Apple Creator Studio, Kreativ-Bundle für macOS, iPad und iOS

Neues Kreativ-Bundle von Apple

13. Januar 2026
apple creator studio

Apple Creator Studio, Kreativ-Bundle für macOS, iPad und iOS

Mit Apple Creator Studio bietet Apple ab Ende Januar ein neues Software-Bundle an, dass viele der bisherigen, kreativ nutzbaren Apps von Apple in einer Suite verfügbar bündelt. Insgesamt zehn Apps sind enthalten.

Apple Creator Studio

Neue Apps hat Apple im Zuge der Vorstellung des Apple Creator Studio nicht vorgestellt, dafür haben einige der enthaltenen Apps neue Funktionen spendiert bekommen. Im Bundle des Creator Studio enthalten sind:

  • Final Cut Pro
  • Logic Pro
  • Pixelmator Pro
  • Keynote
  • Pages
  • Numbers
  • Freeform
  • Motion
  • Compressor
  • MainStage

Interessant ist, dass Apple in diesem Bundle nicht nur typische kreativ nutzbare Apps bündelt, sondern auch klassische Office-Anwendungen hinzunimmt, so bspw. Pages, Numbers und Keynote. Insgesamt entsteht hierdurch ein komplettes Ökosystem, das über Apples iCloud nahtlos verbunden ist.

apple creator studio pixelmator pro

Pixelmator Pro im Apple Creator Studio

Pixelmator Pro ist nach der Übernahme von Apple vor rund zwei Jahren rundum überarbeitet und erstmals für das iPad optimiert worden. Die Touch-Bedienung sowie das Arbeiten mit dem Apple Pencil wurde verbessert, so dass man hiermit nun deutlich schneller vorankommt und Ideen schnell umsetzen kann.

apple creator studio bundle

Darüber hinaus haben weitere Apps Verbesserungen erfahren. Final Cut Pro bietet neue Funktionen, die den Videoschnitt beschleunigen. Dazu gibt es eine Beat-Erkennung, mit Hilfe der man seinen Schnitt an die unterlegte Musik anpassen kann.

apple creator studio final cut pro

Logic Pro bekommt u.a. einen neuen Session Player spendiert, den Synth Player. Dieser hat, wie auch die anderen Session Player, Zugriff auf die neue Chord ID-Funktion, über die jede Audio- und MIDI-Aufnahme in eine Akkordfolge umgewandelt werden kann.

apple creator studio logic pro

Auch Pages, Numbers und Keynote bekommen neuen KI-gestützte Funktionen spendiert und können im Rahmen des Bundles Apple Creator studio auf einen Content Hub zugreifen, der Fotos, Designelemente, Vorlagen und Illustrationen beinhaltet. Wichtig zu wissen: Pages, Numbers und Keynote sollen auch weiterhin kostenlos angeboten werden, allerdings hat man auf die neuen Features der Apps nur Zugriff, wenn man ein Abonnement des Apple Creator Studio abschließt.

Ab dem 28.01.2026 ist Apple Creator Studio zum Preis von 12,99 US-Dollar monatlich bzw. 129,- US-Dollar im Jahr erhältlich. Studenten und Lehrkräfte bekommen das Bundle zu einem vergünstigten Preis. Die enthaltenen Apps sollen auch weiterhin einzeln erhältlich sein. Weitere Informationen findet ihr hier.

