Aodyo Instruments Anyma Omega, polyphoner Synthesizer

Phi mit 16 Stimmen

Aodyo Instruments hat eine Kickstarter-Kampagne für den polyphonen Synthesizer Anyma Omega gerade begonnen – und schon ist das minimale Ziel übertroffen. Die Produktion ist somit gesichert, aber bis zur Auslieferung im Sommer nächsten Jahres wird man sich gedulden müssen. Jetzt gilt es noch weitere Finanzierungsziele zu erreichen, womit mehr Features für den Synthesizer realisiert werden sollen.

Anyma Omega wird es als Desktop- und als Keyboard-Version geben. Die Engine basiert auf dem monophonen Anyma Phi, kann hier aber 16 Stimmen erzeugen, die sich auf bis zu vier Parts verteilen. Zwischen den Parts und dem Audioeingang ist ein flexibles Audiorouting möglich.

Pro Stimme gibt es drei Slots für Oszillatoren, in die unterschiedliche Modelle geladen werden können. Dazu gehören Physical Models (Pluck, Blow, String etc.), Exiter, diverse Noise-Varianten, Percussive Models, Virtual Analog, Wavetable und Digital Oscillator. In fünf FX-Slots können Filter, Resonatoren, Ringmodulator, Dynamics etc. geladen werden. Zusätzlich ist ein Reverb vorhanden.

Auch Modulatoren (LFOs, Hüllkurven, Sequencer, Audio Processor, Chaos usw.) werden in Slots geladen, wofür 16 Stück zur Verfügung stehen. Über weitere 32 Mapping Slots lassen sich virtuelle Patch-Verbindungen zur Steuerung der Synth-Parameter herstellen.

Die Bedienung erfolgt über ein großes Display und korrespondierenden Encodern. Mit 14 Macro-Parametern kann ein Patch schnell und effizient angepasst werden. Über die Polymorph-Funktion können komplexe Änderungen für jede einzelne Noten vorgenommen werden.

Die Keyboard-Variante besitzt eine halbgewichtete Fatar-Tastatur mit Aftertouch. Als Spielhilfen sind Pitch- und Mod-Wheel, ein 3D-Pad sowie ein Ribbon Controller vorhanden, über den auch die Desktop-Version verfügt.

Als Stretch Goals, wenn weitere Finanzierungsmarken überschritten werden, sind folgende Features eingeplant: MPE Support, neue Modelle und Module, eine erweiterter Sequencer, eine Tastatur mit polyphonem Aftertouch und zusätzliche Gate/CV-Anschlüssen (je 8x In, 4x Out). Als Spitzenziel setzt man sich 200.000,- Euro, womit dann ein Breath Controller Input, ein Advanced Ribbon Controller, Digital Audio I/O und VST/AU-Editoren realisiert werden sollen.

Die günstigsten Angebote der Desktop-Version sind schon vergriffen. Aodyo Instruments Anyma Omega Desktop soll regulär voraussichtlich 1.200,- Euro kosten. Derzeit sind noch Angebote ab 840,- Euro verfügbar. Die Keyboard-Version wird voraussichtlich 1.650,- Euro kosten, die günstigste Kickstarter-Offerte liegt bei 990,- Euro.