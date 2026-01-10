Analog-Vintage: Teisco SX-400 Synthesizer (1981)

Der Teisco Jupiter

Nachdem wir letzte Woche am Vintage-Samstag schon einen Teisco Synthesizer vorgestellt hatten, folgt nun der Teisco SX-400. Er ist ein vierstimmiger, analoger Synthesizer mit einem Oszillator pro Stimme, der zusätzlich auch monophon im Unisono betrieben werden kann. Jede der vier Stimmen verfügt über einen VCO, der durch eine klassische analoge Signalarchitektur (VCF, VCA, 2x ADSR) geführt wird. Das Keyboard umfasst vier Oktaven und ist mit Aftertouch ausgestattet, was selbst zu dieser Zeit keineswegs selbstverständlich war.

ANZEIGE

Rückblick und ein wenig Geschichte

Der Teisco SX-400 ist ein Synthesizer, der im Rückblick fast zwangsläufig zwischen alle Stühle fällt. Zu spät für den großen Ruhm der frühen polyphonen Klassiker, zu eigenständig, um als bloße Kopie durchzugehen und von einer Marke stammend, die man damals eher mit Gitarren als mit ambitionierten Analogsynthesizern in Verbindung brachte.

Und doch steht hier ein Instrument, das 1981 mit bemerkenswertem Selbstbewusstsein auftrat: groß, silbern, schwer, technisch ernst gemeint und klanglich alles andere als zurückhaltend. Vier analoge VCOs, diskrete 24 dB Kaskadenfilter nach Moog-Art, Aftertouch, Chorus, Presets, Speicherplätze und CV/Gate – das Datenblatt liest sich auch aus heutiger Perspektive respektabel.

Besonders pikant ist ein historisches Detail, das dem SX-400 eine Sonderstellung sichert: Er war ein Jahr vor dem Memorymoog der erste polyphone Synthesizer mit diskretem Moog-Kaskadenfilter. Das allein macht ihn nicht automatisch zu einer Legende, rückt ihn aber in ein anderes Licht. Der SX-400 ist kein Kuriosum, sondern ein ernstzunehmender Versuch, im Haifischbecken der frühen Achtziger mitzuschwimmen. Ob das gelungen ist, zeigt sich erst beim genaueren Hinsehen.

Teisco war zu diesem Zeitpunkt längst kein unbekannter Name mehr, allerdings primär im Gitarrensektor. Nach der Übernahme durch Kawai in den 70er-Jahren erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um Keyboards und Synthesizer. Die sogenannte „silberne Linie“ – darunter der monophone S-60F, der zweistimmige S-110F mit Filterbank und eben der SX-400 – zeigte deutlich, dass man sich technisch nicht verstecken wollte.

1981 kam der SX-400 auf den Markt, zu einem Zeitpunkt, an dem der Roland Jupiter-4 bereits etabliert war und neue polyphone Konzepte am Horizont auftauchten. In dieser Rolle wirkt der Teisco wie ein verspäteter Herausforderer. Vieles, was er bietet, kannte man bereits. Dennoch brachte er Details mit, die ihn von seinen Wettbewerbern abhoben. Historisch betrachtet blieb ihm der große Erfolg verwehrt, was weniger an seinen Fähigkeiten als an Marktmechanismen und Markenwahrnehmung lag. Heute macht ihn das zumindest für Vintage-Sammler interessant.

ANZEIGE

Hardware, Verarbeitung und Anschlüsse

Physisch ist der SX-400 ein echtes Statement. Das Gehäuse ist massiv, die silberne Frontplatte wirkt industriell, fast schon martialisch. Die Regler, Kippschalter und Taster vermitteln Solidität, nichts fühlt sich billig oder fragil an. Die Tastatur ist hochwertig und spielt sich angenehm, inklusive Aftertouch – ein klarer Pluspunkt.

Anschlussseitig zeigt sich der SX-400 pragmatisch. Stereoausgänge, Kopfhöreranschluss, CV/Gate-Eingang für alle vier Stimmen gleichzeitig und ein Expression-Pedal-Eingang für den VCA decken die wichtigsten Anforderungen ab. Besonders der CV/Gate-Eingang ist hervorzuheben, da er im Gegensatz zu manch anderen Polyphonen nicht nur eine einzelne Stimme anspricht. Das macht den SX-400 auch für externe Steuerungen interessant.

Ein weiteres ungewöhnliches Detail findet sich ebenfalls auf der Rückseite: ein Kippschalter, der einen Referenzton von 440 Hz ausgibt. Das erleichtert das Stimmen erheblich und zeigt, dass hier jemand an den Studioalltag gedacht hat. Gleichzeitig birgt der Schalter eine kleine Falle, da ein versehentliches Umlegen den Synthesizer anscheinend stummschaltet.

Polyphonie und Spielmodie

Der SX-400 bietet mehrere Spielmodi, die seinen Charakter maßgeblich prägen. Im MONO-Modus arbeitet er klassisch vierstimmig polyphon, ein VCO pro Stimme. Im DUAL-Modus erklingen zwei Stimmen gleichzeitig, während im QUAD-Modus alle vier Oszillatoren im Unisono zusammengeschaltet werden. SOLO schließlich reduziert das Instrument auf eine monophone Stimme mit einem VCO.

Gerade der QUAD-Modus ist klanglich beeindruckend. Vier Oszillatoren, die sich unabhängig in der Fußlage von 16’ bis 2’ einstellen und gegeneinander verstimmen lassen, liefern ein massives Klangbild. Hinzu kommt die Möglichkeit, den SX-400 per CV/Gate extern zu spielen, was gerade im Unisono-Betrieb äußerst reizvoll ist. Hier zeigt sich eine Stärke, die der Roland Jupiter-4 so nicht bietet.

Filter, Envelopes, VCA, LFO

Im Zentrum der Klangerzeugung steht ein klassisches 24 dB Lowpass-Filter in diskreter Bauweise. Frequency, Resonance und Keyboard-Tracking lassen sich direkt regeln. Die Modulation erfolgt wahlweise über zwei LFOs oder über eine Filterhüllkurve, die sowohl normal als auch invertiert arbeiten kann. Innovativ ist das nicht, aber funktional und klanglich überzeugend. Ein manuell einstellbares Highpass-Filter ergänzt den Signalweg sinnvoll.

Die Hüllkurven sind überraschend schnell und knackig. Zwar erreichen sie nicht die legendäre Perkussivität eines Roland Jupiter-4, setzen sich aber deutlich von vielen zeitgenössischen Polyphonen ab. Gerade im Vergleich zu manchen Oberheim-Modellen wirkt der SX-400 hier erstaunlich agil.

Der VCA verfügt über eine eigene ADSR-Hüllkurve und lässt sich zusätzlich per LFO modulieren. Das eröffnet klassische Tremolo-Effekte, auch wenn diese eher im traditionellen Rahmen bleiben.

Die beiden LFOs sind funktional, aber klar begrenzt. Ihre maximale Frequenz liegt bei etwa 20 Hz, womit sie ausschließlich im klassischen Modulationsbereich arbeiten. Für Vibrato und Wah-Wah reicht das aus, für radikalere Effektsounds oder Audio-Rate-Modulationen jedoch nicht. Hier bleibt der SX-400 klar hinter seinem Roland-Vorbild zurück.

Controller, Portamento & Glissando

Die Controller-Sektion links neben der Tastatur ist übersichtlich und praxisnah gestaltet. Pitchbender, Modulationssteuerung und diverse Zuordnungen sind logisch angeordnet. Ein besonderes Merkmal ist der integrierte Keyboard-Touch-Sensor, also Aftertouch. Dieser steuert beim SX-400 die Tonhöhe, ist jedoch untrennbar mit dem Bender verknüpft. Eine unabhängige Zuordnung ist nicht möglich, was den praktischen Nutzen stark einschränkt.

Portamento und Glissando sind vorhanden und erweitern das Spielgefühl sinnvoll. Hinzu kommt ein Transpose-Schalter, der den effektiven Tonumfang auf nahezu fünf Oktaven erweitert. Gerade live ist das ein nicht zu unterschätzender Komfortgewinn.

Specials (Kippschalter auf der Rückseite)

Chorus Effekt

Der integrierte Chorus ist Stereo ausgelegt und verleiht dem SX-400 zusätzliche Breite. Klanglich bewegt er sich im klassischen Analograhmen und ergänzt die ohnehin voluminösen Sounds sinnvoll. Gerade im Unisono-Betrieb trägt der Chorus erheblich zum Eindruck von Größe und Tiefe bei.

Presets und Speicher

Der SX-400 bietet acht Presets und acht frei belegbare Speicherplätze. Die Qualität der Werksounds ist gemischt, einige sind brauchbar, viele eher Mittelmaß. Entscheidend ist jedoch die Möglichkeit, Presets zu editieren und erneut abzuspeichern – eine Funktion, die sich 1981 endgültig durchgesetzt hatte und die den SX-400 deutlich aufwertet.

Acht Speicherplätze sind nicht viel, reichen aber angesichts der überschaubaren Klangstruktur aus. Der SX-400 lädt ohnehin eher zum direkten Schrauben als zum exzessiven Preset-Wechsel ein.

Der Sound des Teisco SX-400

Klanglich liefert der SX-400 genau das, was man von einem ernstzunehmenden Analogsynthesizer erwartet – und das in überzeugender Qualität. Breite, warme und tief reichende Bässe gehören klar zu seinen Stärken, ebenso tragfähige Mitten für Sequencer-Läufe und weiche Leads mit dezenter, klassischer Vibrato-Modulation. Der Grundsound ist kraftvoll, rund und angenehm dicht. Gleichzeitig bleibt das Klangspektrum jedoch bewusst konservativ. Exotische Texturen oder radikale Modulationen sind nicht seine Domäne. Die LFOs sind zu langsam, um wirklich extreme Effekte zu erzeugen und das fehlende VCF-IN setzt der klanglichen Experimentierfreude zusätzliche Grenzen.

Ich selbst besitze den Roland Jupiter-4 und würde definitiv nie wechseln wollen, aber nachdem ich mal einen SX-400 unter den Fingern hatte, muss ich gestehen, er wäre schon ein Ersatz für den legendären Roland und dürfte am Gebrauchtmarkt derzeit auch deutlich günstiger sein.

Der Teisco SX-400 auf YouTube

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren