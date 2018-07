Top News: Analogue Solutions Generator, Sequencer

Oberkorn + Patternator = Generator

Auf der Superbooth 2018 gab es bereits einen rohen Prototypen des Analogue Solutions Generator zu sehen. Jetzt kündigt Tom Carpenter den analogen Sequencer offiziell und mit Bildern an.

Analogue Solutions Generator ist ein analoger Sequencer mit drei Reihen à 16 Steps, der Funktionen vom AS Oberkorn und dem Patternator aus dem Synthesizer Fusebox kombiniert.

Generator ist vor allem für den Live-Einsatz konzipiert. Während des laufenden Betriebes kann mit Patchkabeln und Schaltern in die Sequenz eingegriffen und intuitiv abgewandelt werden. Außerdem lassen sich über die Touch-Pads verschiedene Funktionen auslösen.

Pro Step werden drei CV-Signale und ein Gate-Impuls ausgegeben.

Generator lässt sich mit beliebigen Analogsynthesizern und Eurorack-Modulen verbinden. Über den MIDI-Eingang kann mit einer festgelegten Note die Sequenz im Generator schrittweise weitergeschaltet werden, was bei durchgehenden 16teln einer (ziemlich oldschooligen) Synchronisation entspricht.

Alle Funktionen sind direkt erreichbar, es gibt keine Menüs oder mehrfach belegte Tasten.

Analogue Solutions Generator soll in ungefähr zwei Monaten lieferbar sein und wird UVP 679,- Euro kosten.



Ab hier die ursprüngliche Meldung vom Mai



25 Jahre Analogue Solutions, das schreit nach einem Jubiläumsprodukt. Leider hat man es zur Superbooth nicht ganz fertig bekommen und so wurde an dem etwas versteckten Stand nur ein nackter Prototyp gezeigt, der bislang noch nicht einmal einen Namen hat.

Der neue Analogue Solutions-Sequencer scheint eine Mischung aus dem bekannten Oberkorn und der Patternator-Einheit aus dem Synthesizer Fusebox zu sein.

Der Sequencer besitzt drei Reihen mit je 16 Drehreglern, mit integrierter LED, für die Ausgabe von CV-Werten, üblicherweise um sie auf VCO-Tonhöhe, VCF-Cutoff und andere Modulationsziele zu patchen. Insbesondere für die Erzeugung von Melodien ist ein Quantizer mit an Bord und die Sequenz lässt sich über einen extra CV-Eingang transponieren.

Für die Erzeugung von Gate-Signalen greift der Sequencer auf den Patternator zurück, der jedoch gegenüber der entsprechenden Einheit aus der Fusebox erheblich erweitert wurde. Mit nur vier Reglern lassen sich Gate-Pattern für die 16 CV-Steps erzeugen. Die Kombination der vier Parameter erlaubt komplexe rhythmische Muster. Auch der Patternator lässt sich über einen extra CV-Eingang von außen steuern.

Zusätzlich ist ein kleines Touch-Keyboard mit sechs Sensoren in den Sequencer integriert, worüber sich unter anderem zusätzliche Steps triggern lassen, die Sequence transponiert oder ein Pattern wieder in den Ursprungszustand zurückversetzt werden kann. Letzteres ist quasi ein Sequence-Reset, der sich bei Live-Sets als nützlich erweisen könnte.

Der neue Analogue Solutions-Sequencer scheint offenbar für den intuitiven Einsatz, ob Live oder in einer Jam-Session, ausgelegt zu sein. Inwieweit das Konzept bis zur Fertigstellung noch erweitert oder abgeändert wird, bleibt abzuwarten. Laut AS-Chef Tom Carpenter soll das gerät in rund vier Monaten fertig sein und ähnlich viel wie der Oberkorn kosten. Spätestens dann hat er hoffentlich auch einen Namen gefunden.

Außerdem zeigte Analogue Solutions auch den Prototypen einer Modulversion des Treadstone aus der Synthblocks-Reihe. Treadstone ist eine komplette Synthesizerstimme mit diskret aufgebauten VCO, Suboszillator, 24 dB-Filter (SSM-Style), Noise, LFO, Hüllkurve und LoFi-Delay. Auch die MIDI-Funktionalität, inklusive des Loop-Sequencers, soll mit der Stand-alone-Version identisch sein.