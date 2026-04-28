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API Audio Vision+, Recording-Konsole

Recording-Konsole mit bis zu 96 Kanälen

28. April 2026
api audio vision+ recording konsole

API Audio Vision+, Recording-Konsole

Für die allermeisten Leser von AMAZONA.de wird die Recording-Konsole API Audio Vision+ ein Traum bleiben, dennoch ist es natürlich schön zu hören und zu sehen, dass der Traditionshersteller API Audio weiterhin solche großen Konsolen entwickelt und produziert.

API Audio Vision+

Die neueste Entwicklung von API Audio hört auf den Namen Vision+ und basiert auf dem bekannten In-Line-Design des Herstellers. Erhältlich ist die überarbeitete Konsole mit 32, 48, 64, 80 oder 96 Kanälen und damit fokussiert sich API Audio klar auf den High-End-Bereich und professionelle Tonstudios.

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api audio vision+

Pro Kanal ist die Vision+ Konsole mit zwei 100-mm-Motorfader ausgestattet und insgesamt bietet das Mischpult zehn AUX-Wege, über 20 Multitrack-Busse sowie drei Stereo-Busse und einen Master-Bus. Der Anblick der Konsole ist schon sehr imposant.

api audio vision+

Ein besonderes Highlight ist das neue „Final Touch Automation System“, das nun ohne externe Hardware auskommt. Zwei Touchscreens ermöglichen eine intuitive Steuerung, während die Unterstützung von HUI- und MCU-Protokollen eine DAW-Einbindung ermöglicht – inklusive Nutzung der Fader als Control-Surface.

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api audio vision+

Auch das überarbeitete Input-Modul bietet erweiterte Möglichkeiten, darunter eine Alt-Line-Option zur Verdopplung der Line-Eingänge im Mixdown sowie individuell zuweisbare Dynamikmodule. Auf Wunsch könnt ihr euch sogar einen 2500+C Bus Kompressor in die Center-Sektion integrieren lassen.

Alle weitergehenden Informationen sowie das Handbuch der API Audio Vision+ Konsole findet ihr hier.

Vision+ ist ab sofort auf Anfrage erhältlich. Informationen zum Preis gibt es leider nicht.

api audio vision+

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Über den Autor
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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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