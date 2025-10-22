So viele Features zu diesem günstigen Preis?

Mit dem Antelope Audio Discrete 8 Oryx stellt Antelope ein neues USB-Audiointerface vor, das mit acht diskreten Vorverstärkern im Vintage-Stil und den Synergy Core Features des Herstellers ausgestattet ist.

Antelope Audio Discrete 8 Oryx

Das Antelope Audio Discrete 8 Oryx ist mit 26 Ein- und 38 Ausgängen ausgestattet, wobei das USB-C-Audiointerface acht analog Eingänge bietet, die bis zu 75 dB Gain aufholen können. Diese sind laut Hersteller von klassischen Vintage-Konsolen inspiriert. Die Anschlüsse sind als Combo-Buchsen (XLR/TRS) ausgeführt und praktischerweise gleichspannungsgekoppelt, d. h. sie können auch Steuerspannungen verarbeiten. Zwei der acht Eingänge befinden sich auf der Vorderseite, diese lassen sich auf Wunsch auf HiZ umschalten.

Rückseitig gesellen sich acht Line-Ausgänge (ebenfalls DC-coupled, über D-Sub ausgeführt), zwei ADAT-Ports, ein koaxialer S/PDIF-Ein- und Ausgang, Wordclock-, Reamp-, ein Footswitch- und Monitor-Anschlüsse hinzu.

Die für die Steuerung des Interfaces vorgesehene Software wurde laut Hersteller für das Antelope Audio Discrete 8 Oryx überarbeitet. Das Interface lässt sich aber auch Standalone nutzen und verfügt hierfür über ein neues Farbdisplay.

Die AD/DA-Wandler des Antelope Audio Discrete 8 Oryx bieten einen Dynamikumfang von 130 dB und Antelope setzt bei seinem neuen Interface wieder auf die 64-Bit AFC-Clocking-Technologie (4. Generation). Diese beiden, zusammen mit den weiteren technischen Spezifikationen des Interfaces, sollen für eine hohe klangliche Präzision und Tiefenstaffelung sorgen.

Wie auch die anderen, größeren Interfaces von Antelope Audio ist das Discrete 8 Oryx mit der Synergy Core Plattform ausgestattet, verbaut sind zwei DSPs und ein FPGA. Über diese werden die Antelope-eigenen Effekte wie Kompressoren, EQs, Reverbs etc. ohne spürbare Latenz und ohne zusätzliche Belastung des Computers berechnet. Zum Lieferumfang des Antelope Audio Discrete 8 Oryx gehören 37 Effekte, weitere können über den Webshop des Herstellers hinzugekauft werden.

Als neue Funktion bietet das Discrete 8 Oryx die X-Feed-Technologie. Hierbei handelt es sich um ein Kopfhörer-Crossfeed-System, das das klassische Klangbild von Lautsprechern auf Kopfhörer überträgt. Dazu gibt es verschiedene Kalibrierungsprofile und eine rudimentäre Klangregelung. X-Feed lässt sich ausschließlich mit den vier Kopfhörerausgängen des Discrete 8 Oryx nutzen.

Nimmt man all die aufgeführten Features zusammen, erscheint der Preis von 1.199,- Euro mehr als interessant. Zeitnah werden wir euch das Interface im Rahmen eines Testberichtes genauer vorstellen.