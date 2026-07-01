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Apple Logic Pro 12.3, Digital Audio Workstation Update

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Version 12 der DAW ist da!

1. Juli 2026
apple logic pro 12 daw update news

Apple Logic Pro 12.3, Digital Audio Workstation Update

Im Rahmen des Creator Studio Abonnements hatte Apple Anfang des Jahres die neue Version von Logic bereits versteckt angekündigt, kurze Zeit später war die Version 12 dann für alle erhältlich. Mit Apple Logic Pro 12.3 folgt nun ein weiteres Update. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir euch zusammengestellt.

Apple Logic Pro 12.3

Im Fokus des vermeintlich kleinen Updates auf Apple Logic Pro 12.3 stehen Verbesserungen für den Beat Breaker sowie den Synthesizer Alchemy.

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Der Beat Breaker in Logic Pro bekommt neue Resonanz- und Filtermodi. Auf einzelnen Slices können ab sofort individuelle Hoch- und Tiefpassfilter genutzt werden. Dazu könnt ihr einzelne Slices mit Hilfe des neuen Panning-Modus frei im Stereobild platzieren.

apple logic pro 12.3

Auch die Randomizer-Funktion hat Apple erweitert. Einzelne Modi oder alle Parameter lassen sich ab sofort per Zufall variieren. Wie stark die Änderungen ausfallen, legt ihr mit Hilfe der zwei Regler für Wahrscheinlichkeit und Intensität fest.

apple logic pro 12.3

Wie eingangs erwähnt, hat Apple auch dem Synthesizer Alchemy ein neues Feature spendiert. Dieser unterstützt jetzt den neuen Granular-Sync-Modus, mit dem sich rhythmisch synchronisierte Textures erzeugen lassen. Passend zu dieser Erweiterung bietet Apple Logic Pro 12.3 auch ein neues Sound-Pack, bei dem die Inhalte mit dem gerade erwähnten Granular-Sync-Modus bearbeitet wurden.

Das Update auf Version 12.3 ist ab sofort kostenlos über den App Store erhältlich. Weitere Informationen findet ihr hier.

Apple Logic Pro 12

Das Wichtigste vorneweg, da diese Frage viele Nutzer seit der Ankündigung von Creator Studio beschäftigt hat: Apple Logic Pro 12 ist auch weiterhin als Einzelkauf erhältlich und Bestandskunden bekommen das Update auf Version 12 genauso kostenlos wie bisher. Neukunden zahlen weiterhin 229,99 Euro.

Eine wichtige Änderung gibt es allerdings: Logic Pro 12 ist ab sofort nur noch mit Silicon-Prozessoren (ab M1) nutzbar. Rechner mit Intel-Prozessoren werden nicht mehr unterstützt! Dazu erfordert Logic Pro macOS 15.6 (oder neuer).

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Apple Logic Pro 12, Digital Audio Workstation Update

Da wir euch am kommenden Montag, den 02.02. bereits den Testbericht zu Apple Logic Pro 12 präsentieren werden, fassen wir an dieser Stelle nur die wichtigsten neuen Features zusammen:

Synth Player

Als neuen Session Player haben die Logic-Entwickler der DAW einen Synth Player spendiert. Dieser kann sowohl Flächen/Pads und rhythmische Patterns als auch Synth-Bass-Melodien zu euren Tracks beisteuern.

Chord ID

Musste man die Akkordspur, nach der sich auch die Session Player richten, bisher von Hand eingeben, kann Apple Logic Pro 12 diese nun auch aus einer Audio- bzw. MIDI-Datei selbst erstellen.

Sound Library

Nutzer von Logic Pro für iPad kennen die große Sound-Library von ihrem Tablet bereits länger, diese gibt es nun auch in Logic Pro für Desktop-Computer bzw. Laptops. Hierüber erhalten Nutzer Zugang zu der ständig wachsenden Collection lizenzfrei nutzbarer Samples, Loops und Instrumenten.

Für ein großes Major-Update auf Version 12 klingt das zunächst einmal recht wenig. Im Rahmen unseres Tests werden wir uns die neuen Features aber einmal näher anschauen.

Gleichzeitig mit Logic Pro 12 stellt Apple auch Logic Pro für iPad 3 sowie MainStage 4 vor. Hierzu werden wir euch ebenfalls zeitnah einen Test präsentieren.

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Felix Thoma RED

Nach der klassischen musikalischen Früherziehung ging es übers Keyboard hin zum Klavier und diversen Bands, was am Ende sogar zur Finanzierung des Studiums gereicht hat. Danach hat mich das Schicksal in die Welt der Werbe- und Filmmusik verfrachtet - dieser bin ich heute noch treu!

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