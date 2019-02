API Audio stellt The Box Console mit erweiterten Features vor

API-Sound im "kleinen" Format

Der Hersteller API Audio stellt mit „The Box Console“ eine neue Version seiner Konsole vor. Bereits seit fünf Jahre ist „The Box“ erhältlich und ist seit dieser Zeit in vielen Tonstudios zu finden. Und dank der kompakten Maße auch in kleineren Recording-Studios.

Die neue Version der API Audio Box Console bietet nun erweiterte Optionen und eine größere Flexibilität. Neben acht Eingangskanälen sowie der Möglichkeit, bis zu acht 500er Module einzusetzen, bietet die neue Konsole LED-Metering für jeden der 24 Summenkanäle. Rückseitig hat sich nichts verändert, so dass „The Box“ über die gleichen Anschlüsse wie der Vorgänger verfügt. Hierzu gehört auch der 0 dB Bypass-Schalter auf jedem der Summenkanäle. Laut API ist diese Funktion so beliebt, dass man diese nun auch in den größeren Konsolen 1608-II und 2448 findet.

Obwohl die Box Console von API deutlich kompakter ist als die großen Konsolen des Herstellers, setzt API bei „The Box“ die gleichen Komponenten und Schaltungen ein, dies umfasst auch die Vision und Legacy AXS. Somit bietet „The Box“ den typischen analogen API-Sound.

Die Features der API Audio The Box Console im Überlick

Features

acht Eingangskanäle mit Mic-Preamp, Line-Input und Hipass-Filter

acht 500er Slots Eight (einen pro Eingangskanal)

Direct-Out auf jedem Eingangskanal

On-Board Stereo-Bus-Compressor (Programm-Bus oder Kanal 1-4 zuweisbar)

Instrument-Direct-Inputs auf den Kanälen 1-4

16 Summenkanäle (bis zu 24 während des Mixes)

0 dB Bypass-Schalter für jeden Summenkanal

4-Segment LED-Meter auf jedem Summenkanal

Stereo-Program-Bus mit Master-Fader, Insert und externem Eingang

ein Stereo- und zwei Mono-Aux-Sends/Bus

Stereo-Cue-Send/Bus und Kopfhörerverstärker

PFL, AFL und Solo-In-Place Solo-Modes mit Stereo-Solo-Bus

weitreichende Monitor-Sektion für zwei Monitorsysteme

Talkback

Der Preis für die API Audio Box Console wird 18.999,- Euro betragen.