Version 12 der DAW ist da!

Im Rahmen des neuen Creator Studio Abonnements hatte Apple die neue Version von Logic bereits versteckt angekündigt, ab sofort ist Apple Logic Pro 12 auch verfügbar. Die wichtigsten Informationen dazu haben wir euch zusammengestellt.

Apple Logic Pro 12

Das Wichtigste vorneweg, da diese Frage viele Nutzer seit der Ankündigung von Creator Studio beschäftigt hat: Apple Logic Pro 12 ist auch weiterhin als Einzelkauf erhältlich und Bestandskunden bekommen das Update auf Version 12 genauso kostenlos wie bisher. Neukunden zahlen weiterhin 229,99 Euro.

ANZEIGE

Eine wichtige Änderung gibt es allerdings: Logic Pro 12 ist ab sofort nur noch mit Silicon-Prozessoren (ab M1) nutzbar. Rechner mit Intel-Prozessoren werden nicht mehr unterstützt! Dazu erfordert Logic Pro macOS 15.6 (oder neuer).

Da wir euch am kommenden Montag, den 02.02. bereits den Testbericht zu Apple Logic Pro 12 präsentieren werden, fassen wir an dieser Stelle nur die wichtigsten neuen Features zusammen:

Synth Player

Als neuen Session Player haben die Logic-Entwickler der DAW einen Synth Player spendiert. Dieser kann sowohl Flächen/Pads und rhythmische Patterns als auch Synth-Bass-Melodien zu euren Tracks beisteuern.

ANZEIGE

Chord ID

Musste man die Akkordspur, nach der sich auch die Session Player richten, bisher von Hand eingeben, kann Apple Logic Pro 12 diese nun auch aus einer Audio- bzw. MIDI-Datei selbst erstellen.

Sound Library

Nutzer von Logic Pro für iPad kennen die große Sound-Library von ihrem Tablet bereits länger, diese gibt es nun auch in Logic Pro für Desktop-Computer bzw. Laptops. Hierüber erhalten Nutzer Zugang zu der ständig wachsenden Collection lizenzfrei nutzbarer Samples, Loops und Instrumenten.

Für ein großes Major-Update auf Version 12 klingt das zunächst einmal recht wenig. Im Rahmen unseres Tests werden wir uns die neuen Features aber einmal näher anschauen.

Gleichzeitig mit Logic Pro 12 stellt Apple auch Logic Pro für iPad 3 sowie MainStage 4 vor. Hierzu werden wir euch ebenfalls zeitnah einen Test präsentieren.