AMSynths – neue Eurorack-Module

Neue Filter & ARP2500-Module

Im Windschatten der anstehenden Superbooth 26 stellen auch Firmen neue Produkte vor, die nicht vor Ort sind, obwohl man sie dort erwarten würde. AMSynths kündigt neue Eurorack-Module an, die schon in Kürze erhältlich sein sollen.

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AMSynths AM1009 VCF & ADSR

Dieses Kombi-Modul vereint ein Tiefpassfilter praktischerweise mit einer ADSR-Hüllkurve (mit Loop-Modus) die man für ein Filter sowieso immer benötigt. Das Modul basiert auf dem Chip AS3372, einem Klon des CEM Synth-Voice-Chips.

AMSynths AM1025 OBIE Xa Filters

Dieses Filter nach Oberheim-Vorbild besitzt zwei mischbare Eingänge und kann zwischen 2-Pole- und 4-Pole-Modus umgeschaltet werden. Tiefpass und Hochpass haben separate Ausgänge, sodass sie parallel abgegriffen werden können. Die Resonanz verfügt über eine schaltbare Kompensation, um den Bassverlust bei hohen Werten abzumildern. Die Cutoff kann mit bis zu vier Quellen moduliert werden.

AMSynth AM1044 Low Pass Filter

Das bereits kürzlich angekündigte Modul ist eine überarbeitete Version des AM8044. Die Struktur ist dem AM1025 recht ähnlich, basiert jedoch auf dem Cool Audio-Chip V2044A, der wiederum den SSI2144 nachahmt, welcher wiederum eine Neuinterpretation des SSM2044 ist. Außerdem hat dieser Tiefpass eine modulierbare Resonanz.

AMSynths AM1037 Dual VC Env Gen

Mit diesem Modul baut AMSynths seine ARP2500-Reihe aus. Es beinhaltet zwei unabhängige Hüllkurven mit zusätzlicher Time-Kontrolle und Loop-Modus sowie Umschaltung zwischen linear und exponentiell. Alle fünf Stufen der Hüllkurven verfügen über CV-Eingänge und die Hüllkurven werden parallel normal und invertiert ausgegeben.

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AMSynths AM1052 Mix Sequencer

Ein 4-in-1 Mixe, der über einen Gate-Eingang auch als Sequential Switch genutzt werden kann. Jeder Kanal besitzt eine eigene Mute-Taste.

AMSynths AM314 Sequencer

Dieses Modul befindet sich noch in der letzten Phase der Entwicklung. Es handelt sich offenbar um eine Miniversion des Moog-Sequencers. Er besitzt drei Reihen und hat spezielle Funktionen wie externe Kontrolle für PW und einen Eingang für die Stage Position.

Preise und konkrete Lieferdaten für die neuen AMSynths Eurorack-Module wurden noch nicht mitgeteilt.