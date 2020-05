Apple 13″ MacBook Pro 2020 für Musiker

Nettes Runterbeten der Specs, aber hinsichtlich der konkreten Beantwortung der in der Überschrift aufgeworfenen Frage „Was leistet der 13″-Generationswechsel für MUSIKER?“ werde ich in dem Artikel nicht so wirklich fündig.

Da würden mir so einige Fragen speziell für Musiker im Kopf rumschwirren wie z.B. wie tauglich das Kühlsystem ist, auch im heißen Scheinwerferlicht die CPU Leistung ungedrosselt beim Einsatz von vielen VSTi’s rüberzubringen, usw. (was ja z.B. einige i9 Macbooks in der Vergangenheit nicht geschafft hatten).