auch in recht wohltuender Art und Weise den Klang. It’s magic. Oder schlicht: Wissenschaft.

Die typischen Eigenschaften des Humbuckers im Vergleich zum Single-Coil sind:

kräftigere Mitten

mehr Ausgangspegel

wärmerer Klang

weniger brillante Höhen

leicht komprimierte Dynamik

Affiliate Links DiMarzio DP151BK Kundenbewertung: (47) 109,00€

Deshalb sind Humbucker besonders beliebt für Rock, Hard-Rock und Metal, funktionieren aber auch genial für Blues oder Jazz.

💡 Schon gewusst? Ein moderner Humbucker besteht häufig aus mehr als 5.000 Windungen Kupferdraht pro Spule. Wickelt man den Draht eines Humbuckers vollständig ab, kann er mehrere Kilometer lang sein. Es gibt auch Humbucker im Single-Coil-Format, damit man problemlos einen Wechsel vornehmen kann.

Affiliate Links DiMarzio DP 218 Super Distortion S WH Kundenbewertung: (92) 109,00€

Der P90 – die goldene Mitte?

Der P90 wird häufig mit einem Single-Coil verwechselt. Tatsächlich besitzt er ebenfalls nur eine Spule, diese ist jedoch deutlich breiter aufgebaut. Der Name „P90“ ist übrigens eine ganz pragmatische Bezeichnung der Gibson-Techniker, die das Ding entwickelt haben. Das „P“ steht für Pickup, die 90 war einfach gerade dran, als das Teil eine Nummer bekommen musste.

Durch seine Bauart sollte so ein P90 also das Beste aus beiden Welten darstellen, oder?

druckvoller als ein Single-Coil

offener als ein Humbucker

sehr mittenbetont

rau und direkt

Affiliate Links Gibson P90 Soapbar Creme Kundenbewertung: (29) 119,00€

Der Klang wird gern als besonders organisch und dynamisch beschrieben. Allerdings übernimmt der P90 auch den größten Nachteil des Single-Coils: Er brummt. Höllisch. Aber ein kleiner Italiener erklärt hier kurz und knapp den Unterschied zwischen Humbucker und P90 und am Ende des Videos hört ihr den Unterschied sehr schön heraus:

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

🎵 Hör-Tipp Falls ihr schon eine eigene E-Gitarre habt: Vergleicht einmal den Hals- und den Steg-Pickup eurer Gitarre über denselben Verstärker mit identischen Einstellungen. Achtet dabei besonders auf Attack, Mitten und Sustain – ihr werdet überrascht sein, wie groß der Unterschied allein durch die Position des Pickups ist.

Aktiv oder passiv?

Die meisten Gitarren besitzen passive Pickups. Hier entsteht das komplette Signal ausschließlich durch Magnet und Spule, da ist sonst kein zusätzlicher Strom nötig. Aktive Pickups dagegen arbeiten ebenfalls mit Magneten, besitzen zusätzlich aber einen integrierten Vorverstärker, der über eine Batterie versorgt wird. Dadurch ergeben sich einige deutliche Unterschiede:

Passive Pickups

natürliche Dynamik

reagieren stark auf Anschlag und Volume-Poti

große Klangvielfalt

Aktive Pickups

höherer Ausgangspegel

geringeres Eigenrauschen

sehr klarer Klang und definierter Bass

oft etwas komprimierter Klang, der von Kritikern gern als seelenlos bezeichnet wird.

Affiliate Links EMG SL20 Steve Lukather Kundenbewertung: (236) 229,00€

Besonders im Metal-Bereich sind aktive Pickups seit vielen Jahren sehr beliebt, Kirk Hammett etwa hat seine eigenen Signature-Pickups von EMG, Steve Lukather hat bis zum Erscheinen der dritten Version seiner Music Man Gitarre ebenfalls EMG-Pickups gespielt. Sogar David Gilmour hatte auf seiner roten Strat ein eigens für ihn designtes Set. Ich bin selbst auch großer Fan vom klaren Klang aktiver Pickups, man muss diesen aber einzusetzen wissen.

Affiliate Links EMG DG20 David Gilmour Kundenbewertung: (473) 269,00€

Vintage-Output oder High-Output?

Nicht jeder Pickup liefert gleich viel Pegel. Vintage-orientierte Pickups besitzen meist weniger Wicklungen. Dadurch entstehen mehr Dynamik, mehr Transparenz und ein geringerer Ausgangspegel.

High-Output-Pickups dagegen besitzen dagegen mehr Wicklungen. Daraus folgt konsequenterweise ein stärkeres Signal, kräftigere Mitten und etwas weniger Dynamik. Mehr Output bedeutet also nicht automatisch besseren Klang, es bedeutet lediglich, dass der Verstärker anders angesteuert wird und so schneller ein verzerrter Sound erzeugt werden kann. Was das nun genau ist, wird in einer der nächsten Folgen der Amazona Gitarren-Akademie erklärt.

🤔 Mythos oder Wahrheit? „Je höher der Output eines Pickups, desto besser klingt er.“ Mythos. Ein höherer Ausgangspegel sorgt lediglich dafür, dass der Verstärker stärker angesteuert wird. Ob ein Pickup besser klingt, hängt vielmehr von seiner Konstruktion und davon ab, ob sein Klangcharakter zum Instrument und zur Musik passt.

Affiliate Links Seymour Duncan Hot Rodded Humbucker Set Kundenbewertung: (4) 289,00€

Die Position macht den Sound

Mindestens genauso wichtig wie der Pickup selbst ist seine Position. Je näher sich der Tonabnehmer am Hals befindet, desto größer ist die Schwingung der Saite, die vom Pickup aufgenommen wird. Der Klang wird voller, wärmer und bassreicher.

Am Steg schwingt die Saite deutlich weniger. Dafür entstehen mehr Höhen, mehr Attack (Reaktion auf den Anschlag) und eine höhere Durchsetzungskraft. Deshalb klingen selbst zwei völlig identische Pickups an unterschiedlichen Positionen völlig verschieden.

💡 Schon gewusst? Der berühmte „Quack“-Sound war ursprünglich gar nicht geplant. Als Leo Fender die Stratocaster 1954 entwickelte, besaß sie lediglich einen 3-Wege-Schalter. Viele Gitarristen entdeckten jedoch schnell, dass sich der Schalter zwischen zwei Rastpositionen klemmen ließ. So waren plötzlich zwei Pickups gleichzeitig aktiv und es entstand der charakteristische glockige, drahtige Klang, der später als „Quack“ bekannt wurde. Erst Ende der 1970er-Jahre führte Fender den heute selbstverständlichen 5-Wege-Schalter serienmäßig ein und machte die beliebten Zwischenpositionen 2 und 4 offiziell zugänglich.

Pickup-Höhe – ein unterschätzter Faktor

Ein Pickup lässt sich in seiner Höhe einstellen und bereits ein einziger Millimeter verändert den Klang deutlich. Ist der Pickup zu weit von den Saiten entfernt, sinkt der Pegel und der Klang wirkt dünner.

Ist er dagegen zu nah an den Saiten, können die Magnetkräfte die Saitenschwingung beeinflussen und so das künstliche, frühzeitige Absterben des Sounds herbeiführen. Intonation und Schwingungsverhalten leiden auch darunter. Eine der bekanntesten Diagnosen in Gitarristenkreisen neben der Sehnenscheidenentzündung ist die sogenannte Stratitis.

Das Magnetfeld (meist des Hals-Pickups, denn hier schwingt die Saite ja am größten) beeinflusst den Klang dann dergestalt, dass besonders beim Spiel in den höheren Bünden oder auf den tiefen Saiten ein unsauberer, schwebender, verstimmt wirkender Klang entsteht. Die optimale Einstellung erfolgt daher immer nach Gehör und nicht ausschließlich nach Millimeterangaben.

🎸 AMAZONA-Tipp Schon wenige Millimeter Unterschied bei der Pickup-Höhe können den Klang deutlich verändern. Bevor ihr neue Pickups kauft, lohnt sich deshalb ein Blick auf die Einstellung der vorhandenen Tonabnehmer. Oft steckt darin mehr Klangpotenzial, als man vermutet.

Was beeinflusst den Klang stärker: Holz oder Pickup?

Diese Diskussion wird vermutlich niemals enden, obwohl sie physikalisch schon längst gelöst ist. Fest steht jedoch, dass der Pickup das erste Glied der elektrischen Signalkette ist. Er entscheidet also darüber, welche Informationen überhaupt bis zum Verstärker gelangen.

Holz, Konstruktion, Hardware und Saiten haben natürlich ebenfalls Einfluss auf den Klang. Ein Wechsel des Pickups verändert den Sound deiner E-Gitarre jedoch deutlich stärker als viele andere Modifikationen.

Ausblick

Deine Reise hat gerade erst begonnen. In den nächsten Teilen der AMAZONA Gitarren-Akademie widmen wir uns Verstärkern, Lautsprechern, Effekten, Pedalboards, Saiten, Setups, Gitarrenpflege und vielen weiteren Themen rund um die E-Gitarre. Schritt für Schritt entsteht so ein umfassendes Nachschlagewerk. Verständlich erklärt, praxisnah und mit vielen Tipps aus dem Musikeralltag.