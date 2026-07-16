ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE

Analog Sweden Swen2 analoger Monosynth jetzt erhältlich

Google Preferred Source Badge für AMAZONA.de

Analog Sweden SWEN2 jetzt erhältlich

16. Juli 2026

Analog Sweden SWEN2 Evolution eines Außenseiters

Laut den Entwicklern ist der Analog Sweden SWEN2 die Weiterentwicklung des SWENIGISER, basierend auf der Schaltung des originalen Orgon System Enigiser aus dem Jahr 1994. Kern bleibt ein einzelner VCO mit verschiedenen Wellenformen inkl. PWM, umfangreichem Modulations-Bus (FM) und Sawtooth-Shape-Bus.

Analog Sweden Swen2 - Full

ANZEIGE
  • Neu: zweiter Oszillator als „Ghost OSC2″/Rauschgenerator, Sub-Oszillator (ein/zwei Oktaven tiefer), Oktav-Wahlschalter, Fine/Coarse-Tune-Umschalter
  • Multimode-Analogfilter jetzt mit 12 Modi (VCF/VCA-Modul), Regler für Cutoff, Resonanz, Tracking, Volume/Drive
  • Drive sitzt weiterhin nach dem Filter, Clip-Drive jetzt wählbar; beide Sektionen mit Auto-Kalibrierung/Tuning und neuem VCO/VCF-Quellenmixer
  • Modulation: drei Hüllkurven (AD, AR, ADSR) wie beim Vorgänger, plus neue Trigger-Umschalter
  • Zwei neue Multi-Wave-LFOs mit Frequenzregelung, Hi/Lo-Modus (auch als Oszillator nutzbar), Trigger-Optionen; LFO1 mit Wave-Umschalter, LFO2 mit Clock-Sync
  • Neuer generativer Sequencer mit Reglern für Steps, Probability, Range und Scale
  • Eurorack-kompatible Patchbay oben am Gerät (keine Gate-Konverter mehr nötig), CV-Steuerung vieler Parameter, macht das Gerät semi-modular
  • Konnektivität: USB-C MIDI In/Out, DIN-MIDI-In, zusätzlicher Kopfhörerausgang, Stromversorgung über USB-C (auch mit Powerbank nutzbar)
  • Neues, reisefreundliches Gehäuse aus Metall, mehr Knobs/Switches und mehr LEDs als beim Vorgänger

Und vor allem ist der Nachfolger mit 587,- (ohne MWST) deutlich günstiger.

SWEN2 auf YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

ANZEIGE

Mehr Informationen

Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

ANZEIGE

Preis

  • 587,- EUR ohne Mehrwerteuer

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

t.goldschmitz RED

Aktuelle Album-Veröffentlichung auf Basswerk Records:
----------------------------------------
https://orcd.co/28yarvg
----------------------------------------
Der erste Track enstand im C64, danach zog es ihn zur Gitarre und bald zu Synths und elektronischer Musik. Es folgten Drum and Bass Veröffentlichungen als Basztart/Syncope auf Basswerk, Pathfinder, Wicked Wax und Case Invaders.
----------------------------------------
Verfallen ist er auch der Improvisation mit der Band Jimi ...

Profil ansehen
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN

Es sind momentan noch keine Kommentare für diesen Artikel vorhanden.

Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X