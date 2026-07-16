Analog Sweden SWEN2 jetzt erhältlich
Analog Sweden SWEN2 Evolution eines Außenseiters
Laut den Entwicklern ist der Analog Sweden SWEN2 die Weiterentwicklung des SWENIGISER, basierend auf der Schaltung des originalen Orgon System Enigiser aus dem Jahr 1994. Kern bleibt ein einzelner VCO mit verschiedenen Wellenformen inkl. PWM, umfangreichem Modulations-Bus (FM) und Sawtooth-Shape-Bus.
- Neu: zweiter Oszillator als „Ghost OSC2″/Rauschgenerator, Sub-Oszillator (ein/zwei Oktaven tiefer), Oktav-Wahlschalter, Fine/Coarse-Tune-Umschalter
- Multimode-Analogfilter jetzt mit 12 Modi (VCF/VCA-Modul), Regler für Cutoff, Resonanz, Tracking, Volume/Drive
- Drive sitzt weiterhin nach dem Filter, Clip-Drive jetzt wählbar; beide Sektionen mit Auto-Kalibrierung/Tuning und neuem VCO/VCF-Quellenmixer
- Modulation: drei Hüllkurven (AD, AR, ADSR) wie beim Vorgänger, plus neue Trigger-Umschalter
- Zwei neue Multi-Wave-LFOs mit Frequenzregelung, Hi/Lo-Modus (auch als Oszillator nutzbar), Trigger-Optionen; LFO1 mit Wave-Umschalter, LFO2 mit Clock-Sync
- Neuer generativer Sequencer mit Reglern für Steps, Probability, Range und Scale
- Eurorack-kompatible Patchbay oben am Gerät (keine Gate-Konverter mehr nötig), CV-Steuerung vieler Parameter, macht das Gerät semi-modular
- Konnektivität: USB-C MIDI In/Out, DIN-MIDI-In, zusätzlicher Kopfhörerausgang, Stromversorgung über USB-C (auch mit Powerbank nutzbar)
- Neues, reisefreundliches Gehäuse aus Metall, mehr Knobs/Switches und mehr LEDs als beim Vorgänger
Und vor allem ist der Nachfolger mit 587,- (ohne MWST) deutlich günstiger.
SWEN2 auf YouTube
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