Aodyo Instruments Anyma V, Synthesizer-Plug-in

@ollo Hab ich auch tatsächlich auch gehört und hat in irgendeiner Form was mit den DSP zu tun. Also wenn mal Hardware und Software gleichzeitig erscheint und die Software dann besser ist, dann frag ich mich schon langsam…. Auch die ganzen neueren Korgler wie OpSix und Co. gibt es als Softwaresynthesizer. […] „Hardware ade, scheiden tut (in dem Fall nicht) weh….“[…] oder: warum fehlerhafte und teure Hardware kaufen wenn es auch einfacher geht.