Megacity ist zurück

Mit dem Analogue Solutions AS500-SEQ lässt Entwickler Tom Carpenter den Sequencer Megacity wiederauferstehen. Funktional sind die beiden Geräte fast identisch, aber das neue Modell hat ein schlankeres Gehäuse im Desktop-Format. Außerdem wurde auf MIDI und Quantisierung verzichtet.

Analogue Solutions AS500-SEQ, analoger Sequencer

AS500-SEQ hat 64 Steps, die auch in 2x 32 Steps aufgeteilt werden können. Jeder Step verfügt über einen Drehregler (keine Encoder) mit integrierter LED und einen Schalter für die Zuordnung des Gate-Signals bzw. eine Jump-Funktion. Ist ein Schalter auf Jump gestellt, springt die Sequenz ab diesem Punkt zu nächsten Reihe. Über die Funktionen Clock Divide und Fill In lassen sich Variationen in der Sequenz erzeugen.

Die Regler sind in acht Reihen angeordnet, die nacheinander vertikal abgerufen werden. Durch die „fallenden“ leuchtenden LEDs wird das Konzept „tear drop raining“ genannt.

Es gibt zwei CV-Ausgänge, für die jeweils der Range-Bereich und ein Glide-Wert eingestellt werden können. Pro Kanal (im 2x 32-Modus) sind zwei Gate-Ausgänge, also insgesamt vier, vorhanden. Die CV- und Gate-Werte sind mit Eurorack-Modulen kompatibel.

Der Sequencer hat einen interne Clock Generator, der einerseits sein Signal über einen Clock-Out ausgibt, aber andererseits auch mit einem externen CV-Signal in seiner Geschwindigkeit moduliert werden kann. Alternativ lässt sich der Sequencer auch zu einer externen Clock synchronisieren.

Analogue Solutions AS500-SEQ kann ab sofort bestellt werden, der Preis beträgt 999,- britische Pfund, zzgl. VAT. Wie bei Analogue Solutions üblich, werden die Geräte stets in kleinen Batches produziert.