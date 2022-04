Apple-Leaks: M3 iMac kommt … 2023

Wie es mit dem Apple Silicon M-SoC weitergehen soll

Bei Apple leckt der Gerüchtezirkus inzwischen schon fast so heftig wie bei Behringer, mit dem Unterschied, dass Apple in absehbarer auch Zeit liefern wird. Zumindest hat mit dem Apple Mac Studio wohl auch die Entwicklung des Mx SoC (System On a Chip) bei Apple Silicon an Fahrt aufgenommen.

So ist der M2 SoC noch nicht mal offiziell angekündigt, was auf der WWDC (World Wide Developers Conference) Entwicklerkonferenz vom 8. bis 10. Juni passieren soll, da mehren sich schon die Gerüchte über den M3 SoC.

So berichtet der Bloomberg-Journalist und professionelle Apple-Leaker Marc Gurman von einem iMac mit M3, der ab der zweiten Hälfte von 2023 zu erwarteten sei.

„Since then, I’ve heard that the M2 chips aren’t the only ones in testing within Apple. And if you’re waiting for a new iMac, I’m hearing an M3 version of that desktop is already in the works—though I imagine it won’t launch until the end of next year at the earliest. Also, for those asking, I still think an iMac Pro is coming. It just won’t be anytime soon.“, so Marc Gurman

Auch MacRumors.com lassen sich natürlich nicht lange bitten, wie der Name vermuten lässt.

Was bisher über den M3 bisher tatsächlich bekannt ist:

3-Nanometer-Nodes

Die aktuellen M1 bis M2 SoC werden von der taiwanischen Firma TSMC in 5-Nanometer-Technologie gefertigt. Beim M3 wird es einen Sprung zu 3-Nanometer-Technologie geben und damit eine erhebliche der Energieeffizienz. TSMC gibt an, dass die Technologie für kommerzielle Produkte am dem 4. Quartal 2022 zur Verfügung stehen soll.

Was Vermutung ist:

Danach wird es aber schon dünn. “Die Leaker-Quellen” erwarten, dass der M3-SoC mit 40 CPU-Kernen ausgestattet sein wird, wo der M1-Ultra „nur“ 20 Kerne hat. Entsprechend soll der M3 auch nur den Macs der höheren Preiskategorien vorbehalten sein, was unweigerlich auf einem iMac, iMac Pro oder Mac Pro hinweist. Der iMac mit M3 soll bei Apple schon in der Testphase sein. Aber niemand rechnet mit einer Verfügbarkeit vor Ende 2023.

Erst einmal wird es auf der WWDC 2022 um MacOS 13 und iOS 16 gehen und um ein 13“ MacBook mit M2 und ein MacBook Air mit aufgebessertem M1. Die Grafikeinheit des M2 soll von 7 und 8 GPU-Einheiten des M1, auf 9 und 10 GPU-Einheiten aufgestockt werden. Es soll auch M2 Pro- und M2 Max-Versionen geben, die auch als Option für den Mac mini angeboten werden sollen. Ob auch es auch eine Option mit M2-Ultra für den Mac Studio geben wird ist unbekannt.

Derzeit belaufen sich die Geekbench-Einträge für den Mac13,2 Apple M1 Ultra 3220 MHz (20 cores) auf:

Single-Core Score: 1789

Multi-Core Score: 24045

Die Multi-Core Score wird derzeit nur vom AMD Ryzen Threadripper 3990X mit 25319 Punkten überboten.

Während der Intel Core i9-12900K die Single-Core Score mit 1991 Punkten anführt.

Welche Steigerungen werden Apple M2 und M3 wohl bringen können?