Standalone-Gerät & Colossus-Erweiterung

Mit dem Analogue Solutions AS Vocoder kündigt Tom Carpenter einen voll-analogen Vocoder an, der sowohl als Erweiterung für den Modularsynthesizer Colossus verwendet werden kann, aber auch als Standalone-Gerät erhältlich sein wird.

Analogue Solutions AS Vocoder

Der AS Vocoder ist wie der Synthesizer Colossus keine Emulation eines bekannten Vintage-Gerätes, wenngleich es vom Klang und Charakter der Klassiker aus den 1970er Jahren inspiriert ist. Die Schaltung ist jedoch modern und zu 100 % analog aufgebaut und soll laut Entwickler sehr zuverlässig arbeiten.

ANZEIGE

Der Vocoder besitzt 12 Filterbänder, die jeweils mit einem Envelope Follower verbunden sind. Über Patch-Buchsen in der Re-Order-Sektion lassen sich die Analyse- und Synthesebänder vertauschen.

Die Synthesesektion arbeitet mit zwei VCOs mit Saw und Pulse (mit modulierbarer PWM), die über ein integriertes Sensor-Keyboard mit einem Umfang von zwei Oktaven gespielt sowie mit externen CV-Signalen angesteuert werden können. Ein interner VCA lässt sich mit einer Hüllkurve oder einem Gate-Signal steuern.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren ANZEIGE

Die Eingangssignale lassen sich im Gain anpassen und in der Ausgangssektion liegen die Signale Voice und Instrument an separaten Ausgängen neben dem Main Out an.

Das jetzt veröffentlichte Video ist nur als Teaser gedacht (weil man nicht auf der Superbooth 25 vertreten ist?), weitere Demos sollen in Kürze folgen. Angaben zu Verfügbarkeit und Preis des Analogue Solutions AS Vocoder gibt es noch nicht.