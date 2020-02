Ampethron portable – DSP-Synthesizer für Live-Acts und DJ-Sets

FX-Synthesizer im Tablet-Format

Ampethron portable wurde lange angeteasert, nun wurden endlich die Spezifikationen und ein Release-Plan veröffentlich und der Preis bekannt gegeben.

Ampethron ist ein kompakter DSP-Hardware-Synthesizer in einem Pultgehäuse, dessen nahezu gesamte Oberfläche von eine Touchscreen-Display eingenommen wird. Innen arbeitet eine Quad Core-CPU mit einer Base Frequency von 1.44 GHz (CPU Burst Speed: 1.92 GHz) und 2 GB RAM. Der interne Speicher wird mit 32 GB angegeben. In das Gerät können offenbar mehrere verschiedene Applikationen via USB-Port geladen werden, wobei der Hersteller noch keinen genaueren Angaben macht, welche das sein werden.

Ampethron portable Spezifikationen:

4x Oscillators

• 1x Wavedrawing feature – draw directly on touchscreen with finger or with usb mouse

• 2x Wavetable oscillator – Special wavetable oscillator with Re-Synth-Remodulation algorithm with 65 different waveforms

• 1x Classic virtual analog oscillator

• Variable routing of every oscillator to Filter 1 or Filter 2

• Oscillator phase knob for selected oscillators

• FM synthesis (FM and Micro FM control)

• De-Tuner with octave and 12 semitones control + fine tuning knob

Filters

• 2X Filters with variable Serial or Parallel routing

• 1X Analog type „warm, soft and liquid sounding“ filter with cutoff and self resonance and tracking control

• 1X Multifilter with 14 types of filters

• Analog type Amplitude and Filter envelope

FX section

• Ping-pong BPM synchronized delay

• Device internal tempo / BPM control from 20 to 230 BPM

• Chorus/Flanger with Rate, Depth, Pre-delay, Feedback, Mix control knobs

• Sound characteristics / boosting – Sharp & Fat controls

• Saturation and Output control

• Output limiter with limiter release control and on/off

Complex Modulation Matrix

• 2x Free running analog type LFO (with Sine, Sawtooth, Triangle, Square, Noise waveforms) with Speed and Depth controls in a wide range of frequency

• 1x Hand wavedrawing LFO (user can write his own LFO waveform with finger or pc mouse!) with Speed and Depth controls in a wide range of frequency LFO can act in Positive, Positive inverted or Bipolar mode

• 1x Modulation envelope (Attack, Decay, Sustain, Release and amount knob)

• 1x Modulation Matrix with 1X1 power:

4x Individual source or destination slots with 4x control knobs Sources: LFO1, LFO2, LFO3, None, Modulation envelope, Destinations: Filter 1 cutoff modulation, Filter 2 cutoff modulation, None, FM Modulation

• 1x Modulation Matrix with 1X1000 power:

3x Individual source/destination slots with 3x control knobs Sources: LFO1, LFO2, LFO3, None, Modulation envelope, Destinations: (OSC1, OSC2, OSC3, OSC4, None)

Main control section

• External Midi device selector

• External Sound device output selector

• Preset manager with 9 default banks and more than 140+ default presets (you can create your own banks and presets for your liveacts

• External controller: 4x very fast, responsive buttons to play notes (C3, C4, C5, C6) with very low latency – much easier to play notes in rhythm than with a piano (because of shorter path length of buttons)

• 2x joysticks to control Filter cutoff and Pitch (up/down) and a digital control of joystick behavior (attack and release time of every joystick)

• Preset browsing with left and right controls on external controller

Ampethron portable wird mit der Expansion EFXPLODE ausgeliefert werden, mit der man typische Effektsounds wie Risers, Drones, Laser Zaps, Explosions, SFX-Hits usw. zu einem Beat oder kompletten Track einfliegen kann.

Ein wichtiges Bestandteil des Konzeptes scheint ein Gamepad-Controller mit Joysticks, Steuerkreuz und Tasten zu sein, mit dem sich Parameter steuern lassen, während der Akteur oder DJ dazu herumhopsen kann. Jedenfalls wird dieser Club-Music-orientierte Einsatz in den Clips in den Vordergrund gerückt.

Die Produktion von Ampethron portable wird über Crowdfunding finanziert, wobei das Ziel schon fast erreicht ist. Die erste Auslieferung wird für August 2020 angekündigt, die nächsten Batches sollen zunächst alle zwei Monate folgen. Der Early-Bird-Preis beträgt 369,- Euro.

An Anschlüssen gibt es neben USB (für Stick, MIDI-Keyboard, Mouse) und für den Remote-Controller auch eine HDMI-Buchse zum Anschluss eines Monitors. Das portable Gerät soll sehr leicht sein.

Auf Facebook ist ein Präsentationstermin für den 1. September 2020 nach wie vor angekündigt. Ob weitere Informationen zu den Synth-Apps und zum Preis noch vorher veröffentlicht werden, bleibt abzuwarten.

In diesem fast halbstündigen Clip werden Presets der Expansion EFXPLODE ohne zusätzliche Beats demonstriert.

Ab hier die ursprüngliche Meldung

Der vor einiger Zeit neu angekündigte Ampethron Synthesizer ist immer noch ein „secret prototype“. Doch wenigstens haben uns nun erste Spezifikationen und Bilder des Displays erreicht.

Erste Spezifikationen des Ampethron:

new concept of synthesizer, new style of controlling and playing sounds

revolutionary unit for Live-acts and Djs (also for studio production)

many algorithms (types of synthesizers & instruments) in one DSP hardware device

new types of synthesis / resynthesis

new types of synthesis / resynthesis two parallel / serial filters (14 types of filters including unique ones)

four oscillators (real-time wavedrawing oscillator with touch-screen, wavetable, virtual analog, re-oscillator)

touchscreen control + hardware control

draw your own waveforms realtime with touch-screen (LFO and OSCILLATOR waveforms)

multiple external connection possibilities

Ein kurzer, wilder Klangeindruck:

Ab hier unsere erste Meldung zum Ampethron vom Oktober 2019:

Ampethron ist der Name eines neu angekündigten Hardware-Synthesizers auf DSP-Basis. Eigentlich dachten wir, dass Firmen mittlerweile von der Scheibchen-Taktik bei der Bewerbung abgerückt sind, doch hier gibt es bislang leider nur einen Screenshot.

Anhand des Bildes könnte man auch spekulieren, dass es sich beim Ampethron um eine iPad-App handelt, doch der Slogan sagt deutlich, dass es sich um einen Hardware-Synthesizer handelt. Möglich wäre auch, dass hier eine Remote-App gezeigt wird, mit der man das Gerät bedient. Wesentlich lieber würden wir aber einen Synthesizer mit großem Touch-Screen sehen.

Immerhin verrät uns der Screenshot ein paar der Features. Man kann die Tabs OSC 1+2 und OSC 2+3 erkennen, was auf mindestens drei Oszillatoren schließen lässt, die miteinander interagieren können. Prominent im Bild ist die duale Filtersektion zu sehen. Filter 1 ist hier als „Analog Style Low Pass“ gewählt, Filter 2 als Kombination aus Tief- und Bandpass. Offenbar kann man aus verschiedenen Modi wählen und beide entweder seriell oder parallel betreiben. Der Schreibfehler auf dem Screen deutet darauf hin, dass die Programmierung noch nicht ganz abgeschlossen ist.

Ferner sind noch zwei Hüllkurven und eine Mod-Page zu erkennen. Alles in allem Elemente einer klassischen Synthesizerstruktur. Ob es bei den Oszillatoren neben einer klassischen VCO-Emulation auch besondere Modelle wie FM, Granular oder Wavetables gibt oder das Gerät anderweitig spezielle Features zu bieten hat, ist bislang noch genauso wenig zu erfahren wie Angaben zu Polyphonie, Ausführung, Verfügbarkeit oder Preis.