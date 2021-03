Analogue Solutions kündigt neuen Leipzig-Synthesizer an

Fortsetzung nach 10 Jahren

Analogue Solutions postet auf den Social Media-Kanälen ein Bild mit dem Schriftzug „something new coming soon“. Dem verschwommenen Foto nach kann man auf eine dritte Version des monophonen Synthesizers Leipzig spekulieren. Wird das Gerät dann möglicherweise Leipzig v3 heißen?

Den ersten Leipzig hatten wir 2008 im Test, wo der vom Moog Prodigy inspirierte Analogsynthesizer unter anderem aufgrund von Fertigungsmängeln nicht all zu gut abschnitt. 2011 folgte die überarbeitete Version Leipzig-S, die nicht nur die Mängel des Vorgängers beseitigte, sondern auch einen kleinen Step-Sequencer integrierte.

Was Leipzig Nummer 3 bringen wird, wird von Tom Carpenter noch nicht verraten. Ist auch die neue Version Rack-kompatibel? Wurde der Sequencer beibehalten oder gar erweitert? Hat sich etwas an der Schaltung verändert? Auf alle Fälle wird es nach dem Monster Colossus (der kürzlich erst in die vierte ! Produktionsrunde ging) wieder ein AS-Synthesizer, den sich auch der normale Musiker leisten können wird.

Wir werden die Meldung, sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren. Bis dahin könnt ihr euch mit dem Testbericht zum Leipzig-S auf den neuen Synthesizer von Analogue Solutions einstimmen.