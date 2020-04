Apple iPhone SE 2020: Was leistet es für Musiker?

Neuauflage des Volks-iPhones

Bisher hatten wir das iPhone aus unseren Apple Produktvorstellungen für Musiker außen vor gelassen, doch seit iOS 11 und AUv3-Plugins, hat sich auch die Anzahl der Musik-Apps für iPhone drastisch erhöht. Das sah vor der Einführung von AUv3 noch ganz anders aus. Tatäschlich stellen die Musik-Apps, die nur auf dem iPad laufen mittleweile die Minderheit dar. Ob von Korg, Steinberg, Audio Damage, Bram Bos, 4Pockets, VirSyn und Apple sowieso, das iPhone wird breit unterstützt. Also nehmen wir mal das Erscheinen des neuen iPhone SE zum Anlass hier expliziter darauf einzugehen.

Das iPhone SE stellt in der iPhone-Produktreihe etwas besonders dar. Es ist quasi die ideale Schnittmenge aus Eigenschaften und Preis und bietet das wichtigste zum Musikmachen: Speicher und CPU-Leistung. Auf überflüssige Luxus-Gimmicks wie Face-ID, Haptic-Touch und tolle Weitwinkelkamera wird dabei verzichtet und muss daher auch nicht mitbezahlt werden. Apple hatte mit dem iPhone 5S zwar auch schon ein „Lowcost-Produkt“, aber das fühlte leider sich auch so an.

Das erste iPhone SE vom März 2016 mit einem A9 lag damals mit dem nur geringfügig älteren Spitzenprodukt dem iPhone 6s Plus leistungsmäßig auf gleicher Höhe und kam in einem viel taschen- und handfreundlicheren und Format daher – Stichwort „Einhandbedienung“. Viele Nutzer meinten das für sie das SE erstmals einen Sinn ergab, als sie es in der Hand hielten und es wurde ein Renner. Da das iPhone SE auch meine erstes iPhone war, schätzte ich den Formfaktor zwar auch, aber auch erst richtig als ich notgedrungen auf ein größeres iPhone 7 umsteigen musste, weil 16GB Speicher dann doch zu wenig waren, um die ganzen Music-Apps vernünftig zu testen. Ansonsten würde ich es heute noch benutzen, außerdem erhält es immer noch Software-Support von Apple!

Das neue 2020er iPhone SE ist mit den Maßen 67,3 mm x 138,4 mm x 7,3 mm je um 0,2 mm kleiner als das iPhone 7. Allerdings hat das SE 2020 auch kein Retina-Display, sondern ein IPS-Display mit gleicher Bildschirmdiagonale von 4,7“ (11,9cm) bei einer Auflösung von 1334 x 750 Pixel bei 326 ppi. Das größere Display ist zwar besser für die Augen, aber der perfekt dimensionierte Hosentascherfaktor des Vorgängers ist nun leider dahin.

Multi-Touch ist gebliebenAuf Haptic-Touch muss man zwar verzichten, aber das ist auch für das Musikmachen eh kein relevantes Feature, da es nicht mal von einem halben Dutzend Apps unterstützt wird und meistens nur für iOS-Systemfunktionen verwendet wird. Der Grad der Unterstützung wird sich vielleicht ändern, wenn Haptic-Touch bei den iPads eingeführt wird. Allerdings scheint der Home-Taster noch der echte klassiche Druckknopf (mit Touch-ID) zu sein, wie beim alten iPhone SE und nicht der haptische Touch-Sensor, der ab dem iPhone 7 zum Einsatz kam.

Das kantige Design des 2016er iPhone SE ist auch abgerundeten Glass-Alu-Design des iPhone 7 und dessen Nachfolgermodellen gewichen und unterstützt daher auch kabelloses Qi-Charging. Das ging mit dem iPhone 6 noch nicht.

Leider hat das neue Design auch den Kopfhöreranschluss zum Opfer gefordert und es gibt nur noch den Lightning-Anschluss, wie bei allen anderen iPhones auch.

Die verbaute CPU ist der A13 Bionic, der auch im den aktuellen iPhone-Flagschiffen iPhone 11 und 11 Pro verwendet wird und ebenso mit iOS 13 ausgeliefert wird. Damit ist Also schon einmal genug Leistung auch für die anspruchvollsten Apps vorhanden. Ob der Arbietsspeicher gegenüber dem Vorgängern von 2 auf 3 GB, wie beim iPhone XR oder gar auf 4 GB aufgestockt wurde ist noch nicht bekannt.

Die Laufzeit des Akkus wird mit „wie beim iPhone 8“ angegeben was 13 Stunden Bingewatching gleichkommen soll.

An Konnektivität wird zeitgemäßes TD-LTE sowie WiFi 6 und Bluetooth 5.0 unterstützt. Auch GPS und iBeacon und der U1-Ultrabreitband-Chip für räumliches Bewusstsein sind vorhanden.

Natürlich wird auch der Apple USB3-Lightning-Adapter unterstützt, über den man jedes USB-Klassenkompatible Audio oder MIDI-Gerät anschließen kann und zum Musikmachen mit iOS essentiell ist. Das schließt leider auch den iPod Touch 2019, der immerhin mit einer A10 Fusion-CPU daherkommt, leider aus, denn der Lightning-Adapter ist nicht kompatibel.

Die Kamera ist eine unaufgeregte 12 M-Pixel Kamera mit ƒ/2.2 Blende, die aber auch 4k-Aufnahmen mit zeitgenössischen 60FPS schafft und sogar Smart HDR bietet. Die Kamera im iPhone 7 schaffte nur 30 FPS bei 4k-Auflösung. Gute Bilder lassen sich mit dem SE daher sicher machen und gut genug für AR-Spielereien ist die Kamera des neue SE auch.



An Speichergrößen geht es los mit 64 GB für 479 Euro, geht über 128 GB für 529.- und endet 256 GB für 649.- Euro in den Farben Schwarz, Weiß und Rot. Das ist quasi die Hälfte der Preise die Apple für die iPhone 11er Serie verlangt, ohne einscheidende oder bedeutsame Nachteile.

Sicher, nur zum Musikmachen wird sich wohl kaum jemand ein iPhone kaufen, aber wenn gerade ein Neukauf ansteht, ist das iPhone SE 2020 gegenüber der (über-) teuren 11er-Serie eine hervorragende Option und wenn man nicht alles permanent auf dem iPhone lagert und nur 4k-Videos dreht, sind 64GB auch völlig ausreichend.

Das iPhone SE 2020 ist ab dem 17. April bestellbar.