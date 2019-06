Apple Mac Pro und PadOS 2019 für Musiker

Apple erinnert sich an die Pro-User

In einer kaum noch zu hoffenden Wendung hat sich Apple auf der Keynote zur WDDC 2019 wieder an ihre professionellen Nutzer zugewandt bzw. den Anwendern die ihre Apple Produkte nicht nur dazu benutzen, pausenlos Selfies zu teilen.

Nach sechs Jahre stellen Apple erstmal wieder einen Mac Pro vor und erweitern iOS für iPads mit Fähigkeiten, die es deutlich näher an den Arbeitsfluss bringen, den wir vom unseren Desktops gewohnt sind und aus iOS wird jetzt PadOS.

Mac Pro 2019

Der neue Mac Pro kommt ab Herbst zu einem Preis 5999 USD, zusammen mit der neuen Betriebssystemen MacOS Catalina (10.14) und PadOS.

Als Prozessor kommt wieder ein Intel Xeon zum Einsatz. Konfigurationen von 8, 12, 16, 24 und 28 Kernen werden verfügbar sein, wobei es zwischen den Versionen doch relevante Unterschiede gibt.

CPU

8-Core 3,5 GHz Intel Xeon W

8 Kerne, 16 Threads

Turbo Boost bis 4,0 GHz

24,5 MB cache

Unterstützung bis zu 1 TB 2666 MHz Arbeitsspeicher 12-Core 3,3 GHz Intel Xeon W

12 Kerne, 24 Threads

Turbo Boost bis 4,4 GHz

31.25MB cache

Unterstützung bis zu 1 TB 2933 MHz Arbeitsspeicher 16-Core 3,2 GHz Intel Xeon W

16 Kerne, 32 Threads

Turbo Boost bis 4,4 GHz

38 MB cache

Unterstützung bis zu 1 TB 2933MHz Arbeitsspeicher 24-Core 2,7 GHz Intel Xeon W

24 Kerne, 48 Threads

Turbo Boost bis 4,4 GHz

57 MB cache

Unterstützung bis zu 2 TB 2933 MHz Arbeitsspeicher 28-Core 2,5 GHz Intel Xeon W

28 Kerne 56 Threads

Turbo Boost bis 4,4 GHz

66,5 MB cache

Unterstützung bis zu 2 TB 2933 MHz Arbeitsspeicher

RAM

Das ist schon mal Rechenpower bis zum Abwinken. Der RAM-Speicher kann über 12 Dual-Channel-DIMM-Steckpläze nach Bedarf aufgerüstet werden. Das RAM kann vom Benutzer selbst leicht nachgerüstet werden.

Grafik

An Optionen für die Grafikkarte gibt es als Einstieg eine AMD Radeon Pro 580X mit 8GB an DDR5-Speicher. Noch etwas verhalten, aber für Audioanwendung mehr als ausreichend.

Da macht die AMD Radeon Pro Vega 2 mit 32GB an HBM2-Speicher schon mehr her. Aber was ist besser als eine Vega 2? Genau: zwei Vega 2!.

Mit der AMD Radeon Pro Vega 2 Duo mit 64GB HBM2-Speicher (32GB für jede GPU) steigt die Rechenpower von 14.1 Teraflops auf 28.2 Teralflops. Die Speicherbandbreite bei allen Modellen liegt bei 1TB/s.

Zusätzlich kann über die Infinity Fabric Link-Verbindung noch eine weitere VEGA 2-Karte eingebunden werden, die dann mit einer Geschwindigkeit von 84GB/s kommunizieren.

Alle Karten bieten zum Anschließen von Bildschirmen zwei HDMI-Ports auf der Karte und vier Display-Ports, die auf die internen Thunderbolt 3 Ports umgelenkt sind.

Damit lassen sich sechs 4k-Displays oder zwei 5K-Displays bzw. zwei der neuen Pro Display XDR 6K-Displays von Apple anschließen.

Die Karten sind als sogenannte MPX-Module ausgeführt/installiert, wobei die 580X als Halbe Höheneinheit ausgeführt ist und die Vega 2 / Duo als eine ganze Höheneinheit.

Auch der PCI-Slot feiert seine Rückkehr. Für den Consumer-Bereich eher unwichtig geworden, aufgrund von USB und Thunderbolt und Laptops, oder besser genauer gesagt von der Industrie, kaum noch bedient, besteht in der professionellen Anwendung nach wie vor großer Bedarf an dieser Schnittstelle.

Afterburner

Doch damit der Rechenpower nicht genug. Mit der PCIe X16-Karte Afterburner kann ein weiterer FPGA-Rechenknecht in den Mac Pro 2019 eingebaut werden. Vorwiegend für Video-De-/-Kodierung ausgelegt, ist die Karte aber frei für Drittanbieteranwendungen benutzbar.

Bekannte Eckdaten des Afterburners sind bisher die De-/-Kodierung von 12 (zwölf) Videostreams in 4K Auflösung oder ein Durchsatz von 6 Milliarden Pixel pro Sekunde.

PCIe ist zurück

Nachdem die ausschließliche Bestückung des MacPro 2013 mit Thunderbolt-Ports auf recht wenig Gegenliebe stieß, kommen nun die Steckplätze wieder zurück, bestehend aus:

Zwei MPX-Modulen, die je einen PCIe 3.0 x16- und einen x8-Steckplatz bieten und die zusammen bis zu 500Watt beanspruchen dürfen. Zusätzliche 300W können über einen 8-Pin-Anschluss zugeleitet werden.

Dazu kommen noch einmal ein PCIe 3.0 x16 und zwei x8 Steckplätze in voller Baulänge und ein 4x Steckplatz in halber Baulänge, die je 75 Watt (PCIe 3.0 Spezifikation) beanspruchen dürfen.

Das hier PCIe 3.0 gewählt wurde und nicht PCIe 4.0, das im PC-Bereich schon ausreichend mit Motherboards bedient wird, ist etwas bedauerlich. Hier fordert das ewige Aufholrennen zwischen Entwicklung und Anwendung wohl seine Opfer.

Um den leistungsstarken wie -hungrigen Apple Mac Pro 2019 zu betreiben wurde ein fettes 1.4 Kilowatt Netzteil verbaut, das dauerhaft 1280 Watt liefert. Auch ein ausgeklügeltes Lüftungssystem mit massiven Kühlkörpern wurde installiert, das gewährleistet, dass der Mac Pro auch bei höchster Auslastung keine Einbrüche aufgrund von Überhitzung erlebt und trotzdem flüsterleise ist.

Man sollte aber etwas Kleingeld für die Stromrechnung beiseite legen.

Sonstige Anschlüsse

2 x USB 3, 5GB/S

2 x Thunderbolt 3 (USB 10GB/s , Displayport)

2x 10GB/s Ethernet

Erweiterbar:

2 x Thunderbolt 3 (USB 10GB/s , Displayport)

Wi-Fi 802.11ac (EEE 802.11a/b/g/n kompatibel)

Bluetooth 5.0

Wartungsfreundlichkeit

Apple hat auch nach langen Jahren und vielen iMacs wieder zur Wartungsfreundlichkeit zurückgefunden. So lässt sich das Mac Pro leicht von jeder Seite aus separat öffnen und Module leicht vom Endverbraucher einsetzen oder austauschen.

Interne SSDs

Die verfügbaren SSD-Optionen reichen von 256 GB bis 4 TB (in zwei Modulen) und obwohl die SSDs vom T2-Chip kontrolliert werden, scheinen auch sie vom Anwender austauschbar zu sein. Die Grafik zeigt zwei Module die nach NVMe-SSDs aussehen. Näher Infos darüber sind aber bisher nicht verfügbar.

Die neue Mac Pro ist sicher ein recht teures Vorzeigemodell, das hauptsächlich auf die CGI- und Videoproduktion sowie Forschung abzielt, für die reine Musikanwendungen wäre er fast schon überdimensioniert, wenn nicht die PCI-Slots wären. Aber das Apple nach Steve Jobs nochmals etwas so Bodenständiges bringt, hätte ich nicht zu hoffen gewagt.

PadOS

Die zweite große Enthüllung auf der Keynote war wohl das PadOS, die im Herbst kommende eigene iOS-Version für iPads. Damit scheinen sich die Wege von iOS für iPhone, inkl. iPod Touch und iPad zu trennen und alle iPads ab dem iPad Air 2 rücken mit PadOS deutlich näher zu den Desktops und damit die Einsicht/Handlung, dass die Pads über die gemeinsame Wurzel mit den iPhones und iPod Touches mittlerweile weit hinaus gewachsen sind, die von einem gemeinsamen OS nicht mehr effizient abgedeckt werden können. Nach MacOS, tvOS und watchOS nur der konsequente Schritt!

Die wichtigste Neuerung für Musiker wäre wohl die Files-App. Denn PadOS unterstützt nun umfassenden Zugriff auf externe USB-Massenspeicher, SD-Flash-Karten und SMB-Dateiserver und erlaubt nicht nur das Transferieren von Bildern, sondern von allen Dateiformaten. Also auch Samples, Audio- und MIDI- sowie Video und Projektdaten.

Die Files App ist dabei zwar immer noch die zentrale Schnittstelle, aber die neuen Spaltenansichten und neue Quick-Kommandos erleichtern das Navigieren im Dateisystem erheblich. Außerdem ermöglich PadOS nun explizit (beliebige) lokale Speicherung sowie das Erstellen und Öffnen von ZIP-Dateien und das Teilen von Ordnern in der iCloud.

Weiterhin sollen mit der neuen Overlay-Funktion der Austausch von Daten zwischen den Apps deutlich erleichtert werden, in dem die Daten intuitiver direkt per Touch-Geste verschoben werden können etc.

Auch ein neuer Download-Manager soll die Verwaltung von Daten, die auf diversen Cloud-Services oder Internetseiten liegen deutlich erleichtern.

Damit haben wir mit PadOS fast schon so die lange fälligen, freie Zustände wie auf einem „echtem“ Dateisystem wie NTFS, HFS+ oder APF, etc. und kann gar nicht hoch geschätzt werden, was das für uns iPad-Musiker bedeutet.

Auch wurden weitere fixe Geste für das Arbeiten und Teilen bei Texten und Bildern eingeführt, es lohnt also, sich mal mit den Kontrollgesten des iPads auseinander zu setzen.

Unter der Haube wurden Xcode 11 und damit Swift mit CoreML 3 und CreateML und SwiftUI optimiert und sollen für eine bessere Leistungseffizienz sorgen und die Entwicklung maßgeblich vereinfachen.

Pencil

Sehr erfreulich, wenn auch weniger bedeutend für iOS-Musiker, dürfte die niedrigere Latenz der Apple Pencils sein. Aber Ressourcen-Optimierungen sind immer gut. Auch sollen die Pencils nun deutlich besser in die Bedienung des Betriebssystems integriert werden und mehr Funktionen unterstützen.

Marzipan

Neue API ermöglichen auch die leichtere Umsetzung on „iOS“-Apps auf MacOS Catalina. Das Gerücht, dass iOS 13 oder PadOS eine Mausunterstützung bietet, wurde allerdings bisher nicht bestätigt. Zum Glück! Meiner Meinung nach würde das nur zu einer Verschlechterung der Qualität Bedienoberflächen auf iOS führen , die eh schon viel zu sehr an ihren Desktop KB+M Vorbildern kleben und wäre letzten Endes mehr kontraproduktiv als hilfreich und würde die Mobilität des iPads deutlich einschränken würde. Das Hauptargument dagegen ist aber, dass diese Pixel-Perfect-Funktion nun ja vom Pencil übernommen wird und auch die deutlich natürlichere Erweiterung des Touchscreens ist.

AUv3 ist die Zukunft

Doch es gibt auch einen Nachteil, der sich allerdings, genauso wie das Ende der 32 Bit-Apps, schon lange abzeichnete: Inter-App-Audio kurz IAA und native Audiobus-Apps, die ja auf IAA basieren, wird es auf PadOS / iOS13 nicht mehr geben. Das AUv3 die Zukunft ist hat sich, wie gesagt, schon seit dessen Einführung angekündigt. Wir dürfen uns nichtsdestotrotz also auf ein weiteres App-Sterben gefasst machen.

Mit dem neuen Xcode 11 ist wohl damit zu rechnen, dass in Zukunft etliche iOS-exklusive AUv3-Plugins auf MacOS kommen. Wenn man sich allerdings ansieht, wie wenig native AudioUnit-, geschweige denn AUv3-Plugins auf MacOS existieren, also AUs die nicht mit dem Steinberg VST-SDK gewrapped wurden, dann dürfte sich an der umgekehrten Migration von MacOS zu PadOS / iOS13 auch weiterhin wenig ändern.

Eine direkte Ausführbarkeit von Apps auf der jeweils anderen Plattform dürfte auch mit den neuen Betriebssystemen von 2019 nicht kommen.

Wie gesagt ist dies alles ab einem, mittlerweile schon sehr bescheidenen, iPad Air 2 möglich, außer dem Pencil, der auch weiterhin nur den iPad Pros bzw. dem iPad 2018 (6. Gen.) oder neuer vorbehalten bleibt.