API Audio – limiterte Auflage des Channelstrips 862 und 2500 Bus Kompressors

Goldene Front und erweiterte Funktionen

Man mag es kaum glauben, aber API Audio wird in diesem Jahr satte 50 Jahre alt und ist damit wohl einer der am längsten bestehenden Hersteller der Musikinstrumentenbranche. Wie feiert man solch einen Geburtstag? Am besten mit limitierten Sonderauflagen. Daher produziert API Audio jeweils 50 limitierte Units des Channelstrips 862 und des Bus Kompressors 2500. Natürlich alles von Hand gefertigt, mit goldener Frontplatte versehen und mit Seriennummer verziert.

API Audio Channelstrip 862

Der Channelstrip 862 ist ein Mix aus einem 312 Mikrofonvorverstärker und einem 550 A Equalizer, alles in ein passendes 19 Zoll Gehäuse gepackt. Bis zu 35 dB lassen sich mit dem Preamp aufholen, dazu bietet er schaltbare Phantomspeisung, ein Pad und einen Polaritätsschalter.

Der Equalizer des Channelstrips 862 bietet drei Bänder mit fünf festen Frequenzen pro Band. Das erste Band lässt sich zwischen 50 und 400 Hz einstellen, das zweite reicht von 400 Hz bis 5 kHz, das dritte Band 5 bis 15 kHz. Hinzu kommen schaltbare High- und Low-Shelfs sowie ein Bandpass-Filter. Anliegende Pegel werden über ein VU-Meter verdeutlicht.

API Audio 2500 Bus Kompressor

Auch die Jubiläumsversion des Bus Kompressors 2500 macht mit der goldenen Frontplatte eine sehr gute Figur. Dazu hat der Hersteller ihm einige Extras mit auf den Weg gegeben, die ihn von den Serienprodukten unterscheidet.

So bietet die limitierte Version eine Mix/Blend-Schaltung sowie LEDs für die Gain-Reduktion. Auch bei den VU-Displays gibt es ein Upgrade, diese scheinen etwas größer zu sein und zeigen nur noch Ein- und Ausgangspegel an. Nicht verwunderlich, die Geburtstagsedition kommt nämlich in einem 2 HE Gehäuse, die normale benötigt nur 1 HE – da hat API Audio den zusätzlichen Platz genutzt.

Da die goldenen Versionen limitiert sind, solltet ihr euch bei Interesse beeilen. Die UVPs der beiden Geburtsagseditionen belaufen sich auf 4500,- US-Dollar für den Bus Kompressor 2500 und 3600,- US-Dollar für den 862.