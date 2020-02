Antonus Step Brother – Hardware-Sequencer nach ARP 1601

Wie das Original, aber mit Extras

Am Wochenende hatten wir gerade erst über einen DIY-Bausatz-Klon des ARP 1601 Sequencers berichtet, was auf großes Interesse stieß. Grund genug, auf einen weiteren Nachbau des Klassikers hinzuweisen: den in Barcelona gefertigten Antonus Step Brother.

Der spanische Hersteller hatte zuvor den Antonus 2600 entwickelt, der schubweise in kleinen Auflagen produziert wird. Passend dazu wird inzwischen ein eigener Nachbau des Sequencers 1601 angeboten.

Beim Step Brother hielten sich die Entwickler an die originale analoge Schaltung. Einzig für das MIDI-Interface kommt ein digitaler Microcontroller zum Einsatz.

Wie das Original besitzt Step Brother 16 Steps, die per Schieberegler eingestellt werden und sich jeweils auf einen von drei Gate-Bussen routen lassen. Die Sequenz kann auch in 2x 8 aufgeteilt werden und die beiden CV-Ausgänge lassen sich direkt oder nach einem Quantizer abgreifen.

Start, Stop und Clock kann mit externen Signalen gesteuert werden.

Allerdings hat Step Brother noch einige zusätzliche Funktionen zu bieten, die ihn von einem einfachen „Klon“ abheben. Zunächst einmal gibt es einen MIDI-Eingang (und MIDI-Thru), der jedoch nur für die Synchronisation zur MIDI-Clock konzipiert ist. Weitere MIDI-Steuerfunktionen, wie zum Beispiel Transposition, gibt es leider nicht.

Es gibt einen Clock Divider mit mehreren Buchsen, zwischen denen man schnell umpatchen kann um verschiedene Teilerfaktoren zu erhalten.

Außerdem ist eine ADSR-Hüllkurve mit umschaltbaren Geschwindigkeitsbereich und eigenem Gate-Ausgang, ein analoger VCO mit Saw, Sine und Square (PW), der auch als LFO genutzt werden kann sowie zwei unabhängige VCAs, die für Audio- und Steuersignale geeignet sind, vorhanden. Prinzipiell kann man also mit dem Step Brother auch allein arbeiten, obwohl der Sequencer und seine Zusatzfunktionen natürlich für die Zusammenarbeit mit dem Antonus 2600 oder andere analoge Synthesizer bzw. Modularsysteme konzipiert wurde.

Der Antonus Step Brother hat ein mit Tolex bezogenes Gehäuse samt Deckel und Tragegriff, so dass sich das Gerät leicht transportieren lässt. Der Sequencer wird in Barcelona von Hand gefertigt, bei Interesse sollte man sich also vorab über die Verfügbarkeit erkundigen. Der Preis beträgt 1.180 Euro (exkl. VAT).

Abschließend noch ein Video mit Original ARP 2600, Antonus 2600 und Step Brother in Aktion: