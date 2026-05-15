Neues Filter & viele Erweiterungen

Analog Sweden Sven2 ist die Weiterentwicklung des Langzeitprojektes swENIGISER. Der analoge Synthesizer erhielt einige neue Features und soll schon ab Juni 2026 verfügbar sein.

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Analog Sweden Sven2

Die Klangerzeugung von Sven2 ist fast vollständig analog. Allerdings wurde für die digitalen Funktionen eine neue MCU hinzugefügt. Diese übernimmt neben dem MIDI-Part auch Tuning und Auto-Kalibrierung, den Sequencer samt Quantizer, den Clock-synchronisierbaren LFO sowie den zweiten Oszillator.

Im Unterschied zu swENIGISER wurde hier das Filter Proto VCF/A eingesetzt, das mit dem gleichnamigen Eurorack-Modul des Herstellers identisch ist. Es verfügt über 12 Modi, die in drei Gruppen aufgeteilt sind.

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Der Hauptoszillator hat einen Oktavschalter erhalten und kann zwischen Fine- und Coarse-Tuning wechseln. Der zweite Oszillator lässt wahlweise auch auf Noise umstellen. Zusätzlich ist ein analoger Sub-Oszillator vorhanden.

Weitere Verbesserungen zum Vorgänger sind ein VCO/VCF-Mixer, zusätzliche Trigger-Funktionen bei den LFOs und der Hüllkurve, der generative Sequencer GSEQ, ein Umschalter für Clip/Drive und ein separater Phones-Ausgang. Einhergehend mit den neuen Funktionen besitzt das Gerät auch mehr Bedienelemente. Außerdem wurde die Patchbay überarbeitet, sodass u.a. keine Gate-Konverter mehr notwendig sind.

Das stabile Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl und ist pulverbeschichtet. Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C-Buchse und soll auch mit einer Powerbank möglich sein.

Analog Sweden Sven2 soll ab Juni verfügbar sein. Audio- und Videobeispiele sollen in Kürze veröffentlicht werden. Der Preis beträgt 699,- Euro.