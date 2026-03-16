AirPods Max in der nächsten Version!

Nachdem Apple vor wenigen Wochen u.a. seinen neuen Einsteiger-Laptop MacBook Neo vorgestellt hat (hier unsere News dazu), kommt mit den Apple AirPods Max 2 nun die zweite Generation von Apples Kopfhörer mit ANC (aktiver Geräuschunterdrückung) auf den Markt.

Apple AirPods Max 2

Bereits seit 2021 hat Apple die AirPods Max im Programm. Im vergangenen Jahr erhielten diese ein Update, nun folgen also die Apple AirPods Max 2.

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Ausgestattet sind die AirPods Max 2 mit Apples H2 Chip, der Funktionen wie Adaptives Audio, Konversationserkennung, Stimmisolation und Live-Übersetzung erstmals auf die AirPods Max bringt. Dazu soll es neue Features geben, die vor allem für Podcaster, Musiker und Content-Ersteller interessant sein, darunter eine Kamerafernbedienung.

Dank des H2 Chips und neuer Algorithmen für Computational Audio bieten die Apple AirPods Max 2 laut Hersteller eine aktive Geräuschunterdrückung, die bis zu 1,5-mal effektiver ist als bei der Vorgängergeneration. Dadurch werden störende Geräusche noch stärker reduziert. Dazu klingt der Transparenzmodus laut Apple aufgrund eines für den H2 und das Mikrofon-Array der AirPods Max optimierten Algorithmus zur Signalverarbeitung nun natürlicher.

Die AirPods Max 2 verfügen über einen neuen High-Dynamic-Range-Verstärker, der einen klaren Klang sowie bessere 3D Audio-Inhalte ermöglichen soll. Für Audio in höherer Qualität bei Musik, Filmen und Spielen unterstützen die neuen AirPods Max 2 verlustfreies Audio mit 24 Bit, 48 kHz, sofern sie über das mitgelieferte USB-C-Kabel angeschlossen werden. Auch gibt es Verbesserungen bei der drahtlosen Übertragung. Hier soll die Latenz nun deutlich geringer ausfallen.

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Weitere Features der Air Pods Max 2:

Adaptives Audio passt die Pegel der aktiven Geräuschunterdrückung (ANC) und des Transparenzmodus automatisch an die Umgebung an

Konversationserkennung hilft dabei, die Lautstärke der Wiedergabe zu senken und Hintergrundgeräusche zu reduzieren, wenn man mit einer Person in der Nähe spricht

Live Übersetzung ermöglicht es sich mit Personen in anderen Sprachen zu unterhalten und die Übersetzung direkt und in Echtzeit anhören zu können

Stimmisolation nutzt fortschrittliche computergestützte Audioverarbeitung auf Basis des H2 Chips, um bei Anrufen die Stimme zu priorisieren und Umgebungsgeräusche auszublenden

Mit der Kamerafernbedienung kann man Inhalte aus der Entfernung aufnehmen, indem man die Digital Crown drückt, um ein Foto zu machen oder die Videoaufnahme zu starten oder zu stoppen, während man die Kamera App oder kompatible Kamera-Apps von Drittanbietern auf iPhone oder iPad verwendet.

Hinsichtlich der Umweltverträglichkeit gibt Apple an, dass die AirPods Max 2 zu 100 Prozent aus recycelten Seltenerdmetallen in allen Magneten, zu 100 Prozent aus recyceltem Polyester in den Ohrpolstern sowie aus zu 100 Prozent recyceltem Lötzinn und Gold in der Beschichtung bestehen. Darüber hinaus ist die Verpackung zu 100 Prozent faserbasiert und lässt sich laut Apple leicht recyceln.

Ab dem 25.03.2026 lassen sich die Apple AirPods Max 2 in den Farben Mitternacht, Polarstern, Orange, Violett und Blau vorbestellen. Die Auslieferung startet Anfang April. Der Preis beläuft sich auf 579,- Euro.