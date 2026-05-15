ANZEIGE
ANZEIGE

Analog Sweden Swen2, Synthesizer

Neues Filter & viele Erweiterungen

15. Mai 2026

Analog Sweden Swen2 Synthesizer am

Analog Sweden Swen2 ist die Weiterentwicklung des Langzeitprojektes swENIGISER. Der analoge Synthesizer erhielt einige neue Features und soll schon ab Juni 2026 verfügbar sein.

ANZEIGE

Analog Sweden Swen2

Die Klangerzeugung von Swen2 ist fast vollständig analog. Allerdings wurde für die digitalen Funktionen eine neue MCU hinzugefügt. Diese übernimmt neben dem MIDI-Part auch Tuning und Auto-Kalibrierung, den Sequencer samt Quantizer, den Clock-synchronisierbaren LFO sowie den zweiten Oszillator.

Im Unterschied zu swENIGISER wurde hier das Filter Proto VCF/A eingesetzt, das mit dem gleichnamigen Eurorack-Modul des Herstellers identisch ist. Es verfügt über 12 Modi, die in drei Gruppen aufgeteilt sind.

Analog Sweden Swen2 Synthesizer top

swen2_2

Der Hauptoszillator hat einen Oktavschalter erhalten und kann zwischen Fine- und Coarse-Tuning wechseln. Der zweite Oszillator lässt wahlweise auch auf Noise umstellen. Zusätzlich ist ein analoger Sub-Oszillator vorhanden.

ANZEIGE

Weitere Verbesserungen zum Vorgänger sind ein VCO/VCF-Mixer, zusätzliche Trigger-Funktionen bei den LFOs und der Hüllkurve, der generative Sequencer GSEQ, ein Umschalter für Clip/Drive und ein separater Phones-Ausgang. Einhergehend mit den neuen Funktionen besitzt das Gerät auch mehr Bedienelemente. Außerdem wurde die Patchbay überarbeitet, sodass u. a. keine Gate-Konverter mehr notwendig sind.

Das stabile Gehäuse besteht aus Aluminium und Stahl und ist pulverbeschichtet. Die Stromversorgung erfolgt über eine USB-C-Buchse und soll auch mit einer Powerbank möglich sein.

Analog Sweden Swen2 soll ab Juni verfügbar sein. Audio- und Videobeispiele sollen in Kürze veröffentlicht werden. Der Preis beträgt 699,- Euro.

ANZEIGE

Preis

  • 699,- Euro

Links

ANZEIGE
Über den Autor
Profilbild

der jim RED

Ich habe viele Seiten der Musikbranche und Technik kennengelernt: Handel, Vertrieb, Entwicklung, Konzeption, Produktion, Beta-Tests, Programmierung, Studioarbeit, Live-Gigs... daher betrachte ich einen Testkandidaten immer aus mehreren Blickwinkeln.

Profil ansehen
Weitere Artikel zu diesem Beitrag
Test: Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition, analoger Synthesizer

Test: Analog Sweden Swenigiser Black Limited Edition, analoger Synthesizer

19.02.2025 |39
Analog Sweden Crum2, Groovebox

Analog Sweden Crum2, Groovebox

21.05.2024 |5
Superbooth 26: Buchla Ziggy, Synthesizer

Superbooth 26: Buchla Ziggy, Synthesizer

05.05.2026 |8
Superbooth 26: Apaeron Afour, Synthesizer

Superbooth 26: Apaeron Afour, Synthesizer

04.05.2026 |8
Nystrom Hum 2, Synthesizer

Nystrom Hum 2, Synthesizer

27.04.2026 |1
Superbooth 26: AnalogFX Larynx, Synthesizer

Superbooth 26: AnalogFX Larynx, Synthesizer

24.04.2026 |52
Forum
LESER-STORY ERSTELLEN KOMMENTAR ERSTELLEN
  1. Profilbild
    ollo AHU

    699€ wären krass, der Vorgänger liegt doch bei knapp 2000€, in der limited Version sogar bei 3400€.

  2. Profilbild
    zm33

    Wie heißt das Gerät noch mal ganz genau ?
    Man könnte sich auch fragen warum es so heißt ;-)

    3. Mehr anzeigen
Kommentar erstellen
Leser-Story erstellen Kommentar erstellen

Die AMAZONA.de-Kommentarfunktion ist Ihr Forum, um sich persönlich zu den Inhalten der Artikel auszutauschen. Sich daraus ergebende Diskussionen sollten höflich und sachlich geführt werden. Es besteht kein Anspruch auf Veröffentlichung. Wir behalten uns die Löschung von Inhalten vor. Dies gilt insbesondere für Inhalte, die nach unserer Einschätzung gesetzliche Vorschriften oder Rechte Dritter verletzen oder Diffamierungen, Diskriminierungen, Beleidigungen, Hass, Bedrohungen, politische Inhalte oder Werbung enthalten.

Haben Sie eigene Erfahrungen mit einem Produkt gemacht, stellen Sie diese bitte über die Funktion Leser-Story erstellen ein. Für persönliche Nachrichten verwenden Sie bitte die Nachrichtenfunktion im Profil.

Ähnliche Artikel
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
ANZEIGE
X
ANZEIGE X
ANZEIGE X