Befehl ist Befehl: Impulse Command is coming

Zur kürzlich veröffentlichten Häppchen-News von Analogue Solutions, gibt es nun ein etwas aussagekräftigeres Video und auch einen Produktnamen:

ANALOGUE SOLUTIONS – Impulse Command Synthesizer

Was man im Video bisher hören kann ist durchaus beeindruckend. Daten udn Fakten zum Impulse Command fehlen uns aber nach wie vor. Zumindest konnten wir aus dem Video ein brauchbares Bild extrahieren:

Was wir bisher schon wussten und veröffentlicht haben:

Ja, Häppchen-Teaser nerven uns genauso wie euch. Aber wenn wir gar nicht drüber berichten, während es andere Kanäle fleißig tun, ist es auch wieder nicht recht. Diesmal verursacht dieses Dilemma Analogue Solutions. Tom Carpenter lässt tröpfchenweise Bilder durchsickern, aus denen man Rückschlüsse ziehen darf.

Bereits zur NAMM 2019 im Januar tauchte ein erstes Bild auf, dass man wohl als tatsächlichen Leak ansehen kann. Denn hier wurde bei Gearnews der rohe Prototyp des gesamten Gerätes ohne irgendwelche Verfremdung gezeigt. Anstatt zu dementieren oder still zu halten, teilte Analogue Soultions diese Meldung via Twitter.

Offenbar wieder es ein großer Synthesizer mit integriertem Sequenzer, der in der Fusebox-Liga mitspielen könnte. Auch wenn die Parameter mangels Beschriftung nicht zu erkennen sind, scheinen die Potis mit transparenten Achsen eindeutig ein Sequenzer zu sein. Hierfür spricht auch ein kurzer, bereits im November auf Instagram veröffentlichter Clip.

Die oberere Reihe mit Patchbuchsen taucht auch auf diesem Platinen-Bild mit der markanten Farbe auf. Was auch gleich den Bogen zum nächsten Teil des Bilderpuzzles führt. Schön zu sehen, dass die Potis für den Sequenzer offenbar Kappen mit transparenter Oberseite bekommen werden, so dass hier nicht am Bedienkomfort gespart wird.

Die seitlichen Lüftungsschlitze, die auf dem obrigen Bild so schön warm schimmern, als ob eine Röhre dahinter heizt, sind auch auf diesem Foto mit Gehäusewannen zu erkennen. Tom hat sich offenbar für Orange entschieden, was das Gerät dann wiederum in die Nähe der Fusebox rückt.

Schlussendlich gehen nun in kurzer Folge Minivideos online, bei denen man mehr hören als sehen kann. Da die Teaser nummeriert sind, darf man mit mehreren Machwerken dieser Art in nächster Zeit rechnen. Immerhin heißt es: „coming very soon“. Etwa schon zur Musikmesse, die am 2. April beginnt? Oder doch erst zur Superbooth Anfang Mai? Bitte reden Sie mit uns, Mister Carpenter!