David Bowie Delay für die DAW

In den letzten Monaten war es rund um den Hersteller Apogee sehr ruhig. Auf der diesjährigen NAMM Show stellten die US-Amerikaner lediglich zwei Podcast-Bundles vor, echte Produktneuheiten gab es von Apogee in der letzten Zeit jedoch nicht. Nun kommt mit dem Apogee Clearmountain Dance aber ein Plug-in auf den Markt, das – zumindest in Hardware-Form – auf dem legendären David Bowie Song „Let’s dance“ zum Einsatz kam.

Apogee Clearmountain Dance

Als Produzent von „Let’s dance“ fungierte damals kein Geringerer als Nile Rodgers, Toningenieur des Anfang der 1980er-Jahre produzierten Songs war Bob Clearmountain. Und dieser war auch an der Entwicklung des neuen Apogee Clearmountain Dance Plug-ins beteiligt.

Zur Einstimmung hier zunächst der Original-Song:

Das Plug-in Apogee Clearmountain Dance soll das prägnante Delay des Songs, über das es bis heute allerhand unterschiedliche Mutmaßungen gibt, reproduzieren und kreiert mit einem Ping-Pong-Delay rhythmische Strukturen. Eingehende Audiosignale werden aufgezeichnet und nach einer festzulegenden Zeit wieder ausgegeben.

Bei Stereo-Eingangssignalen soll das Dry-Signal seine Stereobalance beibehalten, während das Wet-Signal zu Mono summiert und dann für seine Ping-Pong-Textur hart gepannt wird. Mono-Eingangssignale werden dagegen durch das hinzugefügte Wet-Signal der Delays zu Stereo.

Laut Entwickler bietet das neue Apogee Plug-in einen warmen, satten Sound, der den analogen Charakter von Bandgeräten beinhaltet. So lassen sich u. a. das virtuelle Alter vom Band beeinflussen, per Offset-Regler Timing-Unterschiede zwischen linken und rechten Kanal hinzufügen oder per Skew-Regler das rhythmische Timing, ähnlich wie beim „Swinging“ eines Rhythmus einstellen.

Im folgenden Video hört ihr, wie das Clearmountain Dance Plug-in klingt:

Apogee Clearmountain Dance ist ab sofort zum Preis von 29,- US-Dollar erhältlich und lässt sich in eurer DAW in den Formaten VST, VST3, AU und AAX Native einsetzen. Als Systemvoraussetzungen gibt Apogee macOS 13.7.5 (oder neuer) und Windows 11 (oder neuer) an.