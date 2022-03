Analogue Solutions Colossus Slim, modularer Synthesizer

Synth-Monster in neuer Form

Mit dem Analogue Solutions Colossus Slim teasert Tom Carpenter eine etwas verkleinerte Version des modularen Monster-Synthesizers Colossus.

Momentan gibt es nur einen kurzen Videoclip, ansonsten heißt es: „More details to come… „.

In erster Linie hat der Synthesizer eine neue Form erhalten. Bislang war Colossus in seiner Bauform an den EMS Synthi 100 angelehnt. Neben den vier senkrecht angeordneten Hauptfeldern mit der Klangerzeugung und dem Sequencer nach Vorbild des Megacity, gibt es einen horizontalen „Spieltisch“ mit Pin-Matrixen, Joysticks, Funktionsreglern sowie zwei Touchplate-Keyboards / Sequencern.

Die Slim-Variante scheint, den ersten Bildern nach zu urteilen, die identische Ausstattung bei den Modulsektionen der oberen Felder zu haben. Die Pin-Matrixen und Regler sind nun direkt darunter platziert worden. Und darunter befinden sich jetzt die Patch-Felder mit Hilfsmodulen, in leicht abgewandelter Form. Colossus Slim ist nun eher wie ein herkömmliches Modularsystem komplett vertikal aufgebaut. Anstelle der Touchplate-Keyboards zeigt das Bild zwei Sequencer vom Typ Generator. Ob diese nur zur Dekoration dort platziert wurde oder zum Lieferumfang des Slim gehören, muss man abwarten.

Das scheinen aber noch nicht alle Unterschiede zu sein, denn im Begleittext kündigt man an: „a few new surprises in store „.

Wir werden hoffentlich in Kürze konkrete Informationen zum Analogue Solutions Colossus Slim sehen werden. Es stellt sich auch die Frage, ob die Slim-Version sich merklich im Preis unterscheiden wird.