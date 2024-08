Analogue Solutions Maximus 4V, polyphoner Analog-Synthesizer

@Kazimoto Och … ich find’s schön, dass es durchaus noch Hersteller gibt, die sich an so etwas Exklusives heran wagen. 🙂 Für mich wäre der nix … wobei ich mir die Anschaffung eines »GRP A4« durchaus mal überlegt habe.

Mit Blick auf den Preis des »Maximus 4V« stellen sich mir allerdings die Fragen:

a) Wie klingt denn der überhaupt?

b) Kann man damit Dinge tun, die man sonst gar nicht hin bekäme?

c) Ist das evtl. nur ein Synthesizer um »auf dicke Hose« zu machen? (was für mich auch OK wäre)

Zum letzten Punkt noch ein paar Worte: Wenn da ein Film/Fernsehproduzent in ein Studio kommt um einen Musik-Auftrag zu vergeben, und dann steht da so ein Trümmer herum … da kann ich mir schon vorstellen, dass das mächtig Eindruck macht. Nicht umsonst ist Sonny Crockett ja auch immer mit einem Ferrari zu den Drogendeals gefahren und nicht mir einem rostigen Laster (dazu gibt es auch eine Folge am Anfang der 3. Staffel von »Miami Vice«).