Anti-Kulture Precision Disrupter, Eurorack-Sequencer

Sequenzen im Schnellverfahren

Mit dem Anti-Kulture Precision Disrupter wird ein Sequencer im Eurorack-Format angekündigt, der für besonders schnelles und flüssiges Arbeiten entworfen wurde.

Precision Disrupter ist ein monophoner Sequencer, der drei Reihen mit 16 Steps besitzt, die für Gate-, Accent- und Slide-Signale zuständig sind. Das Konzept der Programmierung basiert auf prozentualen Mustern, die über Fader in der Intensität bestimmt werden. Steps können mit dem Gate-Fader mit einer Bewegung rhythmische Muster gesetzt werden. Anschließend lassen sich mit dem Note- und dem Octave-Fader Tonhöhen für die gesetzten Steps in dieser Sequenz programmieren, die vorab über das Minikeyboard definiert werden. Mit zwei weiteren Fadern werden dann noch Accents und Slides hinzugefügt.

Mit den Disrupt-Tasten für Groove und Melody können Rhythmus und Tonfolgen neu zusammengewürfelt werden, wobei die vorher eingestellten Parameter berücksichtigt werden.

Selbstverständlich können Steps, Oktavlagen, Accents und Slide auch manuell gesetzt werden, sei es für kleine nachträgliche Korrekturen oder um eine Sequenz komplett von Grund auf zu programmieren. Über Last Step kann die Sequenz beliebig verkürzt werden.

Precision Disrupter kann 16 Sequenzen speichern, die über die Tasten der vierten Reihe angewählt werden. Patterns lassen sich per Copy&Paste vervielfältigen und mit einer Chain-Funktion zu einem längeren Pattern verbinden. Weitere Funktionen sind: Undo, Preset Recall, Clock Multiplier, Clock Division, Playback Direction, Swing und Gate Length. Über zwei CV-Eingänge können verschiedene Parameter, einschließlich der beiden Disrupt-Tasten, von externen Quellen gesteuert werden. Dazu kommen Eingänge für eine externe Clock und Reset. An Ausgängen gibt es: CV (1 V/Oct), Gate, Accent, Reset und Clock. Das Modul hat eine Breite von 40 TE und ist nur 25 mm tief.

Anti-Kulture Precision Disrupter kann voraussichtlich ab dem Sommer vorbestellt werden. Es gibt bislang noch keine genauen Angaben zu Preis und Verfügbarkeit.