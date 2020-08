Analog Mafia RC-808-PLG, Plugin-Version der TR-808 Drummachine

Die 808, so wie sie einst hätte werden sollen

Wann, wenn nicht heute? Am 808-Day, quasi zum 40sten Geburtstag, veröffentlichen die ehemaligen Roland-Ingenieure um Tadao Kikumoto mit der RC-808-PLG eine Plugin-Version ihrer Software-Emulation der TR-808.

Vor rund einem Jahr stellte sich das Analog Mafia-Team zum ersten Mal vor und das Erstaunen war nicht eben gering. Denn hier tauchten auf einmal die Ingenieure wieder auf, die seinerzeit bei Roland unter anderem die legendären Maschinen TR-808, TR-909, TR-606 und TB-303 entwickelten.

Mit der Standalone-Software RC-808 (Re-Create) wollten sie dabei keineswegs eine weitere „so-orginalgetreu-wie-möglich“-Emulation programmieren, sondern endlich eine 808 so umsetzen, wie sie sie ganz am Anfang gedacht hatten.

Tatsächlich war der ursprüngliche Plan, einen Drummaschine zu entwickeln, die authentische Sounds erzeugen konnte. Eine PCM-Technologie, wie sie von Roger Linn eingesetzt wurde, stand nicht zur Verfügung. Dafür sollten extrem aufwendige analoge Schaltungen Sounds erzeugen, die akustischen Drums so nahe wie möglich kamen. Das wäre zwar technisch möglich gewesen, doch nicht zu einem vernünftigen Preis. Es wurde die Grundidee so lange heruntergekürzt, bis da dabei rauskam, was wir heute als eine der besten, NEIN – DIE BESTE !!! Drummachine aller Zeiten kennen.

Auf der RC-808-Webseite gibt es eine sehr ausführliche Dokumentation über die Entwicklungsgeschichte der Sounds, die sehr lesenswert ist. Und obwohl man längst getrennte Wege geht, hat auch Roland heute ein angemessenes Interview mit Tadao Kikumoto veröffentlicht, an dessen Ende sogar zur RC-808 verlinkt wurde.

Mit der RC-808-PLG ist ab heute sogar ein VST3-Plugin für Mac und PC verfügbar. Die Software ist nach wie vor kostenlos und hinter dem Team der Analog Mafia steht kein großer Partner, Geldgeber oder ein Firma. Der Antrieb zur Entwicklung, die das Team anscheinend „so nebenbei“ betreibt, ist in erster Linie der Wunsch, das vor so langer Zeit begonnen Projekt nun adäquat umzusetzen. So kann die RC-808 auch nicht als Konkurrenz zu bisherigen TR-808 Emulationen gesehen werden, denn die Synthese gibt weit mehr her, so wie man es einst konzipiert hatte.

Wir von Amazona wollen Tadao Kikumoto und seinem Team an dieser Stelle unsere herzlichen Glückwünsche zu 40. Geburtstag ihres berühmten Sprößlings aussprechen. Auf das die 808 die Menschen noch lange zum Tanzen bringen möge!

Ab hier die Meldung vom August 2019

Analog Mafia RC-808 ist eine Software, die die Schaltung der Roland TR-808 emuliert. Das ist nun wahrlich keine aufregende Neuigkeit. Aber wer hinter dem Projekt steht, lässt aufhorchen. Es sind die Ingenieure, die in den 80er Jahren unter anderem die Geräte der so genannten „Mid-O“-Serie bei Roland entwickelt hatten.

Die Analog Mafia ist eine Gruppe ehemaliger Roland-Ingenieure, von denen man höchstens Tadao Kikumoto namentlich kennt, denn der Kopf der Analog Mafia und ehemalige Chef-Entwickler bei Roland wird in den Archiven quasi als Erfinder der TR-808, TR-909 und TB-303 geführt, obwohl es seinerzeit natürlich ganze Teams waren, die hinter den Geräten standen.

Die gesamte Gruppe besteht aus:

• Jun-ichi Kadoya: Roland 1977 – 1983 (Mid-O Series software / hardware engineer, still is a programmer)

• Hisanori Matsuoka: Roland 1979 – 1995 (Mid-O Series software / hardware engineer, still is an engineer)

• Kyokazu Fujiwara: Roland 1978 – 1981(Mid-O Series sound source, now a general manager of a software maker)

• Tadao Kikumoto: Roland 1977 – 2009 (Mid-O and V-Series R&D, now Silent Street Music concept maker and promotion)

• Yoshiro O-e: Roland 1978 – 1988 (System-700 and Mid-O Series R&D, now operating a chemical company)

• Hiro Nakamura: Roland 1975 – 2000 (CR-68, CR-78, TR-808 sound sources, engineer)

• Atsushi Hoshiai: Roland 1982 – present (sampling for TR-909, engineer)

Die Software ist RC-808 (RC steht für Re-Create) ist kein kommerzielles Produkt. Es handelt sich hier eher um einen Entwurf, an dem anschaulich wird, wie die originale TR-808 intern gearbeitet hat bzw. wie es sich die Entwickler eigentlich gedacht hatten. Schon die Optik und der Art der Software machen deutlich, dass man hiermit keinem Plugin und auch keiner alten oder neuen Hardware kommerzielle Konkurrenz machen will. Klangerzeugung, Soundzuordnung und Sequencer laufen als separate Fenster und um diese zusammen betreiben zu können, muss erst eine interne Loop-Software für MIDI installiert werden. Man kann die Klangerzeugung dann via MIDI intern oder von einer DAW bzw. externen Sequencer aus ansteuern.

Die Klangerzeugung wird mit einer Synthesizer-Schaltung emuliert, die weit mehr ermöglicht als die Klänge, die wir aus der TR-808 kennen. Sie entspricht ungefähr dem Versuchsaufbau, mit dem seinerzeit die einzelnen Instrumente Kick, Snare, Cowbell, Cymbals etc. entwickelt wurden.

Hat man die RC-808 zum Laufen bekommen, kann man eine Vielzahl von Drum-Presets laden und /oder die Sounds editieren. Die Drums bestehen aus bis zu sechs Einzelkomponenten, die jeweils einen Oszillator, eine Waveshaping-Sektion und ein Filter besitzen, die von Hüllkurven moduliert werden. Dafür öffnen sich dann wiederum extra Fenster. Das ist eher etwas für Leute, die gern experimentieren als für Musiker, die schnell nur ein paar Analogsounds zurechtdrehen wollen. Doch wird hier deutlich, wie komplex die Klangerzeugung ursprünglich mal konzierpiert war und wie viele Komponenten fein aufeinander abgestimmt werden müssen. Tatsächlich finden sich unter den vorprogrammierten Sounds viele Drums, die ziemlich weit weg von der 808 sind.