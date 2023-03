Ampeg SGT-DI – Bass-Preamp und DI-Pedal

Ein ganzes Rig für Bassisten in einem Pedal

Mit dem SGT-DI gibt mal wieder etwas Neues für Bassisten aus dem Hause Ampeg.

Der Ampeg SGT-DI ist eine kompakte Stompbox, die nicht weniger möchte, als ein komplettes Rig für Bassisten zu bieten. Er verbindet für diesen Anspruch einen analogen Schaltkreis mit digitalen Technologien. Der Super Grit Technology Overdrive-Schaltkreis wurde nochmals verbessert und liefert die beliebten Ampeg Sounds des SVT und des B15, diese lassen sich über einen großen Fußschalter schnell und einfach anwählen. Dazu gibt es einen flexiblen 3-Band-EQ mit semiparametrischen Mitten und sowohl einen Ultra-Hi als auch einen 3-Wege-Ultra-Lo-Schalter, die ein individuelles Klang-Shaping ermöglichen.

Im digitalen Bereich bietet der Ampeg SGT-DI erstmals einen IR-Loader/Cab-Simulator. Damit lassen sich wirklich alle Parameter des Bass-Sounds. Drei klassische Ampeg Cabinets sind hier ebenso integriert wie die Ampeg IR-Loader-Software, mit der bis zu drei eigenen Cab-IRs geladen werden können. Durch den Ground-Lift-Schalter kann die Masseverbindung innerhalb des Pedals aufgehoben werden. So ist man von unangenehmen Brummschleifen geschützt. Ein flexibler 10:1- Kompressor und eine Aux/Headphone-Sektion runden das Ganze dann ab. Die Stromversorgung läuft über ein 9 V DC-Netzteil, das im Lieferumfang enthalten ist.

Das robuste und gleichzeitig elegant wirkende Pedal passt auf jedes Bassisten-Pedalboard, soll jedoch laut Hersteller alles andere ersetzen. Alle Regler, Schalter und Eingänge sind gut lesbar beschriftet und der silberne Bügel auf dem SGT-DI verhindert, dass man auf der Bühne im Eifer des Gefechts ungewollt auf die kleinen Kippschalter in der oberen Mitte des Pedals tritt.

Mit den Thru-Output, Preamp-Out, Line-Out, der gleichzeitig ein Kopfhörerausgang ist, lässt sich das Pedal schnell und einfach in jedes Setup integrieren.

– fußschaltbare SGTC-Schaltung mit SVT- und B15-Voicing-Schalter

– 3-Band-EQ mit konzentrischen, abrufbaren Mitten

– integrierter IR-Loader/Cab-Simulator mit 3 Werks- und 3 Benutzer-IR-Slots und Pegelregler kostenlose Ampeg IR-Loader-Anwendung

– Ultra-Hi- und 3-Wege-Ultra-Lo-Schalter

– variabler 10:1-Kompressor

– Aux-In-Bereich: 3,5 mm Stereo- und 6,35 mm Mono-Klinkenbuchsen

– Line-Out/Headphone-Out: 6,35 mm TRS

– Direct-Out: symmetrisch, XLR

– Preamp-Out: 6,35 mm TS

– Thru-Out für trockenes Signal: 6,35 mm TS

– Ground-Lift

Ampeg SGT-DI Bisher keine Kundenbewertung verfügbar 429,00 € bei

Ab April soll der Ampeg SGT-DI dann für 429,- Euro erhältlich sein.