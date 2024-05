Dual-USB-Interface mit DSP-Effekten

Antelope Audio stellt mit dem Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core ein neues USB-Audiointerface vor. Das Interface hat die Wandler der größeren Galaxy-Interfaces spendiert bekommen und bietet dazu Dual-USB-Technologie.

Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core, Audiointerface

Das neue Interface von Antelope Audio bietet vier Combo-Eingänge für XLR/Klinke. Zwei davon sind auf der Vorderseite platziert worden und lassen sich für Hi-Z-Signale nutzen. Die anderen beiden liegen, wie auch die insgesamt vier analogen Ausgänge (Stereo Out, Line Out 1/2), auf der Rückseite des Desktop-Gehäuses.

ANZEIGE

Ein- und Ausgänge sind komplett DC-coupled, d.h. man kann beispielsweise auch CV-Signale darüber ausgeben. Zusätzlich bietet das Interface zwei Kopfhörerausgänge, S/PDIF Ein- und Ausgang sowie zwei USB-C-Ports. Über die Steuersoftware des Interfaces lassen sich diese getrennt ansprechen, so dass man Signale hierüber an unterschiedliche USB-Devices ausgeben kann (Desktop-Computer, iOS/Android-Device). Auch besteht die Möglichkeit über den einen USB-Port Signale zu empfangen und über den zweiten gleichzeitig (mit weiteren Signalen) auszugeben und wieder aufzuzeichnen. Praktisch ist auch die Tatsache, dass das Interface auch Standalone arbeiten kann.

ANZEIGE

Technisch arbeitet das Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core als 24 Bit/192 kHz Interface. Den Dynamikumfang gibt der Hersteller mit 130 dB an und neben den Wandlern aus der Galaxy-Serie hat das Zen Quadro auch die 64 Bit Clocking Technologie übernommen.

Wie der Name bereits verrät, hat Antelope Audio sein neues Interface wieder mit einem DSP ausgestattet, auf dem Plug-ins berechnet werden können. Die Plug-ins können bereits bei der Aufnahme genutzt werden. Maximal 48 Mono-Effekte können gleichzeitig genutzt werden. Zum Lieferumfang gehören 37 Plug-ins, weitere kann man sich über den Antelope Audio Shop hinzukaufen. Thematisch bietet Antelope Audio alles, was das Recording-Herz begehrt: Dynamik, Modulation, Amp-Simulationen, Delays etc.

Das Antelope Audio Zen Quadro Synergy Core kommt zeitnah in den Handel und wird 599,- Euro kosten.